Branky, body, vteřiny? V případě obsáhlého hodnocení podkrkonošského okresního přeboru mužů jde spíš o Branky, karty, minuty. Zajímavá vás, kdo v soutěži odehrál nejvíce zápasů, kdo patřil mezi elitní střelce a kteří fotbalisté „vynikali“ ve sběru žlutých a červených karet? Pak neváhejte a zjistěte, ve kterých disciplínách na sebe upozorňovali například Martin Kruliš, Pavel Hrubeš, Martin Škoda, Tomáš Voňka, Patrik Macek, Aleš Starý, Josef Špůr nebo David Řehůřek. Hráčů, které bylo týden co týden vidět více než ostatní, se ale našlo mnohem více.

K ozdobám letošního ročníku Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů patřily na Trutnovsku například souboje Volanova a Pilníkova. | Foto: Veronika Fiebingerová

Před týdnem fotbalistům skončil další soutěžní ročník a Krkonošský deník se pustil do hodnocení Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů, který na Trutnovsku nabídl dohromady 240 zápasů. Padlo při nich 1288 branek a diváci se rozhodně nenudili. Ostatně nejvíc jich navštívilo zápas pátého kola mezi Pilníkovem a Hajnicí (610), jinak nijak oslnivá čísla nepadala.

Deník ale zajímala především řada dostupných hráčských statistik. K výsledným číslům pomohl server is.fotbal.cz a zde pro čtenáře přinášíme statistické ohlédnutí jak za oddaností jednotlivých fotbalistů, tak za jejich střeleckou a karetní aktivitou.

Nejoddanější trio Trailin, Macek, Hrubeš

Našlo se hned sedm hráčů, kteří za 30 kol nechyběli ani jednou v zápise o utkání.

Tomáš Trailin, brankář VolanovaZdroj: Veronika FiebingerováByli jimi dle odehraných minut seřazeni volanovský brankář Tomáš Trailin, třemešenský tahoun Patrik Macek, kapitán Mladých Buků Pavel Hrubeš, dále pak elitní kanonýři Pavel Meliš (Pilníkov), Patrik Ondráško (Žacléř), Luboš Gábriška (Vítězná) a bohuslavický junior Petr Mačo.

Pouze jednou svému týmu scházeli Jakub Potoček, Ondřej Taláb (oba Poříčí u Trutnova), Michal Petr, Ondřej Pitro (oba Libotov), Martin Dvořák (Mladé Buky), Vítězslav Prouza (Rtyně v Podkrkonoší), Jaroslav Panýr (Strážné) a Petr Kiss (Bílá Třemešná).

Mimochodem celkem do hry v soutěži alespoň na pár minut zasáhlo rovných 471 fotbalistů, což v průměru na jeden tým činí 29 hráčů.

Jak to bylo v loňské sezoně Nejvíce odehraných utkání: 30 – Patrik Ondráško (Žacléř), 29 – Pavel Hrubeš (Mladé Buky, Petr Kobos (Hajnice), Jakub Potoček (Poříčí u Trutnova), Tomáš Voňka (Volanov), Dominik Najman (Podhůří), Daniel Tichovský a Tomáš Krákora (oba Vítězná).

Kanonýrem Starý. A v průměru gólů na zápas?

Mezi kanonýry hráli letos prim pilníkovský Aleš Starý a útočník Hajnice Martin Škoda. Oba borce od sebe dělí 15 let, gólový rozdíl však byl mnohem nižší.

Aleš Starý (vlevo), útočník PilníkovaZdroj: Veronika FiebingerováZatímco Starý dosáhl na fantastickou metu 44 branek, jeho starší kolega v závěrečném kole šesti (!) trefami do sítě Rtyně v Podkrkonoší docílil jednačtyřiceti gólů. Ale pozor, v průměru vstřelených branek na jediný zápas má nejvyšší úspěšnost úplně někdo jiný. Jednadvacetiletý Filip Čáp z Rudníku nastoupil v sezoně pouze k devatenácti utkáním, přesto nasázel 33 branek. Kdo ví, kolik by jich bylo, kdyby opora devátého celku tabulky nedávala před fotbalem přednost florbalu. Mimochodem, okresním přeborem se na podzim mihl i exreprezentant ze Žacléře Jan Blažek. Zápasy stihl jen tři, skóroval v nich ale pětkrát.

Průměr gólů na zápas 1. Filip Čáp (Rudník) 1,7368 (19 zápasů, 33 branek)

2. Aleš Starý (Pilníkov) 1,6923 (26 zápasů, 44 branek)

3. Jan Blažek (Žacléř) 1,6666 (3 zápasy, 5 branek)

4. Martin Škoda (Hajnice) 1,5769 (26 zápasů, 41 branek)

Vedle nejlepšího tria kanonýrů nutno dodat, že dalších 10 hráčů docílilo v sezoně mety dvaceti a více branek. Byli jimi pilníkovští Pavel Meliš (29) s Jakubem Kuldou, Patrik Ondráško (oba 27), hajnický Martin Kejzlar (25), Ondřej Šulitka ze Rtyně v Podkrkonoší, Luboš Gábriška z Vítězné, Jakub Pitro z Libotova (všichni 24), volanovské duo Matyáš Rada (23) – Marek Voňka (21) a třemešenský Jan Jákl (20).

Jak to bylo v loňské sezoně Nejvíce nastřílených branek: 43 – Martin Škoda, 37 – Emir Grizič (oba Hajnice), 35 – Martin Kilevník (Kocbeře), 29 – Patrik Ondráško (Žacléř), 24 – Pavel Matějka (Kocbeře) a Martin Votava (Volanov)…

V tomto soutěžním ročníku padlo dohromady 1288 branek a při celkovém počtu 240 utkání to činilo průměr 5,36666 gólů na zápas. Před rokem sice bylo k vidění pouze 1132 branek, jenže při počtu patnácti účastníků (Svoboda nad Úpou po podzimu odstoupila a všechny její výsledky se anulovaly) se do statistik počítalo jen 210 utkání. No a průměr gólů na zápas byl o chlup vyšší, přesněji 5,39047.

Čtrnáct žlutých pro Špůra Vítězné

Fotbalové statistiky, to nejsou jen nastřílené branky a gólové asistence. Vidět jsou i hráči, kteří ať už dobrovolně nebo nedobrovolně sbírají tresty za fauly, nesportovní chování či osočování soupeřů a rozhodčích. Pokud jde o počet žlutých karet, pak rekordmanem uplynulého ročníku je Josef Špůr z Vítězné. Toho rozhodčí během sezony napomenuli hned čtrnáctkrát. O tři kartičky méně viděli volanovský David Řehůřek a třemešenský Patrik Macek, na deset žlutých zaokrouhlili svou sbírku Václav Janda ze Strážného a kapitán Starých Buků Lukáš Záplata.

Jak to bylo v loňské sezoně Nejvíce žlutých karet: 13 – Libor Čepelka (Rtyně v Podkrkonoší), 11 – Martin Dašek (Podhůří), 9 – Josef Špůr (Vítězná), Marek Kancok a Petr Skalický (oba Mladé Buky)…

„Zlí muži“ z Vítězné. Rekordman v počtu žlutých karet Josef Špůr (vlevo) a sním dvakrát vyloučený Jaroslav Geguš.Zdroj: Veronika Fiebingerová

Rozhodčí bohužel museli v ročníku 2023/2024 hráče nejen napomínat, ale i vylučovat. Celkem bylo rozdáno 58 červených karet, což je o hrůzostrašných 31 více než před rokem. Čtyřicítka hráčů byla předčasně do sprch poslána jednou, devět hříšníků však vidělo červenou hned dvakrát. Byli jimi Pavel Strasser (Pilníkov), Michal Vršecký (Libotov), Vít Vondrák (Žacléř), Jaroslav Kubelka (Bílá Třemešná), Martin Kruliš (Hajnice), Tomáš Voňka a David Řehůřek (oba Volanov), Libor Čepelka (Rtyně v Podkrkonoší), Jaroslav Geguš (Vítězná) a David Řehůřek.

Jak to bylo v loňské sezoně Nejvíce červených karet: 3 – Dominik Polák (Hostinné), 2 – Jan Kerekanič (Podhůří) a Martin Hlavatý (Vítězná). Dalším dvaceti hráčům loni rozhodčí rozdali po jedné červené kartě.

Až na pouťový šlágr návštěvnost průměrná

Nejvíce navštíveným duelem letošního ročníku okresního přeboru byl v 5. kole souboj Pilníkova s Hajnicí (0:4). I díky probíhající pouti v areálu zdejšího sportovního areálu pořadatelé napočítali 610 diváků. Počet 250 pak uvádí zápisy o utkání Hajnice – Podhůří (4. kolo) a Hostinné – Rudník (21. kolo). V dalších dvaceti případech si do ochozů našly cestu alespoň dvě stovky fotbalových fanoušků, v dalších pětatřiceti případech se stalo, že návštěva přesahovala počet 100 diváků.

