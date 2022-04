Žacléř jste v minulém kole deklasovali 8:1, jak jste zápas viděl? Určitě nám pomohly dva rychlé góly Davida Malého, které nás hned ze začátku uklidnily. Pak jsme byli na koni a soupeři jsme toho i díky vysokému presinku moc nedovolili. Do toho nám to tam napadalo, Roman Klouza přidal taky dva góly, slušný návrat po karetním trestu. Celkově pro nás ideální zápas (směje se).

Vy osobně jste nasázel hattrick, jak byste se zhodnotil?

Svůj hattrick bych úplně nepřeceňoval, dvakrát jsem dostal balon před prázdnou branku. Zejména druhá asistence od Tomáše Odvárka měla ligové parametry a stačilo nastavit nohu. Za hattrick jsem samozřejmě rád, ale minimálně dva góly jsem ještě mohl přidat, a to mě vždycky mrzí.

Na svém kontě máte v letošní sezoně 11 branek, spokojenost?

Celkově asi nemůžu říct, že nejsem spokojený, ale čekám od sebe větší konzistenci. Tři góly jsem dal Žacléři a čtyři Kobylicím. To je sedm gólů ve dvou zápasech z celkových jedenácti. Na podzim jsem měl dlouhou sérii bez gólu. To je něco, co chci zlepšit. Chci dávat góly pravidelně.

Už máte přehled, kolik za takový hattrick skončí v týmové kasičce?

Určitě, týmový ceník znám velmi dobře. Spolu s tímto rozhovorem se to asi trošku prodraží (směje se).

Železnice suverénně jde za postupem. Předpokládám, že je to váš hlavní cíl?

Postup je naším jasným cílem, všichni v týmu za tím jdeme. Náskok máme poměrně velký, ale čeká nás ještě hodně těžkých zápasů. Hlavně venku to bude těžké. Rozhodně není nic hotového.

Mezi I. B třídou a I. A třídou je celkem znatelný rozdíl. Má podle vás tým na to, aby hrál vyšší soutěž ve stejném složení?

Osobně si myslím, že v Železnici je tým, který má kvalitu na I. A třídu. Bota nás podle mě nikde netlačí, ale vzhledem k zraněním, které nás aktuálně trápí, si myslím, že rozšíření kádru o nějakého hráče by nebylo na škodu.

Co je hlavní předností vašeho týmu?

Je to asi soudržnost a pracovitost. Zakládáme si na náročném stylu, napadání a hodně běhání.

Trénuje vás zkušený kouč Vladimír Blažej, jaký je?

Přísný, ale férový. Mě osobně vytáhl do áčka a jsem mu za to vděčný. Stejně tak i za to, že mi v zimní přestávce trochu srovnal hlavu a postavil mě zpátky nohama na zem. Upřímně to trochu bylo potřeba. (usmívá se). Spoustu bodů jsme získali díky jeho znalostem soupeřů.

Jaká je vaše role v týmu? A co je podle vás vaší největší předností?

Řekl bych, že jsem se vypracoval na člena základní sestavy. Jsem trochu jiný typ útočníka, než je zvykem. Hezký gól jsem dal v kariéře možná jeden. Ale myslím, že týmu pomáhám v napadání a bojovnosti. To bude asi moje největší přednost.

Bavíte se s klukama v kabině o postupu, když máte takhle komfortní náskok?

Abych pravdu řekl, o tomhle se v kabině skoro vůbec nebavíme. Spíš se soustředíme na jednotlivé zápasy než na to, jak velký náskok máme. Ale každý určitě cítí, že je to každým zápasem blíž a blíž.

V Železnici je skvělá fanouškovská základna, radost hrát před tolika diváky?

Určitě. Pro mě to bylo velké překvapení když jsem přišel. Fanoušci jsou skvělí. V podstatě všude, kde hrajeme, jsme doma. Fanoušci s námi jezdí ve velkém počtu i na venkovní zápasy. Za to jim moc děkuji.

Je vám teprve 19 let, jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Žádné dlouhodobé plány v hlavě nemám. Hlavní ambicí je teď pomoct Železnici do I. A třídy a pravidelně dávat góly.

Dříve jste v hokejovém klubu v Lomnici nad Popelkou chytal. Jak se z hokejového brankáře stane fotbalový kanonýr?

Je to jednoduché. Když 12 let góly dostáváte, máte v sobě to, že jich chcete hodně dávat (směje se). Upřímně? V hokeji v Lomnici už jsem neviděl smysl z mnoha důvodů, které tu nechci rozebírat, a jinde jsem hrát nechtěl. Do železnického dorostu mě přilákal pan Kozák a já jsem, že jsem tady.