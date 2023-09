Fotbalisté Hajnice mohli ve středu přijít o vedoucí příčku, to by ale musel bodovat dosud stoprocentní tým z Bílé Třemešné. Jeho hřiště však zásluhou trefy Lukáše Šimočka vyplenil žacléřský Baník a tak se na postu lídra tabulky nic neměnilo. Už v sobotu okresní přebor pokračuje osmým kolem.

Šlágr středečního vloženého kola nabídl jedinou vstřelenou branku, vedle ní ale pět žlutých a také dvě červené karty. | Foto: Renata Jírová

Předposlední zářijová středa na Trutnovsku patřila dle plánu čtyřem dohrávkám vloženého 1. kola Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů. K vidění byly čtyři zajímavé zápasy, při nichž přišly o podzimní neporazitelnost poslední dva nepřetržitě bodující celky.

Pivovar Trautenberk Okresní přebor mužů

Bílá Třemešná – Žacléř 0:1 (0:1). Branka: 35. Šimočko. Rozhodčí: P. Doubic. ŽK: 2:3. ŽK: 1:1 (90. J. Kubelka – 90. Vondrák). Diváci: 80. Na Dubině se hrál vyrovnaný fotbal s minimem šancí. V úvodu zápasu se zdálo, že hosté na hřiště bodově dosud stoprocentního Sokola přijeli jen bránit. Když ale Baník poznal, že se domácí nenacházejí ve zrovna ideálním rozpoložení, začal také vystrkovat růžky. Oba gólmani se nejprve blýskli fantastickými zákroky při parádních střelách ze střední vzdálenosti, krátce před pauzou ale hosté zahráli ideálně rohový kop, který usměrnil do sítě Šimočko. Po pauze se více diskutovalo než hrálo, domácí tlak byl pouze platonický a jelikož dvě nadějné hlavičky za zády pozorného Douska neskončily, radovali se z vítězství Žacléřští. Třemešenští se tak připravili o možnost vrátit se do čela tabulky.

Vítězná – Volanov 3:2 (2:1). Branky: 16. a 33. L. Andrle, 90. Gábriška – 6. V. Mach, 86. T. Voňka z pen. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 5:4. ČK: 2:1 (60. Hlavatý, 69. L. Andrle – 69. Procinger). Diváci: 40. Překvapení se zrodilo také na hřišti Vítězné. Dosud neporažený favorit z Volanova tu šel už po šesti minutách do vedení trefou Macha, soupeř ale do přestávky stav otočil dvěma zásahy Lukáše Andrleho. V 60. minutě se do kabin poroučel domácí Hlavatý, jehož o chvíli později následoval střelec dvou branek spolu s hostujícím Procingerem. Hosté většího prostoru na hřišti využili vyrovnávacím gólem Tomáše Voňky z penalty, v 90. minutě se ale stal hrdinou Vítězné Gábriška, jenž Sokolu vystřelil třetí výhru v sezoně.

1/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 2/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 3/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 4/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 5/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 6/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 7/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 8/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 9/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 10/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 11/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 12/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 13/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 14/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 15/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 16/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 17/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 18/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 19/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 20/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 21/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 22/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 23/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 24/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov. 25/25 Zdroj: Veronika Fiebingerová Pivovar Trautenberk Okresní přeboru mužů pokračoval na Trutnovsku čtyřmi duely vloženého 1. kola. Vítězná gólem Gábrišky z 90. minuty porazila Volanov.

Mladé Buky – Rudník 1:5 (0:4). Branky: 63. Štěpán – 13., 14., 23. a 33. F. Čáp, 80. Pecold. Rozhodčí: Beránek. ŽK: 3:1. Diváci: 60. Jediný jednoznačný výsledek středečního programu se zrodil na hřišti Mladých Buků. A mohl za to především rudnický Filip Čáp. Jeden z trojice aktuálně nejlepších střelců soutěže jen za první poločas stihl nastřílet čtyři branky a nasměrovat svůj tým k vítězství. Po pauze už se utkání jen dohrávalo a po jedné brance padlo na obou stranách.

Hajnice prvně v čele přeboru. Volanov v předehrávce zničil rivala z Mladých Buků

Podhůří – Poříčí u Trutnova 0:1 (0:1). Branka: 35. Janas. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 4:2. Diváci: 100. Podobný průběh jako zápas v Bílé Třemešné měl duel v Podhůří. Také zde vyhráli hosté 1:0, také zde padl rozhodující gól ve 35. minutě. Vstřelil jej kapitán Miroslav Janas a Poříčí u Trutnova díky této brance přeskočilo svého konkurenta v průběžné tabulce. Oba soupeři se již v sobotu představí v dalším kole přeboru, Poříčí vyrazí o body bojovat do Rudníku, Podhůří čeká souboj na hřišti Bílé Třemešné.

Po sobotní „náloži“ na Wohnoutech se ve formě necítil, přesto stihl hattrick

JAKO Okresní soutěž III. třídy

Jeden zápas měla ve středu na programu také JAKO Okresní soutěž III. třídy. Rezerva Dolní Kalné v dohrávce 4. kola přivítala Prosečné a zápas měl jednoho hlavního hrdinu. Byl jím domácí Štěpán Drinka, střelec tří branek. Ve 34. minutě otevřel skóre do té doby vyrovnaného duelu, poločasový stav 2:0 zařídil druhou trefou Jiřička. Ihned po pauze vrátil hosty do hry kanonýr Jakoubek, v závěrečné desetiminutovce ale Drinka dvěma zásahy zkompletoval hattrick a tři body tak zůstaly „Pod Kaštany“.

Dolní Kalná B – Prosečné 4:1 (2:0). Branky: 34., 80. a 87. Š. Drinka, 41. J. Jiřička – 47. Jakoubek. Rozhodčí: Wiesner. Hráno bez karet. Diváci: 90.

