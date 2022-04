Jak už bylo zmíněno, lídr skupiny o postup z okresního přeboru vstoupí do programu 6. kola již v pátek. Spolu se soupeřem ze Rtyně se Třemešenští dohodli na předehrání vzájemného duelu v pátek od 17.45. Zbylé tři zápasy se uskuteční v sobotu.

Slavíkovy trefy posunuly Trutnov blíž k záchraně. První divizní nula pro Hofírka

Poříčí v trutnovském derby přivítá Mladé Buky, do Dolní Branné za Strážným dorazí favorizovaný Rudník. Šlágrem kola bude souboj Hostinného s Volanovem. