V průměru něco málo přes padesát diváků na zápas. Začátek nejsledovanější okresní soutěže mnoho fotbalových příznivců do ochozů nepřilákal, pokud ale budou hráči pokračovat v nastoleném trendu, dočkají se společně s klubovými pokladníky vyšších čísel.

V premiéře sezony se totiž činili především ofenzivní hráči. V sedmi duelech padlo dohromady 32 branek. Nejvíce jich bylo k vidění v Rudníku, odkud si porážku 2:5 odvezlo Strážné.

Okresní přebor

Hostinné – Kocbeře 2:3 (0:1)

Šlágr kola nabídl na náročném kluzkém terénu atraktivní partii. Hosty poslal do vedení útočník Šmíd, který po hodině hry zvyšoval už na 0:2. Když si záhy vstřelil vlastní gól domácí obránce Šmucer, zdálo se být „vymalováno“. Tatran ale zabral, soupeře dvěma góly pořádně znervózněl, vyrovnat už ale v závěru nestihl.

Branky: 75. R. Polák, 80. Maličký – 16. a 64. Šmíd, 67. vlastní (Šmucer). Rozhodčí: M. Říha., ŽK: 1:4. Diváci: 55.

Rudník – Strážné 5:2 (2:1)

V souboji tradičních soupeřů se úvod parádně vydařil domácím. Už po deseti minutách se střelecky prosadil navrátilec do Rudníku Lev a po chvíli jej napodobil Víšek. Hosté do pauzy snížili, po přestávce si ale ofenzivně laděný zápas užíval především jejich soupeř.

Branky: 10. Lev, 15. Víšek, 53. Svoboda, 67. a 83. Jakoubek – 35. Mikina, 83. Janoch. Roz.: Petrů. ŽK: 3:3. Diváci: 50.

Vítězná – Hajnice 3:1 (1:0)

Královédvorské derby nabídlo padesátce diváků vyrovnanou partii. Domácím hodně pomohl gól do šatny, hosty zase vracel do hry trefou na 2:1 Pilař. Nakonec ale body po zásluze zůstaly na „větrné hůrce“.

Branky: 45. (+1) a 75. Andrle, 54. Holouš – 67. Pilař. Roz.: Seidel. ŽK: 2:1. Diváci: 50.

Mladé Buky – Libeč 3:2 (3:1)

Oproti minulé sezoně se Mladobučtí mohou těšit na kompletní sadu zápasů na vlastním hřišti a hned to první si užili vítězně. Do vedení je poslal už po dvou minutách hry Ruml a zásluhou dvou branek Kancoka vedli o pauze 3:1. Hosté sedm minut před koncem snížili, více už ale z utkání nevydolovali.

Branky: 2. Ruml, 34. a 44. Kancok – 22. Linhart, 83. Meisner. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

Janské Lázně – Poříčí u Trutnova 0:3 (0:2)

Další tradiční derby bylo mimo jiné soubojem dvou velkých kamarádů. Na straně Janských Lázní trenér Aleš Havlík, na druhé Marek Pilný v sestavě Poříčí. Radoval se hostující hráč. Favorita za třemi body nasměrovaly dvě trefy bombera Janase, pět minut před koncem upravil na konečných 0:3 Rada.

Branky: 34. a 76. Janas, 85. R. Rada. Rozhodčí: Kuric. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

Rtyně – Volanov 6:0 (2:0)

Více než půl hodiny bojovali domácí ofenzivní hráči s koncovkou a nepřekonatelných gólmanem Trailinem. Až přišla 31. minuta a v ní šťastný gól Prouzy. Od té chvíle už do branky Volanova míče padaly a hattrickem vše uzavřel Luštinec.

Branky: 31. V. Prouza, 36., 53. a 84. P. Luštinec, 51. D. Brát, 82. Brus. Rozhodčí: D. Hampl. ŽK: 1:1. Diváci: 50.

Podhůří – Mostek 0:2 (0:1)

Utkání dvou soupeřů, v jejichž kádrech se to zkušenými harcovníky jen hemží, se ze tří bodů radovali hosté. Ty poslal do vedení už po osmi minutách veterán Duchek a vhod svěřencům trenéra Lebedy přišlo i vyloučení domácího gólmana Blažeje. Podhůří však bylo stále houževnatým sokem se šancemi na vyrovnání. A to i po druhé červené kartě. Až v 80. minutě přidal pojistku mostecké výhry Vítězslav Robek.

Branky: 9. D. Duchek, 80. V. Robek. Rozhodčí: Tandler. ŽK: 3:2. ČK: 2:0 (19. L. Blažej, 72. Pařez). Diváci: 65.

Kde letos hledat favority přeboru?

TJ Jiskra Kocbeře - Pavel Matějka, Lukáš Nožka, Matěj Brutovský. Jiskra v létě hodně posilovala. K tomu udržela Martina Kilevníka, čímž dala soupeřům jasný vzkaz: chceme zpět do kraje!

TJ Tatran Hostinné - Hostinné roky patřilo do krajské soutěže a hráči, kteří v klubu působí, budou chtít dokázat, že mají na to se po roce vrátit zpět.

TJ Rudník - Velmi zkušený kádr. Lev, Štemberka, Víšek, Zeman, k tomu kanonýr Jakoubek. Rudník bude pro všechny soupeře nepříjemnou překážkou.

Sokol Vítězná - Mladý svěží kádr v přeboru už dlouho atakuje ty nejvyšší příčky a nejinak by tomu mělo být v letošním ročníku.

Tihle drží primát

První gól sezony: Pavel Ruml (Ml. Buky) – 2. minuta

Úvodní hattrick sezony: Petr Luštinec (Rtyně) – 84. minuta

Premiérové vyloučení: Leoš Blažej (Podhůří) – 19. minuta

Nejstarší hráč na hřišti: Miloš Dvořák (J. Lázně) – 58 let

Nejmladší hráč na hřišti: Petr Balog (Rudník) – 16 let