Trutnov B - Broumov 2:3 (1:2)

Fakta – branky: 34. Kamitz, 70. Hetflejš – 23. Gago, 24. Svoboda, 50. vlastní (Kučera). Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 3:1. Diváci: 50. MFK Trutnov B: Kobos – Přívratský (46. Metlický), J. Hrnčíř (62. Kalhous), M. Kamitz, Kučera – Marcel Štěpánek, Groer, Hetflejš (70. Langer), J. Herout – Landa, M. Voňka (46. Jirousek).

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Na začátku utkání jsme byli aktivnějším týmem, nijak zvlášť jsme však gólmana hostů neohrozili. Broumov vyrážel do protiútoků a bohužel se mu po dvaceti minutách hry podařilo dva z nich během chvilky přetavit ve vedení. My do poločasu jen snížili. Ve druhé půli jsme chtěli výkon zlepšit, ale místo toho přišla sprcha v podobě vlastní branky. Za zbytek zápasu je nutno kluky pochválit, protože bylo vidět, že se o výsledek chtějí poprat. Naneštěstí nás opět popravila koncovka.“

Tabulka I. A třídy:

1. Loko Hradec 13 9 1 1 2 48:20 30

2. Nepolisy 13 7 2 3 1 37:24 28

3. Roudnice 13 9 0 0 4 37:14 27

4. Sobotka 13 5 5 1 2 23:12 26

5. Broumov 13 7 1 0 5 29:29 23

6. Česká Skalice 13 6 0 4 3 41:19 22

7. Týniště nad Orlicí 13 6 1 2 4 29:21 22

8. Lázně Bělohrad 13 7 0 1 5 24:31 22

9. Náchod B 13 5 2 1 5 30:30 20

10. Třebechovice 13 6 0 1 6 28:34 19

11. Jaroměř 13 4 1 0 8 20:23 14

12. Trutnov B 13 2 4 0 7 23:41 14

13. Kunčice 13 3 1 2 7 27:37 13

14. Velké Poříčí 13 2 1 3 7 19:36 11

15. Nové Město n. M. 13 2 2 1 8 20:39 11

16. Solnice 13 3 0 1 9 15:40 10

JAKO I. B třída

Úpice – Bílá Třemešná 2:2 (0:2), penalty 4:2

Fakta – branky: 59. Chráska z pen., 61. Marel – 31. M. Jákl, 43. Hendrych. Rozhodčí: Vlachý. ŽK: 3:2. Diváci: 80. SK Sparta Úpice: Seidel – P. Kejzlar, Hanzlík, Biederman, Rudolf (59. Vlach) – Pančík (83. Kafka), Jan Marel, M. Čáp (46. Jakub Peterka), Kábele – O. Chráska, R. Černý. TJ Sokol Bílá Třemešná: Vočka – Kiss, Hažer (85. Forman), Poloprudský, T. Otradovský – Krkonoška, Macek, Hendrych, J. Zivr (46. Vais) – Žaba, M. Jákl (75. J. Jákl).

Radek Kaplan (Úpice): „V prvním poločase u hráčů asi přišlo uspokojení z předchozích utkání, která se vydařila. Hostům se z třech návštěv naší poloviny podařilo dvakrát skórovat a za tohoto stavu se šlo i do kabin. Po přestávce přišlo zlepšení, srovnání stavu a vypracování si dalších šancí ke skórování, bohužel bez gólového efektu. V penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější.“

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „První poločas byl z naší strany velice povedený. Základem byla zajištěná obrana a postupem času jsme i v útoku byli nebezpečnějším týmem. Z řady šancí jsme vytěžili dvě branky a naše vedení bylo zcela zasloužené. Po pauze jsme chtěli pokračovat ve stejném rytmu, ale po sporné penaltě jsme bohužel záhy z trestného kopu inkasovali podruhé. Dělba bodů byla asi zasloužená. V penaltové loterii byl náš soupeř šťastnější.“

Dolní Kalná – Nová Paka 3:1 (1:0)

Fakta – branky: 22. Dressler, 48. Hampl, 75. Jiřička – 58. Janouch. Rozhodčí: Tuček. ŽK: 3:1. Diváci: 90. FK Dolní Kalná: Ulrych – Zilvar, J. Navrátil, A. Kodytek, Dědek – Najman, M. Šulc, M. Bartoš, T. Hampl – V. Kodytek (62. J. Jiřička), V. Dressler (86. D. Ježek).

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Pod Kaštany zavítal velmi kvalitní soupeř, s nímž se nám dlouhodobě nedaří. Tentokrát jsme ale na terénu hraničícím s regulérností body doslova urvali. Byli jsme produktivní, ze čtyř šancí vstřelili tři branky, do hry dali srdíčko a v brance měli vynikajícího Vildu Ulrycha. Po vyrovnaném prvním poločase nás v tom druhém soupeř mačkal, byl nebezpečný zejména ze standardních situací, ale ustáli jsme to a důležité body zůstaly doma. Za celý podzim hráčům a fandům děkuji.“

Vrchlabí B – Kopidlno 6:1 (2:0)

Fakta – branky: 34. Slavík, 41. Tauchman, 55. Blažej, 65. a 77. A. Zajíc, 78. Zarebski – 62. Janda. Rozhodčí: Hlavsa. Hráno bez karet. Diváci: 66. FC Vrchlabí B: Tuž – J. Šimůnek, J. Zajíc, Mejsnar, J. Blažej – Cink, Pokorný, A. Zajíc, Farský (60. Zarebski) – M. Tauchman, M. Slavík (73. Hochbergr).

