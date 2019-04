Nejvyšší oblastní soutěž v sobotu a neděli pokračovala 23. kolem. Vrchlabští se po něm bodově dotáhli na pátou Třebeš.

Krajský přebor

Vrchlabí - Nový Bydžov 3:1 (1:1)

„Doslova vařící půda ve Vrchlabí nám nesvědčí. Jsme po utkání všichni zlomení jak šípy a těžko tuto porážku přijímáme. Škoda neproměněných šancí. V takovém zápase je nutností nabídnuté příležitosti využít, poněvadž, když je nevyužijete, dáte šelmě šanci, ta zavětří, potrhá vás a zakousne. Zdůrazňuji, všechno, byť to špatně přijímáme, je jen naše chyba.“

Přesně těmito slovy hodnotil nedělní atraktivní duel na vrchlabském stadionu trenér novobydžovského RMSK Cidlina Petr Průcha.

Hosté do brány Krkonoš přijeli v roli favorita a v prvním poločase ji také plnili. Do vedení je poslal ve 26. minutě Bekera, jenž využil dravého průniku svého spoluhráče do šestnáctky a z malého vápna pak po nezištné přihrávce nemohl odkrytou branku minout – 0:1.

Domácí však odpověděli stejnou mincí, a to hned za necelé dvě minuty. Před gólmanem Strýhalem se zjevil Tomčík, míč stihl posunout na zcela volného Tomáše Navrátila, pro něhož taktéž nebylo problémem uklidit míč do sítě.

Rozhodující moment zápasu přišel tři minuty po přestávce. Aktivního Tomčíka v šestnáctce zcela zbytečně zatáhl za dres hostující obránce a byl to Hanuš, kdo suverénně proměněným pokutovým kopem dokonale otočil skóre na 2:1.

Pojistku pak domácí přidali v 72. minutě, kdy hned několik hráčů prokázalo pověstný vrchlabský důraz v šestnáctce, a po rohovém kopu dotlačil míč za záda brankáře Fišar.

„Věděli jsme, že nás čeká velice kvalitní soupeř z čela tabulky. Hosté nás o tom také neustále přesvědčovali svojí aktivní hrou. Dostali se do vedení, ale to nezměnilo nic na naší bojovnosti, díky které jsme vyrovnali a později skóre i otočili v náš prospěch. Následně jsme již utkání, i s potřebnou dávkou štěstí, dovedli do vítězného konce a získali tři velmi důležité body,“ dodal k utkání trenér vítězného mužstva Petr Zieris.

Fakta – branky: 28. Navrátil, 48. Hanuš z pen., 72. Fišar – 26. Bekera. Rozhodčí:Horský. ŽK: 2:1. Diváci: 137. Poločas: 1:1. Vrchlabí: Švejdar – Hanuš, Hawel, Hájek, Kout – Fink, Tomčík, Kraus (7. Fišar), Hladík (83. Cink) – Žďárský (87. Blažej), T. Navrátil. Nový Bydžov: Strýhal – Jilemnický (78. Hlušička), Vincour, Müller, J. Novák (80. Fuxa) – Trejbal, P. Mokošín (74. Pilný), Vaněk, Bekera – V. Mokošín, Voldán.

Aktuální tabulka:

1. Libčany 21 17 2 0 2 53:15 55

2. Kostelec n. O. 22 12 3 2 5 48:26 44

3. Nový Bydžov 22 11 4 1 6 50:29 42

4. Vysoká n. L. 22 11 2 4 5 49:38 41

5. Třebeš 22 11 2 1 8 50:33 38

6. Jičín 22 10 3 2 7 36:28 38

7. Vrchlabí 22 11 1 3 7 40:38 38

8. Červený Kostelec 22 10 2 1 9 36:38 35

9. Slavia Hradec 22 8 2 3 9 28:37 31

10. Hořice 22 8 2 2 10 29:29 30

11. Chlumec n. Cidl. 22 8 1 2 11 36:50 28

12. Dobruška 22 6 3 2 11 36:55 26

13. Rychnov n. K. 22 6 2 1 13 37:51 23

14. Sobotka 22 6 1 2 13 29:49 22

15. Jaroměř 21 6 0 0 15 24:50 18

16. Lázně Bělohrad 22 3 1 5 13 27:42 16