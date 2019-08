Trutnov B - Sobotka 1:1 (1:0), penalty 5:4

Fakta – branky: 42. Doubic – 90. Puš. Rozhodčí: Kubec. ŽK: 5:3. Diváci: 50. MFK Trutnov B: Dousek – J. Tobiáš, Hrnčíř, Macek, Kamitz – Marcel Štěpánek, V. Dvořák (79. Jirousek), P. Doubic, Groer – Kalhous (84. Kučera), Zahálka (65. Landa).

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Velmi těžký soupeř byl po většinu zápasu tím aktivnějším týmem. Bohužel jsme se častokrát sami zbytečně dostávali pod tlak zbrklou rozehrávkou, nedůrazem i chaotickou organizací hry a plýtvali tak silami, které nám v závěru utkání chyběly. I přesto jsme do posledních minut sahali po třech bodech. Hosté však na samém konci utkání po zásluze srovnali. V penaltové loterii jsme se nemýlili a bod navíc tak přibyl na náš účet.“

JAKO I. B třída

Zástupci regionu nejvyšších českých hor se ve druhém kole JAKO I. B třídy postavili proti sobě. Hrála se tři okresní derby a pouze v jednom uspěl hostující celek.

Po hladkých porážkách z úvodního dějství si reputaci vylepšili hráči Dolní Kalné a vrchlabské rezervy, naopak Bílá Třemešná stejně jako žacléřský Baník zapisovaly druhou vysokou prohru.

Dolní Kalná - Úpice 5:0 (1:0)

Fakta – branky: 36. vlastní (Čáp), 56. A. Kodytek, 57. Bartoš z pen., 65. Dressler, 67. Najman. Rozhodčí: J. Franěk. ŽK: 1:1. Diváci: 105. FK Dolní Kalná: Ulrych – Strnádek, J. Navrátil, A. Kodytek, Dědek – Najman (79. M. Lukeš), M. Šulc, M. Bartoš, Hampl – V. Kodytek (66. Š. Drinka), Dressler (68. M. Stránský). SK Sparta Úpice: Seidel – P. Kejzlar, Kulhánek, M. Čáp, Jadrný – Pančík (81. M. Černý), Borský, F. Kaplan, Turek – Kánský (72. M. Dvořák), Kafka.

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Utkání jsme zvládli, konečné skóre ale průběhu neodpovídá. Při vší úctě k soupeři měl být výsledek dvouciferný. Šancí jsme měli na tři zápasy, ale s koncovkou byli na štíru. Hosté naši bránu v podstatě neohrozili, měli pouze několik nebezpečných standardek. Pro nás jde o nesmírně důležité vítězství a jsem rád, že hráči i diváci si utkání užili.“

Radek Kaplan (Úpice): „Musím uznat, že šlo o jednoznačnou záležitost domácích. Do utkání jsme vstupovali bez čtyř hráčů základní sestavy a nedokázali si s tímto problémem poradit. Výsledek zápasu odpovídá dění na hřišti. Soupeři gratuluji k vítězství.“

Dvůr Králové B - Staré Buky 3:1 (1:1)

Fakta – branky: 40. Bednář, 47. Marks, 77. Jákl – 15. Dušek. Rozhodčí: Nožka. Hráno bez karet. Diváci: 120. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Kareš – D. Bednář, Kruliš, F. Horák, S. Ježek (60. Sojka) – Zlámal, Marks, Prokůpek, Pražák (46. D. Jákl) – M. Otradovský, Klazar (74. Suk). TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Bartůněk, Záplata, Vyhnánek, Týnek – Pištora (75. Němeček), Makovský, Dušek (75. Dřímal), Šošovička – Křižovič, Pálinkáš (46. Trunkát).

