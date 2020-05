S koncem měsíce dubna přišla další uvolnění vládních opatření týkajících se sportu, a tak se nabízí řada otázek, jakým směrem se v příštích dnech vydají fotbalové oddíly. Těm mistrovská sezona už sice předčasně skončila, přesto by se (někteří) fotbalisté rádi vrátili do kopaček.

I samotné hráče jistě zajímá, jak se k nastalé situaci postaví kluboví činovníci. Na Trutnovsku se k tématu vyjádřil tucet funkcionářů, díky nimž na webu Krkonošského deníku ode dneška do pátku probíhá další „koronavirová“ anketa.

Vrchlabští muži už s tréninkem začali



První z pěti otázek se týkala výhradně A mužstev, která ve všech podkrkonošských oddílech hrají prim. Brány na stadion mají fotbalisté otevřené, je však otázkou, zda se kluby k organizovaným tréninkům vrátí ještě během jara, nebo začnou až letní přípravou.

Prezident FC Vrchlabí Tomáš Hladík například prozradil, že v klubu účastníka krajského přeboru zareagovali velice rychle. „Muži tréninkový proces zahájili hned minulý týden. Hráči se nám scházejí ve dvou skupinách, aby nebyl překročen povolený počet osob na sportovišti.“

Spousta jiných týmů pod Krkonošemi plánuje zvolit individuální přístup, při kterém se hráči budou scházet spíš „jen“ na fotbálek a s ním spojené pivko. To se většinou týká mužstev hrajících I. B třídu a okresní soutěže.

„Tréninkový proces na toto období popravdě nemám nijak připravený. Spíše to zatím vidím na občasné scházení se na nějaký ten fotbálek. Motivovat nyní hráče ke klasickým tréninkům nevidím růžově. Samotná letní příprava u nás tradičně začínala v půlce července a měnit bych to nechtěl. Samozřejmě záleží na tom, jaký bude podzimní termínovník,“ přiblížil další postup Miroslav Lebeda, trenér účastníka okresního přeboru z Mostku.

Samostatnou kapitolou je přístup oddílů k mládežnickému fotbalu. Není divu, že k organizovaným tréninkům by své děti rádi vrátili především rodiče. I trenéři už se ale na své svěřence těší. „Koučové jednotlivých kategorií dostali za úkol připravit tréninkový plán do konce srpna. Jedná se o všechny týmy klubu, což u nás čítá 14 mužstev,“ říká sekretář trutnovského MFK Zdeněk Matěna.

Aktuální zpráva z FAČR

Vláda s účinností od 24. dubna 2020 omezila sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry

b) společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení (je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce)

Vítězná plánuje uspořádat Stavhaus Cup



Mládeži se hodně věnují také v Sokolu Vítězná a za tamní oddíl poslal Deníku stanovisko trenér mladší přípravky Jakub Daniel.

„Zatím nevím, jak kolegové, ale mladší přípravka se normálně rozjede ve stejném režimu dvou tréninků týdně (pondělí a středa od 17.30 do 19.00). To potrvá do konce června. Chceme si domluvit přátelské zápasy a rádi bychom na našem hřišti uspořádali turnaj Stavhaus Cup 2020 určený pro všechny mládežnické kategorie,co máme (minipřípravka, mladší a starší přípravky, mladší žáky). Vše opět závisí na uvolňování od vlády.“

Pravdou také je, že přístup rodičů nemusí být u všech hráčů stejný. Nikdo totiž neví, zda se zcela nový virus jakoukoliv formou do regionu nevrátí. Naznačují to i slova Martina Záruby, sekretáře TJ Sokol Bílá Třemešná. „Uvolňování opatření je zatím dost čerstvé. Kdoví jak se k tomu rodičové a samotní hráči budou stavět. Mnohdy jsme svědky toho, že většina kluků z mládežnického oddílu při sychravém počasí chrchlá a smrká. Může na dlouhou dobu zavládnout strach z nákazy, ač jsme jenom nachlazení.“

Původně se fotbalové soutěže na Trutnovsku měly rozehrát už od přelomu března a dubna. Pokud může mít někdo byť jen malou radost z následků, jaké sebou COVID-19 přinesl, pak jsou to správci hřišť a údržbáři zelených trávníků.

„Samozřejmě pauza trávníku prospěla. Využili jsme ji k rekonstrukci obou hřišť. Na to hlavní bylo navezeno 90 tun písku a hřiště bylo hloubkově provzdušněno. Na náhradním jsme vylepšili zavlažování, osadili ochranné sítě za brankami a na část hřiště instalovali umělé osvětlení,“ hlásí například přední funkcionář FK Dolní Kalná Tomáš Navrátil.

To v Žacléři dokonce místní fotbalisté sní o zcela nových podmínkách pro svůj sport. „Našemu trávníku dlouhodobě chyběla voda a ani duben tomu moc nepomohl. Navíc v žacléřských podmínkách to takzvaně roste až teď v květnu. Takže se teprve uvidí. Kolegové se ale snaží, takže trávník bude dobrý. Co se týká areálu, máme hotové nové ozvučení, připravujeme umělé zavlažování a letos bychom chtěli dokončit kompletní zatravnění tréninkového hřiště. Na budovách se snažíme pouze o nezbytné opravy, protože nás snad čeká kompletní modernizace areálu. Po iniciativě Města Žacléř sníme svůj sen v podobě nového zázemí,“ prozradil hrající i děti trénující předseda TJ Baník Žacléř Radek Kotyk.

Více už ale v kompletním znění ankety, která na webu Krkonošského deníku bude vycházet po dobu pěti dní.

