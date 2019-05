V JAKO I. B třídě si důležité venkovní výhry v boji o záchranu připsali fotbalisté Starých Buků a Dolní Kalné.

AM GNOL I. A třída

Úpice – Česká Skalice 3:5 (2:3)

Fakta – branky: 23. Chráska, 40. Doubic, 57. Hanzlík – 8. a 72. Škoda, 18. Hanel, 24. a 65. Pípek. Rozhodčí: Krucký. ŽK: 1:0. Diváci: 100. SK Sparta Úpice: Dousek – P. Kejzlar, Hanzlík, Kulhánek, Punar – Kábele (75. Luštinec), Biederman (46. M. Čáp), P. Růžička, Marel – P. Doubic, Chráska.

Bohumil Kafka (Úpice): „Pro diváky zajímavé utkání. Dvakrát jsme dotáhli dvougólové manko, a když jsme utkání mohli překlopit na naši stranu, zastavilo nás břevno nebo hosté vykopávali z brankové čáry. Rozhodly lepší kvalita v zakončení a individuální chyby.“

Broumov – Trutnov B 3:0 (3:0)

Fakta – branky: 7. z pen. a 31. Soumar, 32. Kotyza. Rozhodčí: Dujsík. ŽK: 0:1. Diváci: 140. MFK Trutnov B: Žák – Přívratský, Kozák, Handlíř, Turner (55. Metlický) – Jirousek (75. D. Hrnčíř), Kučera (55. Stefanidis), Groer, Kamitz – J. Hrnčíř, Vomočil (80. Langer).

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Začátek utkání nám utekl a do přestávky jsme ho nedohnali. Soupeř nás předčil ve všech herních činnostech. Byl rychlejší, důraznější a plnil jednoduchý herní vzorec, který jsme nebyli schopni pokrýt. K tomu všemu jsme domácím výrazně usnadnili i vstřelení všech tří branek. Ve druhé půli se obraz hry trochu vyrovnal. Broumovští s vedením v zádech trochu zpohodlněli a my se tak dostali do několika šancí, z nichž dvě skončily na tyči.“

Aktuální tabulka I. A třídy:

1. Police n. M. 26 16 1 6 3 74:38 56

2. Náchod B 26 15 3 3 5 66:38 54

3. Černilov 26 15 2 3 6 61:40 52

4. Roudnice 26 15 2 1 8 55:36 50

5. Loko Hradec 26 12 5 2 7 73:40 48

6. Týniště n. O. 26 11 1 4 10 58:54 39

7. Kratonohy B 26 10 3 3 10 72:71 39

8. Kunčice 26 12 0 2 12 57:63 38

9. Broumov 26 10 3 1 12 47:51 37

10. Česká Skalice 26 8 5 3 10 54:60 37

11. N. Město n. M. 26 8 3 5 10 45:54 35

12. Trutnov B 26 5 7 4 10 49:65 33

13. Úpice 26 9 2 1 14 53:70 32

14. Velké Poříčí 26 6 5 3 12 45:52 31

15. Nový Hradec 26 6 2 2 16 34:65 24

16. Kobylice 26 5 1 2 18 47:93 19

JAKO I. B třída

Vrchlabí B – Nepolisy 0:0, penalty 7:6

Fakta – rozhodčí: Otava. ŽK: 3:1. Diváci: 90. FC Vrchlabí B: Tuž – Cink, Hanuš (62. Šafář), J. Zajíc, Hájek (62. Šimůnek) – Matěják, Blažej (56. M. Slavík), A. Zajíc, Tomčík (56. M. Tauchman), Jech – Žďárský (50. Zarebski).

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „S vedoucím celkem soutěže jsme dokázali držet krok. Několik šancí na obou stranách zůstalo nevyužito, a proto zápas skončil zaslouženou remízou. Na pokutové kopy jsme byli šťastnější a tím s největší pravděpodobností potvrdili záchranu v soutěži.“

Bílá Třemešná – Staré Buky 3:5 (1:1)

Fakta – branky: 34. a 57. T. Kubelka – 44. Knap, 53. z pen., 82. a 90. (+3) Křižovič, 59. Pálinkáš. Rozhodčí: Kekelák. ŽK: 1:3. ČK: 1:1 (83. Otradovský – 90. Prokop). Diváci: 75. TJ Sokol Bílá Třemešná: Zlatník – Kiss, Josef Kubelka, Hažer, Jaroslav Kubelka – M. Jákl, Macek, T. Kubelka, T. Otradovský (64. J. Jákl) – Hendrych (72. D. Kubelka), Žaba. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Týnek, Záplata, Wimmer, Trunkát – Šošovička (66. Koščál), Dušek, P. Knap (90. Poznar), Pištora – Křižovič, Pálinkáš (78. J. Prokop).

