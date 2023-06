Sportovní areál v Kocbeřích bude v sobotu od 14 hodin centrem fotbalového dění na Trutnovsku. Odehraje se zde pomyslné finále okresního přeboru, ve kterém na sebe narazí dva nejúspěšnější celky aktuální sezony. Pohár pro přeborníka okresu nad hlavy zvednou buď hráči domácí Jiskry nebo hostujícího Spartaku Hajnice.

Pavel Matějka patří k tahounům Jiskry. V sezoně z pozice středního záložníka nastřílel úctyhodných 23 branek. Přidá v sobotu další? | Foto: Veronika Fiebingerová

Jiskra Kocbeře ještě loni působila v krajské soutěži I. B třídy a po letech v azylu si letos užívá návrat do zrekonstruovaného areálu svého stadionu. Na jaře tu mužstvo odehrálo 12 zápasů a deset z nich dokázalo vyhrát.

V tabulce se svěřenci trenéra Jiřího Štěpaře drží ve hře o konečné první místo, aby na něj však dosáhli, potřebují v sobotním velkém šlágru porazit aktuálního lídra z Hajnice. Jelikož Kocbeřští před týdnem zaváhali na půdě Žacléře, odkud si přivezli pouze bod, musejí navíc rivala porazit rozdílem minimálně pěti branek!

Jak moc je to reálné, o tom mluvil v předzápasovém rozhovoru jeden z tahounů mužstva Pavel Matějka (26), jenž v sezoně zasáhl do šestadvaceti utkání a svému týmu chyběl pouze jednou. Však také bez něho mančaft na podzim prohrál ve Starých Bukách 2:3.

Kapitán Jiskry Pavel MatějkaZdroj: Renata JírováPavle, čeká vás vrchol sezony, jímž bude sobotní očekávaná bitva proti Hajnici. Jak se na ni těšíte?

Na zápas se těším mimořádně. Doufám, že nás přijde podpořit hodně diváků a my jim předvedeme co nejlepší fotbal. Jdeme vyhrát, každý chce sezonu ukončit vítězstvím.

Oba víme, jaký musíte uhrát výsledek, abyste se posunuli na první příčku. Jak je to podle vás reálné?

Samozřejmě jsme ve složité situaci, ale já si pořád říkám, že ve fotbale je možné všechno. Zejména na okresní úrovni to platí dvojnásob.

Vše mohlo být jinak. Kdybyste před týdnem vyhráli v Žacléři, stačila by vám teď jakákoliv výhra, klidně 1:0. Je to velká komplikace?

Tak jasně, mohli jsme na to být lépe. Na druhou stranu den po nás hrála Hajnice a kdyby porazila Poříčí za tři body, bylo hotovo. My to musíme brát tak, že nám konkurent svým zaváháním nabídl šanci ještě o něco hrát. Na jaře jsme ztratili tři zápasy, kdyby se nám je povedlo vyhrát, mohla tabulka vypadat úplně jinak, ale takhle to prostě je.

Co se na hřišti Baníku nepovedlo, že jste tam ztratili zápas, ve kterém jste navíc ještě pět minut před koncem vedli?

Měli jsme tam tři další loženky, kdybychom jednu z nich proměnili, odvezli bychom si tři body. Sám jsem měl šanci, z malého vápna jsem trefil jen břevno. Měli jsme utkání rozhodnout dřív, místo toho přišel zasloužený trest.

Minulost nevrátíte, jak je tedy mužstvo namotivováno pro sobotní zápas?

Tak prvotní motivací pro nás je fakt, že hrajeme doma před našimi fanoušky. Hned po zápase navíc máme závěrečný výkop a před ním chce každý vyhrát. Navíc pokud bychom nevyhráli, skončili bychom třetí, což opravdu nikdo nechce. Pořád myslíme na tu třešinku, kterou by bylo poločasové vedení třeba 2:0 a nakonec potřebné vysoké vítězství.

Zajímavé zápasy Kocbeře sehrály také s Bílou Třemešnou. Na podzim 3:2 vyhrály, na jaře 2:3 prohrály.Zdroj: Renata Jírová

Máte už v hlavách, s jakou taktikou na soupeře vyrukujete? Co by na Hajnici mohlo platit?

Přesně pevně věřím, že se na zápas sejdeme v plném počtu. Na podzim tomu tak nebylo a výsledek podle toho i dopadl. Teď to ale vypadá nadějně. Když to vyjde, pak věřím, že by na soupeře mohla platit rychlá hra našich útočníků.

Stalo se to 8. března roku 2017. Paris Saint Germain v odvetě osmifinále Ligy mistrů na barcelonském Nou Campu hájil výhru 4:0 z domácího prostředí. V odvetě ještě v 88. minutě držel postup v rukách, když prohrával 1:3. Pak ale přišel zázračný obrat. Domácí neskutečným závěrem navýšili vedení na konečných 6:1 a tento výsledek jim stačil na postup. Do hlav fotbalistů kocbeřské Jiskry nevidíme, možná si ale právě tento zápas budou před sobotním duelem hlasitě připomínat.

Jde o šlágr celé sezony. Na co byste nalákal fanoušky a kolik věříte, že jich do areálu Jiskry dorazí?

Tak lákadlem je samotný fakt, že jde o vyvrcholení sezony. Potkají se dva nejlepší týmy soutěže, pro oba celky je to taková malá liga mistrů. Když padne rekord v návštěvnosti této sezony, bude to super. Osobně by se mi líbila návštěva tří stovek diváků.

Dosavadní nejvyšší návštěvy v ročníku

200 diváků: Strážné – Hajnice 2:3p (13. kolo)

200 diváků: Podhůří – Volanov 2:4 (30. kolo)

170 diváků: Bílá Třemešná – Libeč 12:1 (16. kolo)

160 diváků: Kocbeře – Bílá Třemešná 2:3 (25. kolo)

Kocbeřský trenér Jiří ŠtěpařZdroj: Renata JírováV kocbeřském dresu kroutíte už čtvrtou sezonu. Jak jste tu spokojen a uvidí vás tu příznivci klubu i v dalším ročníku?

V Kocbeřích jsem spokojen. Při mé práci šéftrenéra trutnovské mládeže ani nemohu myslet na vyšší soutěž. Tady mi všichni vycházejí vstříc, mohu se ve všem spolehnout na Jirku Štěpaře, poděkování zaslouží i další nadšenci, kteří pro klub dýchají. Už jen tím si zaslouží, abych zde pokračoval. Pokud bude zájem, tu zůstanu i pro další sezonu.

Upoutávka na sobotní šlágr mezi Jiskrou Kocbeře a Spartakem HajniceZdroj: TJ Jiskra Kocbeře