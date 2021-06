Nejpopulárnější fotbalista okresu Trutnov. Regionální Deník napříč celou republikou přišel v době zastavení amatérského sportu s unikátní anketou, která měla čtenářské veřejnosti připomenout, že tu byli, jsou a stále budou stovky fotbalistů milujících svůj sport.

Od nejmenších až po dospělé jich jen pod Krkonošemi běhá hromada a najdou se mezi nimi i takoví, které mají příznivci kopané zvlášť rádi. Takoví, na které prostě fanoušek vždycky rád zajde. Ať už pro jejich fotbalový um nebo projevené charisma.

Jedním takovým fotbalistou je DUŠAN BRÁT (48) ze Rtyně v Podkrkonoší. Borec, který patří k matadorům okresních soutěží na Trutnovsku anketu o Nejpopulárnějšího fotbalistu okresu Trutnov suverénně ovládl, když mezi svými kamarády, fotbalovými příznivci a čtenáři Krkonošského deníku posbíral největší počet hlasů.

Dušane, jak moc vás překvapilo vítězství v anketě, se kterou na jaře přišel regionální Deník?

Tak určitě mě překvapilo hodně. Po pravdě, myslel jsem si, že výsledek ankety dopadne úplně jinak a hlasování bude spíš odbornější. Ve vybrané jedenáctce rozhodně byli větší borci, hráči, kteří toho během své kariéry dosáhli více.

Máte představu, kdo pro vás hlasoval? Už se třeba někdo přihlásil, že u vás má panáka nebo pivo?

Jasně. Co vím, tak hodně hlasovala část našeho týmu, samozřejmě mi bylo často připomínáno, že mě případná výhra bude něco stát. Od začátku byla má čísla vysoká, takže jsem to docela poslouchal. Našli se i tací, co pro mě prý hlasovali až pětkrát denně (směje se). Hlásili se mi i lidé, co fotbal ani nehrají. I jeden člověk, co dělá spíš do muziky se už ozval, že mě to bude něco stát.

Ne každý je na podobné ankety, přesto, potěšila účast v ní alespoň z důvodu, že fotbal jste si na jaře nezahrál?

Potěšila moc. Nejen proto, že jsme teď fotbal ani hrát nemohli. Mě hlavně těšilo v jaké jsem se ocitl konkurenci. Jak už jsem řekl, spousta těch kluků ve fotbale dokázala mnohem víc než já.

Jak těžce se vám vstřebávala dlouhá zápasová, ale i tréninková pauza? Přece jen takovou jste asi dlouho nezažil.

Máte pravdu, tak dlouhou pauzu jsem ještě nezažil. Může za to i fakt, že jsem nikdy netrpěl nějakým těžším zraněním. Po celou dobu jsem zvyklý na režim tréninků a zápasů, volno bylo maximálně chvíli v zimě a chvíli v létě, jinak pořád dokola. Bylo to pro nás nezvyklé a nepříjemné, o to víc jsem rád, že už se zase můžeme na hřišti proběhnout. My se tedy hýbali, chodili jsme si sem tam v menším počtu kopnout, ale to nebylo ono.

Nyní, zdá se, je covid alespoň na čas na ústupu a vám se otevřela možnost vrátit se na hřiště. Do jaké míry tuto příležitost využil rtyňský Baník?

Jakmile to bylo oficiálně možné, hned jsme skočili na hřiště. Ne že by začala ostrá příprava, ale dvakrát do týdne se scházíme na hřišti. Z velké části byli kluci hodně natěšení. Někdo se během pauzy udržoval individuálně, někdo vůbec. Teď už se ale organizovaně scházíme a dá se říct, že jsme zpátky v normálu.

Poznamenala dlouhá pauza nějak třeba váš tým mužů? Ať už na počtu hráčů nebo objemu jejich muskulatur?

Tak nějakého zvýšeného objemu jsem si u kluků asi ani nevšiml. Jo, nějaké hlášky tam byly. Že prý snad někdo nabral i deset kilo, nebudu jmenovat. Ale nic vážného. A těší mě, že ani na počtu hráčů se to u nás nijak neodrazilo. Přece jen starší ročníky jsme ve Rtyni jen já s Pavlem Středou, jinak jde převážně o mladé kluky a ti snad nijak končit nebudou.

Okresní fotbalový svaz pro kluby připravil Červnový pohár OFS Trutnov. Baník se ale nezapojil. Proč?

Nehráli jsme pohár ani loni. Ona jak byla ta dlouhá pauza, je těžké dávat náhle kluky dohromady. Leckdo už má na tyhle „letnější“ dny vlastní program a nechtěli jsme riskovat, že se na nějaké zápasy nesejdeme. Nemohli bychom prostě organizátorovi turnaje zaručit, že všechna utkání odehrajeme. Neznamená to však, že bychom nehráli. Už jsme měli jeden přátelák, na 19. června plánujeme takový miniturnaj, vše řešíme individuálně.

Ve Rtyni se jak známo pyšníte útulným prostředím a pěkným trávníkem. Vy sám jste se na něj hodně těšil?

A jak! Jak jsem naznačil, sice jsme si kopnout chodili, ale travnaté hřiště je jiná káva. Těšil se každý v našem klubu a nelze se ničemu divit. Troufnu si říct, že ve Rtyni máme jedno z nejlepších hřišť na okrese a zahrát si na něm je prostě radost.

Na několika evropských stadionech už brzy začne mistrovství Evropy. Jaké šance dáváte české reprezentaci a koho tipujete na první tři příčky?

Samozřejmě budu fandit a bylo by skvělé, kdyby to naši borci dotáhli daleko. Tým máme dobrý, za poslední roky se reprezentace hodně zvedla a klidně by to mohlo i cinknout. Je to ale pořád fotbal, navíc už základní skupina bude pořádně složitá. Reprezentaci bych úspěch hodně přál, ale odhadovat, jak může dopadnout, to je pro mě těžké. Zafandíme a uvidíme. No a pokud mám mluvit o favoritech, pak to vidím na takovou tu turnajovou klasiku – Německo, Itálie a Španělsko.