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Poslední utkání podzimu jsme zvládli. Poločasový výsledek 2:0 se otřásl v základech na začátku druhé půle, kdy hosté skórovali, svoji další šanci už ale nevyužili. Poté se duel vrátil do kolejí vyjetých v první polovině utkání. Po dobrém výkonu jsme si zaslouženě dokráčeli pro tři body .“

Miletín – Staré Buky 3:5 (3:1)

Fakta – branky: 10. Němeček, 18. Bartoníček, 27. Kulina – 4. Wimmer, 56. Pálinkáš, 67. Pištora, 71. Křižovič z pen., 80. Týnek. Rozhodčí: Steklík. ŽK: 1:1. Diváci: 75. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Záplata, Wimmer, Vyhnánek – P. Knap, J. Makovský (77. Týnek), Pištora, Šošovička – D. Pálinkáš (84. Koščál), Křižovič (89. Korec).

Pavel Korec (Staré Buky): „Do Miletína jsme přijeli překvapit, což se nám povedlo. Výborný vstup do utkání, ale brzké vedení nám dlouho nevydrželo. První poločas jsme nehráli tak dobře, jak bychom si přáli. Neproměnili jsme některé nadějné situace a domácí vedli zcela po zásluze. Nás držel ve hře opět Pelc. Do druhé půle však nastoupil náš tým odhodlán se poprat o výsledek. Csaplárova past sklapla, domácí vedení o dvě branky promrhali, my byli rázem lepším týmem a připsali si nečekané a cenné tři body.“

Jičín B – Žacléř 2:5 (2:2)

Fakta – branky: 36. Vladeka, 45. Florian – 10., 66. a 75. Ondráško, 17. Pek, 60. Skála. Rozhodčí: Kiezler. Hráno bez karet. Diváci: 50. TJ Baník Žacléř: F. Otradovský – Pek, Šimočko, Brožek, M. Skála (88. Hrubý) – Gottwald, J. Mádle – M. Těžký (72. Fidranský), Kovačík, Kotyk – Ondráško.

Simon Gal (Žacléř): „Zaslouženě jsme šli do vedení po hlavičce Ondráška a dělovce Peka. Byli jsme jasně lepší a neproměnili několik šancí. Domácí nás potrestali a v závěru poločasu lacino vyrovnali. Druhá půle začala hororovou malou domů, vyloženou šanci soupeři zmařil gólman bernartického béčka Otradovský, který úspěšně zastoupil zraněného Volhejna. Když Skála přeloboval gólmana a dostali jsme se do vedení 3:2, už jsme domácí k ničemu nepustili a dovedli utkání do vítězného konce. Chválím všechny hráče za bojovný výkon .“

Dvůr Králové n. L. B – Kobylice 3:4 (1:4)

Fakta – branky: 18. a 87. z pen. Otradovský, 55. vlastní (Ouzký) – 2. a 20. Havlíček, 28. Vávra, 42. Hrubý. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 3:2. Diváci: 122. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Kareš – Zlámal, F. Horák, Prokůpek, Pražák (79. Sojka) – Rejchrt (88. Suk), D. Bednář, Kasan (75. D. Petráček), Hanek (33. Mertlík) – M. Otradovský, D. Jákl (88. M. Petráček).

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „První poločas jsme výkonem zapadali někam do spodku okresního přeboru a hosté toho dokázali využít. Ve druhé půli jsme se sice zvedli, ale na body to nestačilo. Čekal jsem trochu lepší přístup k poslednímu podzimnímu zápasu. Je to hořká rozlučka.“

Tabulka I. B třídy:

1. Skřivany 13 12 0 0 1 52:19 36

2. Miletín 13 9 1 0 3 36:19 29

3. Nová Paka 13 7 1 1 4 43:20 24

4. Železnice 13 7 0 3 3 30:18 24

5. Dvůr Králové B 13 7 0 0 6 42:25 21

6. Dolní Kalná 13 7 0 0 6 34:27 21

7. Vrchlabí B 13 6 1 1 5 31:27 21

8. Staré Buky 13 5 2 1 5 34:41 20

9. Kopidlno 13 4 2 0 7 32:37 16

10. Úpice 13 4 2 0 7 25:37 16

Kobylice 13 4 2 0 7 25:37 16

12. Žacléř 13 4 0 1 8 23:42 13

13. Jičín B 13 2 0 2 9 20:37 8

14. Bílá Třemešná 13 2 0 2 9 16:57 8