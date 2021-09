Fotbalové hřiště v Hradci Králové na Háječku hostilo turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku v rámci Královéhradeckého kraje, kterého se zúčastnily čtyři týmy. Triumf a zároveň postup do další fáze soutěže vybojovala Obec Lodín, která ve finále porazila Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Úvodní gól bitvy o prvenství vsítil lodínský starosta MILAN BARTOŇ, který původně ani neměl hrát, ale nakonec si mohl vychutnat sladký triumf.

Co říkáte vítězství v turnaji?

Samozřejmě je to super, i to, že jsme se s klukama zúčastnili. Rádi jezdíme na tyto turnaje. Kdysi jsme se jich zúčastňovali, ale teď jsme asi čtyři roky nejezdili. Už to doopravdy nedáváme, musíme do práce, rodina a tak.

Jezdili jste hrát přímo za Obec Lodín?

Ano. Máme to hrozně rádi. Máme spoustu šikovných fotbalistů, což na Háječku bylo předvedené. Kluci fotbal hráli a umí ho hrát dodnes. Je to super, baví nás to, všechny nás baví sport a vůbec, v naší obci se o sport trošku začínáme zajímat, hodně se chceme začít věnovat v tomto ohledu dětem. Když tedy půjdeme nějakým příkladem, tak je to jedině dobře.

Sestavit tým nebyl problém? Kdo ho dával dohromady?

Já (zasměje se). Dával jsem to do kupy já coby starosta. Spíš to bylo takové to: Ahoj kluci, máme možnost…

Využil jste kontaktů na známé a hráče?

Jo jo. Měl jsem tady i švagra, který kopal, Honzu Krause, což je špičkový fotbalista, a vůbec kluky, kteří hráli odmalička v okolních vesnicích, vyrostli ve fotbale a hlavně je fotbal baví. Takže jsem úplně neměl starost sehnat kluky. Hrálo se v pondělí a začátek byl ve dvě hodiny, proto jsem rád, že v tom pro kluky nebyl velký problém. I když jsem si říkal, jestli s dojížděním nebude potíž, protože všichni mají práci minimálně do dvou tří hodin. Nicméně dali jsme to do kupy a jsme za to rádi. Užili jsme si to maximálně, byl to super zážitek.

Lodínský starosta Milan Bartoň (vlevo) s Tomášem Štefanem, oba se ve finále trefili do černého.Zdroj: Deník/Petr Tomeš

Postoupili jste do další fáze soutěže, která se bude konat v závěru září v Poličce. Pojede stejný tým?

To nevím, ale byl bych samozřejmě moc rád. Netuším, jestli to kluci pracovně dají, někdo může být pryč, uvidíme. Třeba to začneme řešit už příští týden. Radši včas, aby to kluci věděli a mohli si případně vzít i dovolenou či volno, kdyby chtěli. Každopádně si nejsem jistý, jestli pojedeme ve stejném složení, i když bych za to byl rád. Nechám to na nich.

O dalších ambicích se tedy zatím nemusíme bavit?

Ambice jsou na výhru, my se tím netajíme, my se toho nebojíme a samozřejmě musíme věřit. Kdo tomu věří, tak dosáhne úspěchu.

Zpět k tomuto turnaji. Ve finále jste dal úvodní a zároveň rozhodující gól. Nejdříve tam bylo promáchnutí před prázdnou bránou, ale pak už byl míč v síti, přestože se gólman stihl přemístit…

(rozesměje se) Gólman se stihl přemístit a já jsem vůbec v tu chvíli nevěděl, kde je míč. Je to hrozně vtipné. Já přijel spíše jako morální podpora, ale věděl jsem, že nás není tolik, tak jsem klukům říkal, že si věci vezmu a když bude nejhůře, tak zasáhnu do hry. Tohle byla spíš taková třešnička na dortu. Samozřejmě budeme tím žít několik let, že zrovna já jsem rozjel tu výherní šňůru toho finále. Strašně rádi se tomu zasmějeme, ale takhle to neberu. Máme na co vzpomínat, zážitky jsou do budoucna nezapomenutelné. Pak se o tom mluví při každé nějaké oslavě, takže je to super. Tohle máme strašně rádi.

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA VE VÝSLEDCÍCH

Zápasy ve skupině: Obec Lodín – Maso Jičín 7:1, HZS Královéhradeckého kraje – Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách 5:0, Obec Lodín – Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách 9:0, Maso Jičín – HZS Královéhradeckého kraje 0:4, Maso Jičín – Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách 4:1, Obec Lodín – HZS Královéhradeckého kraje 3:1.

Pořadí: 1. Obec Lodín 9 bodů (skóre 19:2), 2. HZS Královéhradeckého kraje 6 b. (10:3), 3. Maso Jičín 3 b. (5:12), 4. Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách 0 b. (1:18).

Semifinále: Obec Lodín – Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách 8:1, HZS Královéhradeckého kraje – Maso Jičín 4:1. O třetí místo: Maso Jičín – Podnik pro výrobu vajec 3:2. Finále: Obec Lodín – HZS Královéhradeckého kraje 3:0.

Konečné pořadí: 1. Obec Lodín, 2. HZS Královéhradeckého kraje, 3. Maso Jičín, 4. Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách.