V mistrovském utkání se svěřenci trenéra Jiřího Hlouška představili naposledy 5. září. Tehdy vyhráli v Kostelci nad Orlicí 2:0.

Následoval výskyt infekce COVID-19 u jednoho z vrchlabských hráčů a celý tým si musel od fotbalu odpočinout. Vrátil se tuto neděli, kdy znovu po čtrnácti dnech zamířil o body bojovat do Kostelce, tentokrát však Červeného.

Votrok Krajský přebor

Červený Kostelec – Vrchlabí 3:4 (2:2)

Kdo někdy hrál v Červeném Kostelci, dobře ví, jak cenné je odvézt si odsud jakýkoliv bodový zisk. Partě z brány Krkonoš se to však v neděli povedlo, ačkoliv průběh zápasu na tři body pro hosty zpočátku nevypadal.

„V utkání jsme byli týmem, který ve finále udělal méně chyb. Už to vypadalo na remízu, když čtyři minuty před koncem faulovali domácí našeho hráče v pokutovém území a z následné penalty jsme si zajistili plný bodový zisk,“ řekl k utkání po jeho skončení vedoucí hostující mužstva Roman Fictum.

Domácí šli v první půli dvakrát do vedení trefami Srkala, pokaždé ale Vrchlabští dokázali vyrovnat. Jednou se prosadil Fink, poté Hanuš. Krátce po pauze poslal hosty poprvé do náskoku Štefan, ale v 71. minutě byl stav opět nerozhodný.

Když už se oba celky viděly u penaltového rozstřelu, přišel pro hosty dárek v podobě pokutového kopu, který kapitán Pavel Kraus proměnil.

„Rozhodně jsme si nezasloužili prohrát. Dvakrát jsme vedli, pak dokázali i vyrovnat, a když jsme chtěli strhnout vítězství na naši stranu, v samotném závěru uděláme nesmyslnou penaltu. O to víc mrzí, že náš zatím nejlepší domácí výkon na body nestačil. Hostům ale za jejich sympatický výkon k vítězství gratuluji,“ zhodnotil divácky atraktivní partii trenér poraženého celku Robert Hanuš.

Sluší se dodat, že vrchlabským fotbalistům se proti Červenému Kostelci daří. Od postupu do krajského přeboru v sezoně 2016/2017 proti němu odehráli šest vzájemných utkání, z nichž jich pět dokázali vyhrát. Třikrát doma (3:2, 1:0, 2:1) a dvakrát na půdě soupeře (3:1 a 4:3). Padli jen loni na jaře (venku 1:3).

Fakta – branky: 14. a 20. Srkal, 71. Petrů – 16. Fink, 31. Hanuš, 49. Štefan, 86. Kraus z pen. Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 1:1. Diváci: 150. TJ Červený Kostelec: Středa – Veselňák, Vejman, Barták (88. Rudolf), Čejchan – Prokop (68. Čáp), Srkal, Petrů, Kovačík – Hundák (68. Tipelt), Hlava. FC Vrchlabí: Klekner – Štefan, L. Hawel, Hájek, Žďárský (84. M. Hawel) – Fink, Zdržálek, Z. Tauchman, Fišar (81. Slavík) – Kraus, Hanuš.

Překvapení kola

OBRALI LÍDRA, PŘITOM MYSLELI I NA VÍC



Fotbalisté Vysoké nad Labem doma přivítali lídra tabulky z Police nad Metují. Když se krátce po změně stran střelecky prosadili Hašek s Homolkou, vypadalo to, že si domácí jdou pro tři body. Jenže soupeř ukázal v poslední desetiminutovce svoji kvalitu a po brankách Ansumy a Ansorgeho vyrovnal. Vysokou pak mohl těšit alespoň dvoubodový zisk za výhru v penaltovém rozstřelu.

„Dařilo se nám eliminovat hru soupeře a nepustili jsme jej do žádné větší šance. Pokud ale vedeme deset minut před koncem 2:0, tak je škoda to neudržet. Naštěstí jsme zvládli penalty. Dvou bodů si proti silnému týmu vážíme,“ uvedl trenér Vysoké Radek Hrubý.

Další výsledky šestého hraného kola

Slavia HK – Černilov 1:0

Fakta – branka: 47. Poláček. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (87. Markovič). Diváci: 150. Poločas: 0:0. Slavia HK: Moník – Šolc, Hloušek, Špaček, Kosař (87. Franc) – Brázda (81. Štipák), Dědeček (90. Pulkrábek), Veselý (72. Houdek), Poláček – Derner (91. Moravec), Řezáč. Černilov: Šebesta – Hartig (66. Markovič), Svatoň, Urban, Schwarzer – Šmied (62. Benák), Hušek, Matoušek (79. Novák), Charous, Daněk – J. Hrubý.

