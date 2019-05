Naposledy na začátku dubna opouštěli vrchlabští fotbalisté zelený trávník bez bodového zisku. Stalo se tak na hřišti královéhradecké Třebše. Další porážka v normální hrací době přišla až tuto sobotu a znovu se tak přihodilo v metropoli našeho kraje.

Votrok krajský přebor

Slavia HK - Vrchlabí 5:0 (2:0)

Hosté prohrávali od 10. minuty, kdy Janalíka překonal Havrda. Pak domácí dvěma góly orámovali poločasovou přestávku, a když v 63. minutě Havrda dolaďoval svůj hattrick, bylo o osudu utkání jasno definitivně.

V metropoli to FCV skřípe

20. kolo (6. dubna)

Třebeš – Vrchlabí 5:2

22. kolo (20. dubna)

Vysoká n. L. – Vrchlabí 3:2p

27. kolo (25. května)

Slavia HK – Vrchlabí 5:0

„Dopolední zápasy nám zřejmě nesvědčí. Soupeř byl lepší a zaslouženě zvítězil,“ hodnotil nepovedený výkon svého mužstva vrchlabský trenér Petr Zieris.

To vítězná strana byla navýsost spokojená. „Od první minuty jsme měli jednoznačnou převahu a rozhodnuto mohlo být už po prvním poločase. Naštěstí nám vyšel vstup i do druhé půle a až do konce utkání jsme pokračovali v nastaveném tempu. Musím pochválit celý tým za předvedený výkon, který patřil mezi nejlepší v sezoně,“ řekl k výsledku trenér vítězného mužstva Josef Bouček.

Fakta – branky: 10., 44. a 63. J. Havrda, 48. Řezáč, 85. Lán. Rozhodčí: Škoda (Náchod). ŽK: 0:4. Diváci: 50. Poločas: 2:0. Slavia Hradec Králové: Lenihan – Polanský, Hloušek, Špaček, Mottl (82. D. Václavíček) – Poláček, D. Černý (85. Šolc), Lán, Chobotský (80. V. Dvořák) – Řezáč (76. Voženílek), J. Havrda (71. Pulkrábek). Vrchlabí: Janalík – Hladík (46. Wojcik), Kraus, Hawel, Hájek – Navrátil, Kout, Tomčík, Hanuš – Blažej, Fišar.

Aktuální tabulka:

1. Libčany 27 20 3 0 4 68:25 66

2. Nový Bydžov 27 14 5 1 7 62:34 53

3. Kostelec n. O. 27 14 4 3 6 52:32 53

4. Vysoká n. L. 27 13 4 4 6 54:44 51

5. Třebeš 27 15 2 1 9 68:43 50

6. Vrchlabí 27 12 2 5 8 45:46 45

7. Červený Kostelec 27 13 2 1 11 48:42 44

8. Jičín 27 11 3 2 11 38:36 41

9. Slavia Hradec 27 10 2 5 10 39:43 39

10. Chlumec n. C. 27 10 3 2 12 48:59 38

11. Rychnov n. K. 27 10 2 2 13 54:54 36

12. Hořice 27 9 2 2 14 33:40 33

13. Dobruška 27 7 4 3 13 44:67 32

14. Sobotka 27 7 1 3 16 40:63 26

15. Lázně Bělohrad 27 5 1 5 16 32:53 22

16. Jaroměř 27 6 0 1 20 32:76 19