Dlouhých, až neuvěřitelných 19 let, působili fotbalisté Dvora Králové nad Labem v celostátní soutěži Fortuna Divizi C. V loňské sezoně však tým získal pouhopouhých 25 bodů a poprvé od soutěžního ročníku 2003/2004 se vrátil do krajského přeboru.