Nejvíc ztráty z vlastního hřiště musejí litovat fotbalisté úpické Sparty, nadějný náskok v derby proti rezervě Dvora ztratili také Žacléřští.

I. A třída

Sobota – Trutnov B 1:1 (0:0), na penalty 4:5

Fakta – branky: 88. Kocourek – 56. Jirousek. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 1:4. Diváci: 123. MFK Trutnov B: Hofírek – Groer, T. Kraus, Křížek, Metlický – O. Tobiáš, M. Kamitz (86. Toman), Hrnčíř, Herout (55. J. Tobiáš) – Landa, Jirousek (69. M. Voňka).

L. Štrobl, trenér Sobotky: „Vzhledem k tomu, jaký jsme měli před utkáním problém s poskládáním sestavy bychom bod asi brali. Neproměněné šance ve vyrovnaném utkání nás připravili o lepší výsledek.“

Vlastimil Honek, trenér Trutnova B: „Vstup do sezony se nám povedl. Mladý tým dokázal se silným a dobře hrajícím soupeřem držet krok ve všech směrech. První půle byla převážně spíš přetahovanou a moc šancí nepřinesla. Druhý poločas už byl divácky atraktivnější. Deset minut po změně stran jsme otevřeli skóre a dlouho to vypadalo, že se nám podaří si odvézt všechny body. Závěrečnému tlaku domácích jsme ale nakonec podlehli. Vyrovnané utkání tak skončilo zaslouženou dělbou bodů a pro nás úspěšným penaltovým rozstřelem.“

Tabulka I. A třídy

Roudnice 2 2 0 0 0 10:1 6 Jaroměř 2 2 0 0 0 6:1 6 Náchod B 2 2 0 0 0 6:3 6 Č. Skalice 2 2 0 0 0 5:2 6 Týniště 2 2 0 0 0 4:1 6 Lokomotiva HK 2 1 0 0 1 5:4 3 Nepolisy 2 1 0 0 1 4:3 3 Solnice 2 1 0 0 1 3:2 3 Nové Město 2 1 0 0 1 2:5 3 Trutnov B 1 0 1 0 0 1:1 2 Sobotka 2 0 0 1 1 2:4 1 Kunčice 2 0 0 0 2 4:7 0 Lázně Bělohrad 2 0 0 0 2 1:4 0 Broumov 1 0 0 0 1 0:4 0 Třebechovice 2 0 0 0 2 0:4 0 Velké Poříčí 2 0 0 0 2 1:8 0

I. B třída

Žacléř – Dvůr Králové B 2:4 (2:1)

Fakta – branky: 34. Cvik, 36. Fidranský – 22. Kasan, 81. a 83. Otradovský, 85. Žaba. Rozhodčí: Janota. ŽK: 3:3. Diváci: 108. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Cvik (90. Pospíšil), Šimočko, Herman, L. Brožek (73. R. Šklíba) – Pek, Gottwald, Kovačík, Hošek (90. J. Hrubý) – Ondráško, Fidranský. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Dobřichovský – D. Bednář (62. Rejchrt), Kruliš, F. Horák, Vejnar – Machek, Kasan, Prokůpek, Pražák (46. Mertlík) – M. Otradovský (87. Suk), Žaba (87. M. Petráček).

Simon Gal, trenér Žacléře: „Po dobře odehrané první půli, kdy měli sice hosté více ze hry, ale na šance pro nás 5:2, se ve druhém poločase opět projevila naše špatná fyzička. Hrůzná pětiminutovka, ve které jsme třikrát inkasovali, je toho je důsledkem. Vést deset minut do konce a být bez bodu, je strašné.“

Jiří Rejl, trenér Dvora Králové nad Labem B: „Vydřené vítězství. Prvních 60 minut jsme vůbec nehráli svoji hru a domácí se šťastně dostali do vedení. Pak jsme změnili přístup i rozestaveni a naštěstí jsme skóre dokázali v posledních minutách otočit.“

Dolní Kalná – Vrchlabí B 0:1 (0:1)

Fakta – branka: 31. Zajíc z pen. Rozhodčí: Tuček. ŽK: 1:0. Diváci: 165. FK Dolní Kalná: Scharm – Martin Stránský, J. Navrátil, A. Kodytek, M. Bartoš (82. L. Strnádek) – Drinka, Miroslav Stránský, Najman (66. J. Jiřička), T. Hampl – V. Kodytek (46. M. Šulc), Dressler (68. Kalenský). FC Vrchlabí B: Klekner – M. Hawel, J. Zajíc, Mejsnar, Štefan – Hančovský, P. Hladík (51. Matěják), Pokorný, Slavík – Zarebski (69. Hochbergr), M. Tauchman (86. Kršík).