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Mrzí mě, že jsme k utkání přistoupili příliš laxně. Některé individuální výkony byly bohužel pod průměrem. Kdybychom hráli naši hru, nemohli jsme hostům umožnit pět vstřelených branek. Soupeři ale k vítězství gratulujeme, předvedl dobrý výkon. Na adresu rozhodčích se nebudu vyjadřovat, kdo byl zápasu přítomen, udělá si po druhém poločase obrázek sám.“

Pavel Korec (Staré Buky): „Po vyrovnaném prvním poločase jsme se ve druhém brzy ujali vedení, které nám ovšem dlouho nevydrželo. Domácí skóre během minuty otočili. Naštěstí jsme ihned vyrovnali a ke konci zápasu vstřelili další dvě branky. Získali jsme zasloužené a velmi cenné tři body, za nimiž stál velmi dobrý kolektivní výkon.“

Kopidlno – Dolní Kalná 3:4 (1:2)

Fakta – branky: 14. Havelka, 57. a 81. Poutník – 16. D. Ježek, 21. a 62. Drinka, 71. Šulc. Rozhodčí: Kiezler. Hráno bez karet. Diváci: 185. FK Dolní Kalná: Ulrych - Dohnal, J. Navrátil, Dědek, D. Ježek – Š. Drinka (63. M. Lukeš, 90. M. Ježek), M. Šulc, Najman, Hampl – V. Kodytek (88. Sobotka), J. Jiřička.

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Tři body jsme doslova vydřeli. Domácí byli po většinu utkání lepším týmem, velké problémy nám dělaly zejména nakopávané míče za naši obranu a rychlost domácích útočníků. Směrem dozadu jsme hráli hodně neorganizovaně a soupeři útočení dost usnadňovali. Naštěstí jsme dali z brejků čtyři góly a domácí pouze tři. To rozhodlo. Tyto body nám uchovávají naději. Vítězství musíme potvrdit doma ve svátečním utkání s Tatranem.“

Nemyčeves – Kocbeře 2:2 (2:2), penalty 4:2

Fakta – branky: 4. Jezbera z pen., 27. Kotlyar – 20. a 39. Šmíd. Rozhodčí: Pálka. ŽK: 4:2. Diváci: 60. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – F. Picha, L. Novák, Kuric, Mohet – Šolc, Stránský, Hulík, Pojezdný (76. Jirák) – Kilevník, Šmíd (80. Jarolím).

Jiří Štěpař (Kocbeře): „Utkání se nám nepovedlo po herní stránce, natož po morální stránce. Chybovali jsme v základních věcech a bod je bohužel asi maximem, co jsme mohli získat. Příště se musíme hodně zlepšit.“

Hostinné – Nová Paka 0:6 (0:3)

Fakta – branky: 11. a 33. Janouch, 32. Rosputniak, 50. Jisl z pen., 75. Wolf, 87. Bažík. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 3:0. Diváci: 120. TJ Tatran Hostinné: Zítko – Kesner (23. D. Horák), J. Slavík, L. Horák, D. Polák – Pešek (46. D. Morávek), D. Blažek (31. Ciler), Klacek, D. Kracík – Šmucer, Petružálek (56. R. Polák).

Milan Polomčák (Hostinné): „Výsledek mohl být pro nás daleko horší. Hosté mnoho šancí ještě zahodili. Dík patří všem našim hráčům za odehraný zápas.“

Aktuální tabulka I. B třídy:

1. Nepolisy 22 15 2 2 3 72:25 51

2. Nová Paka 22 15 1 1 5 60:28 48

3. Skřivany 22 14 1 2 5 54:38 46

4. Bílá Třemešná 22 11 1 1 9 60:57 36

5. Železnice 22 10 2 1 9 41:37 35

6. Dvůr Králové B 22 11 0 1 10 56:41 34

7. Miletín 22 9 3 0 10 42:34 33

8. Vrchlabí B 22 9 2 2 9 35:39 33

9. Staré Buky 22 9 1 3 9 53:60 32

10. Kopidlno 22 6 3 4 9 38:44 28

11. Kocbeře 22 6 2 4 10 38:56 26

12. Dolní Kalná 22 5 4 1 12 31:45 24

13. Nemyčeves 22 4 3 3 12 32:66 21

14. Hostinné 22 4 1 1 16 34:76 15

MUŽSTVO KOLA - FK Dolní Kalná

S nožem na krku se nahraje snadno. Fotbalisté Dolní Kalné ale bojují a v Kopidlně vydřeli naději na záchranu.



BOREC KOLA - Martin Křižovič (Staré Buky)

Podruhé za sebou nastřílel soupeři hattrick. Minulý týden sestřelil Nemyčeves, nyní Bílou Třemešnou.



SMOLAŘI KOLA - MFK Trutnov B

V Broumově zaspali úvod utkání. Po pauze se ale zlepšili. Proti případnému zvratu byly nastřelené tyče.