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „Připisujeme si zasloužené vítězství. Do zápasu jsme šli s určitým respektem k soupeři, o kterém víme, že své kvality má. Všichni hráči však podali kvalitní výkon a nedovolili hostům, aby si odvezli jakýkoliv bodový zisk. Klukům mohu vytknout jedině produktivitu. Kdybychom proměnili alespoň polovinu šancí, soupeř by odjel s debaklem. Pravda, asi jsme si to vybrali před týdnem v Žacléři.“

Pavel Korec (Staré Buky): „Zasloužená výhra domácích, kteří v prvním poločase neproměnili několik šancí. Nás ve hře držel výbornými zákroky Pelc a nemohoucnost domácích. Nutno dodat, že jsme si také nějaké příležitosti vytvořili. Když jsme přežili i ty nejvyloženější šance domácích, udeřili jsme nádhernou střelou Duška. Domácí ovšem nadále diktovali hru a do poločasu se jim podařilo vyrovnat. Z kraje druhé půle skóre otočili a po přidání třetí branky si zasloužené vedení pohlídali.“

Bílá Třemešná - Vrchlabí B 0:4 (0:3)

Fakta – branky: 23. Cink z pen., 25. Farský, 43. a 52. Tauchman. Rozhodčí: Kekelák. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (22. Kiss). Diváci: 41. TJ Sokol Bílá Třemešná: Zlatník – Kiss, Josef Kubelka, Hažer, Dašek (62. Forman) – M. Jákl, Macek (46. M. Pátý), J. Jákl, Zivr (67. Vočka) – Žaba, Schneider. FC Vrchlabí B: Tuž – Šimůnek, Mejsnar, J. Zajíc, Cink – M. Tauchman, Pokorný, J. Blažej, M. Slavík (46. Hochbergr) – Farský, Kršík.

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Po porážce v Železnici jsme věřili, že doma zabodujeme a úvod zápasu nevypadal zle. O osudu utkání ale rozhodla 23. minuta a v ní dvojí trest v podobě penalty a červené karty. Nutno říci po naší hrubé chybě v rozehrávce. Zbytek zápasu už byl pro kluky o deseti složitý.“

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Utkání na kvalitním terénu se rozhodlo po dvacáté minutě, kdy jsme šli do vedení z pokutového kopu a domácí ještě dostali červenou kartu. V následných okamžicích jsme vstřelili další gól. Snaha soupeře o korekci vyšla naprázdno a my pečetili výhru dalšími dvěma góly. Vítězství je po střelecké bídě v minulém kole zasloužené.“

Skřivany - Žacléř 4:0 (1:0)

Fakta – branky: 3. a 48. Dítě, 50. Schubert, 58. Škaloud. Rozhodčí: Jehlička. ŽK: 2:0. Diváci: 105. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Wara, Mádle, Martin Těžký, T. Skála – Cvik (60. R. Schneider), Ondráško, Kotyk, Gottwald (66. Šklíba) – Kovačík, Hrubý (52. Hošek).

Simon Gal (Žacléř): „Herman, Šimočko, Fidranský, Brožek, M. Skála, Vít a Pek. To je výčet absentujících hráčů základní sestavy.I přesto jsme chtěli ve Skřivanech odehrát slušnou partii, což se nám do 50. minuty dařilo. Poté ale přišla smolně sražená střela od zad domácího útočníka, vzápětí rychlý brejk a bylo to 3:0. V těžké personální situaci týmu pomohl z béčka Lukáš Cvik a především žacléřský srdcař žijící již dlouhé roky v Anglii Honza Wara, děkujeme.“

MUŽSTVO KOLA - FK Dolní Kalná

Tomu se říká odpověď na nezdar. V úvodním kole svěřenci kouče Navrátila tvrdě narazili, když na hřišti Kopidlna prohráli 0:4. Trenér hráče v pozápasovém hodnocení nešetřil a oni si vzali ponaučení. Úpici doma smetli pěti góly a mohli jich nastřílet i víc.



HRÁČ KOLA - Michal Tauchman (Vrchlabí B)

Vrchlabský mladíček není zrovna strojem na góly, v okresním derby na hřišti Bílé Třemešné ale dva vstřelil. Pokud domácí za nepříznivého stavu živili naděje na zvrat, právě dvě branky Tauchmana jim vaz zlomily definitivně.



SMOLAŘ KOLA - Petr Kiss (Bílá Třemešná)

V nesprávný moment na nesprávném místě. Přesně tam se ve 22. minutě utkání oproti rezervě Vrchlabí objevil pravý bek Bílé Třemešné. Faulem hasil ztrátu míče svého spoluhráče. Pro něj bohužel byl posledním hráčem a navíc v pokutovém území. Tudíž následovala penalta a navrch vyloučení.