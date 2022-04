Ofenzivně laděný hráč Marek Vítek šel na zkušenou do FC Hradec Králové. Připojil se k juniorskému týmu, který tvořili většinou hráči, kteří prošli mládežnickou základnou Votroků.

„Dva roky tam mi ukázaly, co vlastně znamená, když člověk fotbal bere opravdu vážně a tráví na stadionu šest dní v týdnu. Viděl jsem trošku takovou profesionálnější stránku fotbalu, jeho výhody i nevýhody, kdy pomalu ani nemáte na nic jiného čas,“ říká 22letý fotbalista.

Roudnický ofenzivní hráč a střelec Marek Vítek.Zdroj: Zdeněk Zasadil„Ale jsem rád, že jsem to ochutnal. Člověk si pak nemusí říkat, coby kdyby, jak by to vypadalo, kdybych tenkrát támhle šel a podobně. Prostě jsem si to zkusil, zjistil jsem, že to zase až takové není a s pokorou jsem odešel,“ dodává ke své anabázi v hradeckém „efcéčku“.

Poté byl šikovný útočník či ofenzivní záložník chvíli zpět v Roudnici, aby následoval přesun do divizního Dvora Králové. Tam strávil podzim uplynulého roku 2021.

„Bohužel jsem se tam ani jednou netrefil do černého, takže už jsem skoro ani nevěděl, jaké je to dát branku,“ zamrzelo ho.

Teď je všechno jinak. Vítek se v zimě vrátil do mateřského klubu z Roudnice a válí v I. A třídě. Našel střeleckou formu, neboť během čtyř odehraných zápasů dokázal vsítit sedm branek. Nejplodnější byla jeho jarní mistrovská premiéra, kdy čtyřmi góly pomohl týmu ke kanonádě s posledními Nepolisy (9:0). V dalších třech duelech se vždy prosadil jednou.

„Nedávno jsem se bavil s trenérem, že jsem něco takového strašně potřeboval. Hrozně mi pomohl hlavně ten první zápas,“ vrací se ke čtyřgólové explozi, která ho znovu nakopla.

Přestože je ještě stále mladý a perspektivní, přehnané fotbalové cíle si do budoucna nedává. „Nechávám to tak, jak to bude plynout. Ale teď je pro mě hlavní metou pomoci Roudnici k postupu do krajského přeboru. Lidé už by tady chtěli vyšší soutěž. Samozřejmě kdyby se naskytlo něco, tak bych o tom asi uvažoval,“ zamýšlí se Marek Vítek.

ROZHOVOR s Markem Vítkem najdete zde:

V Roudnici se hraje A třída už 20 let. Chci s ní postoupit do krajského přeboru