V I. B třídě bylo na programu jedno okresní derby. Dolní Kalná v něm využila bídné formy královédvorské rezervy a připsala si premiérové vítězství v ročníku.

AM GNOL I. A třída

Nové Město – Trutnov B 2:3 (0:2)

Fakta – branky: 48. Srubjan, 80. Valášek – 2. Tobiáš z pen., 15. Svoboda, 76. vlastní (Jelen). Rozhodčí: L. Slavíček. ŽK: 1:2. ČK: 0:2 (93. Macek, 93. Tobiáš). Diváci: 100. MFK Trutnov B: Hofírek – J. Tobiáš, M. Macek, Hrnčíř, O. Turner – J. Svoboda, Meliš (46. Křížek), Petr, Kalhous (92. Herout) – Landa (65. M. Voňka), P. Čech.

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Kvalitou podprůměrné utkání jsme vůbec nezvládli. Nastoupili jsme s mladým týmem, který bez větší námahy brzy vedl o dvě branky, což v nás vyvolalo pocit, že to půjde samo. Po dvaceti minutách jsme se přestali koncentrovat, opustili naši hru a přizpůsobili se domácím. Začala přetahovaná plná nepřesností a nefotbalových situací na obou stranách, která by si zasloužila remízu. Naštěstí jsme z toho ale i přes předvedený výkon vyšli vítězně.“

Aktuální tabulka

1. Týniště 6 6 0 0 0 19:2 18

2. Jaroměř 5 5 0 0 0 16:3 15

3. Solnice 6 4 0 1 1 18:8 13

4. Roudnice 6 5 0 0 1 25:6 15

5. Kunčice 6 4 0 0 2 17:9 12

6. Trutnov B 6 2 3 0 1 9:6 12

7. Nepolisy 6 3 1 0 2 16:9 11

8. Č. Skalice 5 3 0 1 1 18:6 10

9. Náchod B 6 3 0 0 3 7:15 9

10. Loko HK 5 2 1 0 2 15:9 8

11. Sobotka 6 1 0 1 4 13:19 4

12. Nové Město 6 1 0 1 4 7:19 4

13. L. Bělohrad 6 1 0 0 5 7:15 3

14. Velké Poříčí 6 1 0 0 5 7:30 3

15. Broumov 5 0 0 1 4 3:20 1

16. Třebechovice 6 0 0 0 6 2:23 0

JAKO I. B třída

Dolní Kalná – Dvůr Králové n. L. B 3:2 (2:0)

Fakta – branky: 5. a 47. Hampl, 17. D. Ježek – 82. S. Ježek, 85. Žaba. Rozhodčí: Kubálek. ŽK: 1:2. Diváci: 100. FK Dolní Kalná: Scharm – Zilvar, A. Kodytek, Strnádek, D. Ježek (59. Lukeš, 87. Nosek) – Drinka, Martin Stránský, Miroslav Stránský, Hampl – V. Kodytek, Kalenský (83. Z. Tauchman st.). TJ Dvůr Králové nad Labem B: Kareš – D. Bednář (78. Pražák), Rejl, F. Horák, S. Ježek – Gábor, Machek, Prokůpek, Rejchrt (84. Suk) – Mertlík (46. Machač), Žaba.

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Před zápasem hrálo vše proti nám. Těžko uvěřitelná disciplinární facka, absence sedmi hráčů základní sestavy, velmi kvalitní soupeř, který k nám přijel přerušit sérii tři proher v řadě. V první půli se hrál vyrovnaný fotbal, který jsme okořenili dvěma nádhernými brankami. Brzy po pauze jsme přidali třetí branku, pak nás ale hosté mačkali jak citron a dvěma rovněž výstavními góly snížili na 3:2. První vítězství jsme si ale s vypětím všech sil utéct nenechali, ač jsme měli pořádné štěstí.“

Jiří Rejl (Dvůr Králové n. L. B): „Ukázalo se, že na sobě nemáme deku, ale pěkně těžkou peřinu. První poločas jsme vyloženě prohospodařili a do šanci se dostávali složitě. Když už jsme si je vypracovali, nedokázali jsme skórovat. Naopak domácí využili našich zbytečných chyb. Ve druhé půli už to bylo lepší, ale nechali jsme si dát zbytečný třetí gól. Posledních patnáct minut jsme konečně hráli, jak umíme, ale vyrovnat jsme nestihli. Uznávám, že jsme měli i kopec smůly a bojovní domácí nakonec dokázali vítězství ubránit.“

Úpice – Miletín 4:0 (1:0)

Fakta – branky: 29. M. Kejzlar, 60. Šulitka, 75. Peterka z pen., 82. Chráska. Rozhodčí: Hofman. Hráno bez karet. Diváci: 156. SK Sparta Úpice: Seidel – P. Kejzlar, Hanzlík, Lacko, Toman (74. Vlach) – Marel, J. Peterka, R. Černý (56. Šulitka), Jadrný (66. Pančík) – M. Kejzlar, O. Chráska (84. F. Kaplan).