Tomáš Navrátil, trenér Dolní Kalné: „Derby zůstalo za očekáváním. Před parádní kulisou fotbal v prvním poločase doslova plakal, chybělo mu nasazení, šance, divák trpěl. Hosté se ujali vedení z penalty a po půli zaslouženě vedli. Po pauze jsme přidali, měli i šance, v brance hostí ale čaroval dorostenec Honza Klekner. Trápí nás koncovka, za tři zápasy jsme dali pouze jeden gól.“

Luděk Vojtíšek, vedoucí mužstva Vrchlabí B: „Utkání, kterému by slušela remíza, dopadlo úspěšně pro nás. V úvodu jsme byli lepší a několik slibných akcí volalo po brance. Poté se hra vyrovnala a začali zlobit i bojovní domácí. Podařilo se nám jít do vedení z penalty, když byl faulován Tauchman. Po pauze měli domácí územní převahu, ale v cestě jim stál výborný Honza Klekner.“

Úpice – Nová Paka 2:2 (2:0), na penalty 3:4

Fakta – branky: 5. Chráska, 36. Černý – 56. Machát, 69. Rosputniak. Rozhodčí: Kudláček. ŽK: 1:3. Diváci: 120. SK Sparta Úpice: Seidel – P. Kejzlar, Lacko, Hanzlík, M. Čáp – Pančík (69. Borský), Trčka, M. Kejzlar, Jadrný – R. Černý, O. Chráska.

Radek Kaplan, trenér Úpice: „První poločas nám vyšel podle našich představ, hru jsme měli pod kontrolou a dostali se do dvoubrankového vedení. Druhou půli si nedokážu vysvětlit.“

Václav Horák, vedoucí mužstva Nové Paky: „Utkání dvou zcela rozličných poločasů. V prvním to z naší strany byla tragédie a bylo štěstí, že domácí vstřelili pouze dvě branky. Ve druhém dějství se hra zcela obrátila a my srovnali stav utkání. Poté domácí hrozili z brejků a my měli šance z herní převahy. Nakonec dělba bodů a v penaltovém rozstřelu se štěstí přiklonilo na naší stranu.“

Staré Buky – Kopidlno 2:5 (0:2)

Fakta – branky: 77. Knap, 77. Mucudis – 1., 15. a 63. Klaban, 80. Komárek, 82. Janáček z pen. Rozhodčí: Jehlička. ŽK: 3:1. Diváci: 110. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát (46. Pálinkáš), Záplata, Křižovič, Šošovička (46. Řehůřek) – Pištora, Bartůněk (83. Hilbert), Řehůřek, P. Knap (62. A. Tryzna), Andrle – Miklušák, Týnek (69. N. Mucudis).

Pavel Korec, trenér Starých Buků: „Před utkáním jsem upozorňoval na hru Kopidlna a jejich hráče Klabana, ale bohužel naši kluci byli asi myšlenkami jinde. V zápase nám hodně vázla defenzíva a přechodová útočná fáze byla taky na bodu mrazu.“

Vladimír Hnát, vedoucí mužstva Kopidlna: „Opět se nám vydařil vstup do utkání, který jsme tentokrát potvrdili i druhou brankou. Poté jsme přečkali dvě šance domácích a sami pak měli navýšit skóre v tutovkách již do poločasu. Následovalo vedení 3:0, gól naděje domácích a následná střela do tyče. Rozhodnutí a klid přinesla čtvrtá branka. Tři body z venku chceme potvrdit v domácím utkání.“

Kocbeře – Jičín B 0:3 (0:2)

Fakta – branky: 27. a 53. Holer, 41. Matějka. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 3:2. Diváci: 79. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – F. Picha (66. Linhart), Z. Stránský, L. Novák (34. V. Hanuš), Mohet – Brutovský, Krejsa, P. Matějka, Hulík – Šmíd, Tokar.

Vítězslav Šolc, trenér Kocbeří: „Úvodních dvacet minut jsme zvládli a dostali se do několika nadějných zakončení. Pak byl však soupeř lepší a zaslouženě vyhrál. Někteří naši hráči měli tentokrát velké nedostatky v přístupu k duelu.“

Pavel Obermajer, trenér Jičína B: „Kromě úvodních patnácti minut bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Otázkou byla jen výše skóre. Výhra měla být vyšší. Máme za sebou úspěšný víkend.“

Tabulka I. B třídy