Vysoká – Police 2:2, penalty: 5:3

Fakta – branky: 54. Hašek, 69. Homolka – 80. Ansuma, 84. Ansorge. Rozhodčí: Otava. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Vysoká: Hůlka – Netolická, Ptáček, Jelínek, Kafka – Polívka, Mikušík, Pražák, Bláha (68. Homolka, 72. Nováček) – Bělka, Hašek (56. Samek). Police: Vacho – Rieger, Routek, Jandík, Růžička – Franc, Hauschke (55. Mucha), Havrda (72. Ansuma), Klapkovský – Matějka, Awuku (55. Ansorge).

Olympia HK – Dobruška 2:0

Fakta – branky: 28. a 74. Plašil. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 0:4. Diváci: 97. Poločas: 1:0. Olympia HK: Lindr – Přibyl, Mates, Plašil – Pohořálek (55. Krotil), Votrubec, Novotný, Rajnoch (73. Hlušička), Rybczuk – Slavík (81. Klapka) – Kocourek (55. Korba). Dobruška: Effenberk – Majer, Krahulec, Moník, Eimann (78. Jirásek) – Týfa, Gazdík, Bohuňovský (84. Hrabar), Bano (78. Štětina), Jánský – Flígr (78. Komůrka).

Kostelec n. O. – Třebeš 1:2

Fakta – branky: 50. Říha – 27. Jedlička (vl.), 52. Ryšavý. Rozhodčí: Vítek. ŽK: 1:1. Diváci: 155. Poločas: 0:1. Kostelec nad Orlicí: Matoušek – Bečka (46. Kytlík), Kaplan, Klapal, Jedlička – Dědeček (85. Brandejs), Kvasnička (86. Vídeňský), Říha, D. Cvejn (46. Svatoš) – J. Cvejn, Dostálek. Třebeš: Heřman – Tesař, Kudrna, Jandík, Pospíchal (46. Kosyak) – Štajer, Krykorka, Majer, Kincl (81. Franta) – J. Fridrich (74. P. Fridrich), Ryšavý.

Libčany – Chlumec B 2:0

Fakta – branky: 86. Hůlka, 89. Blažej. Rozhodčí: Paulus. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Libčany: Tošovský – Voda, Rompotl, Jiřík, Hůlka – M. Havrda (89. Peš), F. Havrda, Libřický – Krejčík (91. Hák), Mokrý (76. Kuneš), Hofman (80. Blažej). Chlumec B : Kukal – Prouza, Vopátek, Sedláček, Cholasta – Feichtinger, Doležal, Hubený, Staněk, Hartman – Kycelt (70. Tichý).

Hořice – Rychnov n. Kn. 5:2

Fakta – branky: 13. a 64. Pečenka, 42. P. Kuneš, 54. Kněžourek, 88. J. Kuneš – 4. Drašnar Michal, 75. Bastos. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 4:3. Diváci: 250. Poločas: 2:1. Hořice: Krejčí – Rozsévač, Melaga, D. Palm, P. Kuneš – P. Palm (86. Bango), J. Kuneš, Vávra (70. Skalský), Šedivý (68. Nečesaný) – Kněžourek, Pečenka (79. Šlambera). Rychnov nad Kněžnou: Tobiška – Drašnar (82. Lihařík), Kábrt, Veselý (69. Kocman), Švarc – Bastos, Rücker, Pohl, Mňuk (79. Zimmer) – Zajíček, Laštovic (64. Bittner).

Nový Bydžov – Jičín 4:0

Fakta – branky: 4., 16., 85. Holec, 89. Voldán z penalty. Rozhodčí: Matula. ŽK: 3:6. ČK: 0:1 (71. Haken). Diváci: 230. Poločas: 2:0. RMSK Cidlina Nový Bydžov: St. Srýhal – Matěj Vincour (30. Mejstřík), Pokorný, Patrik Mokošín, F. Drobný (78. Špinka) – Roubal (69. Trejbal), Blažek, Voldán, N. Bekera (85. Fuxa) – Holec, M. Jilemnický (86. Novák). Jičín: Mäsiar – Vladeka, Ulvr, Zezulka (83. Mohamed Dahsan), Zitka – Matějka, Lánský, Haken, Nálevka (97. Hálasz) – Machačný (16. Jiříčka), Holer.

Aktuální tabulka KP