Radek Kaplan (Úpice): „V prvním poločase bylo utkání vyrovnané, jen s tím rozdílem, že nám se podařilo vstřelit branku. Druhá půle byla již v naší režii a jen díky hostujícímu brankáři neskončilo utkání výraznějším rozdílem.“

Vrchlabí B – Jičín B 2:0 (2:0)

Fakta – branky: 26. Hladík, 32. M. Hawel. Rozhodčí: L. Tůma. ŽK: 2:2. Diváci: 80. FC Vrchlabí B: Klekner (89. Tuž) – Bürger, J. Zajíc, Cink, Šimůnek (72. Joukal) – M. Hawel, Slavík, V. Novotný, Matěják – Hladík (66. Mlejnek), Mejsnar.

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Zápas, ve kterém dostali šanci naši dorostenci, kteří si tak odbyli vstup mezi dospělé, byl pro Vrchlabí tříbodový. Obě branky padly již v prvním poločase a body si naši mladíci s přehledem pohlídali i v dějství druhém. Naše vítězství je zcela zasloužené.“

Kocbeře – Kobylice 3:2 (2:0)

Fakta – branky: 35. Novák, 38. Vomočil, 46. Brutovský – 60. Hrubeš, 90. Nový. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 0:2. ČK: 0:1 (70. Hrubý). Diváci: 35. TJ Jiskra Kocbeře: Vočka – F. Picha (88. Šolc), Mohet, P. Matějka, Krejcar – Albín (81. Hanuš), Hulík, Brutovský, Vomočil – Linhart (90. Béna), D. Novák.

Vítězslav Šolc (Kocbeře): „Do tohoto důležitého zápasu jsme nemohli nasadit několik obvyklých hráčů základní sestavy, přesto jsme věděli, že musíme stoprocentně bodovat. To se nám naštěstí povedlo. Úroveň utkání odpovídala postavení týmů v tabulce a personální nouzi, kterou jsme řešili jak my, tak soupeř.“

Staré Buky – Železnice 0:2 (0:0)

Fakta – branky: 62. Haken, 84. Míka. Rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 2:2. Diváci: 108. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Záplata, Křižovič, Hilbert (73. Týnek) – Pištora, Řehůřek, P. Knap (68. Purkert), Andrle – Pálinkáš, Miklušák

Pavel Korec (Staré Buky): „Přijel k nám velmi těžký soupeř, takže nás nečekalo nic jednoduchého. Věděl jsem o jeho kvalitách a hře, proto jsem se snažil hráče vyburcovat k maximálnímu nasazení a organizaci hry. V první půli jsme přečkali některé nadějné situace Železnice a drželi bezbrankový stav. Po pauze jsme bohužel ze standardky trefili tyč, zatímco na druhé straně udeřil ze standardních situací dvakrát soupeř a utkání rozhodl.“

Žacléř – Skřivany 2:5 (2:1)

Fakta – branky: 17. Hrubý, 40. T. Skála – 24. Schubert, 57. Šimbovský, 63. a 73. Čapek, 66. Kvaček. Rozhodčí: Valihora. ŽK: 3:4. Diváci: 112. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Cvik, R. Mádle (61. Pospíšil), T. Skála, M. Skála – Pek, Gottwald, Kovačík, Hošek – Ondráško, R. Schneider.

Simon Gal (Žacléř): „Co k tomu napsat. Do boje jsme poslali výrazně oslabený kádr, navíc v průběhu hry se zranili další dva hráči. Zejména odchod kapitána Mádleho hodně ovlivnil výsledek. Během čtvrthodiny do čeho hosté kopli, to skončilo v síti a soupeř tak čtyřmi góly zápas otočil.“

Aktuální tabulka

1. Železnice 6 6 0 0 0 18:3 18

2. Vrchlabí B 5 4 1 0 0 8:2 14

3. Nová Paka 6 3 1 1 1 20:12 12

4. Jičín B 6 4 0 0 2 12:7 12

5. Kopidlno 5 3 1 0 1 12:10 11

6. Úpice 6 3 0 1 2 12:6 10

7. Skřivany 6 3 0 0 3 17:16 9

8. Miletín 6 2 1 0 3 3:8 8

9. Kocbeře 6 2 0 1 3 9:14 7

10. Dvůr Králové B 6 2 0 0 4 13:15 6

11. Staré Buky 6 2 0 0 4 8:15 6

12. Kobylice 6 1 0 1 4 9:16 4

13. Dolní Kalná 6 1 0 0 5 6:13 3

14. Žacléř 6 1 0 0 5 9:19 3