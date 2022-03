Skupina o postup ještě před svým zahájením přišla o rezervu Rudníku. Ta sice na podzim vyhrála svoji základní skupinu, po zimní přestávce se však kluboví činovníci rozhodli tým odhlásit ze soutěže, za což jim od OFS Trutnov náležela mastná pokuta.

Disciplinární komise OFS Trutnov potrestala klub TJ Rudník, z.s. peněžitou pokutou 15.000 korun (§ 69/4 DŘ, § 14 DŘ, RS 2021/2022 Hlava V, článek 37, bod 3).

O postup do přeboru tak bude na jaře bojovat pouze sedmička mužstev. Co je nepříjemné, z důvodu lichého počtu účastníků nyní bude v každém kole jeden tým pauzírovat. Na úvod jara to byli fotbalisté Starého Rokytníku.

Šlágry kola pro Rudník a Hostinné. Hajnici pomohla hattrickem zimní posila Nožka

Doslova „na pohodu“ bude na jaře probíhat nejslabší skupina, v níž půjde pouze o konečná umístění.

Okresní soutěž, skupina o postup

V lepší ze dvou jarních skupin III. třídy byly v prvním dějství odehrány pouze dva duely. V obou se pop zásluze radovaly domácí celky. Krutou porážku 1:6 si ze hřiště Bohuslavic odvezli fotbalisté Kunčic nad Labem, prestižní derby proti Prosečnému ovládli hráči Lánova. Ti ještě deset minut před koncem vedli rozdílem jediné trefy, v závěru ale své vítězství navýšili na 3:0.

Bohuslavice n. Ú. – Kunčice n. L. 6:1 (3:1)

Branky: 20. M. Kulda, 31. Piskor, 44. Ondráček, 50. Křížek, 80. a 82. Eflér – 29. Vyroubal. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 0:1. Diváci: 80.

Lánov – Prosečné 3:0 (1:0)

Branky: 33. Ilić, 80. J. Škoda, 85. M. Šulc. Rozhodčí: Chleborád. ŽK: 2:2. Diváci: 60.

Utkání Pilníkov – Malé Svatoňovice bylo odloženo na středu 27. dubna od 17 hodin.

Fotbalisté Starého Rokytníku měli v úvodním kole volný los.

Okresní soutěž, skupina o umístění

Ve skupině o umístění se více dařilo hostujícím týmům. Na vlastním hřišti dokázali vyhrát pouze fotbalisté Libotova, které vstříc tříbodovému zisku poslalo v prvním poločase bratrské duo Ondřej a Jakub Pitrovi. Po přestávce výhru nad Lamperticemi pečetil Wagenknecht.

Černý Petr mění působiště. Na poslední příčce Náchodské střídá krajský rival

Duel Radvanic s Bernarticemi branku v normální hrací době nepřinesl, v penaltovém rozstřelu byli úspěšnější hosté. Na venkovních hřištích si tříbodová vítězství připsali fotbalisté Horního Maršova a Černého Dolu. Oba celky využily formy dvougólových střelců. V Mostku úřadoval Aleš Vaněk, na hřišti Kuku zase Břetislav Sýkora.

Libotov – Lampertice 3:0 (2:0)

Branky: 26. O. Pitro, 39. J. Pitro, 62. D. Wagenknecht. Rozhodčí: M. Černý. ŽK: 2:1. Diváci: 60.

Mostek B – Horní Maršov 2:4 (0:2)

Branky: 78. Borůvka, 83. Fikejz – 20. Duch, 29. a 81. A. Vaněk, 73. F. Říha. Rozhodčí: Chleborád. ŽK: 2:0. Diváci: 30.

Kuks – Černý Důl 2:3 (1:2)

Branky: 37. T. Roman z pen., 48. Viesner – 15. Huremovic, 40. z pen. a 58. B. Sýkora. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 2:2. Diváci: 60.

Fotbalisté Černého DoluZdroj: facebook Sokola Černý Důl

Radvanice v Č. – Bernartice/Žacléř 0:0, na penalty 1:2

Rozhodčí: Rohrbacher. ŽK: 1:1. Diváci: 52.