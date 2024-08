Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Na jaře ještě mladší dorostenec už ve čtvrté minutě otevřel skóre utkání a v nastaveném čase přidal i druhou branku svého mužstva. Dvoráci derby vyhráli 2:0 a náramně tak hlavně zásluhou tref svého benjamínka vstoupili do nové sezony.

Radost měl celý tým, pochopitelně ji neskrýval ani nový hrdina podkrkonošského klubu. Ten pak o svém příběhu poreferoval i v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Honzo, kdy jste se dozvěděl, že byste se v sobotu na hřišti Hořic mohl objevit v základní sestavě?

To, že půjdu do základní sestavy, jsem se dozvěděl teprve v Hořicích před utkáním v kabině.

Asi jste vůbec nečekal, že by vás trenér postavil do útoku. Jak vám toto rozhodnutí vysvětlil a s jakými úkoly jste do zápasu šel?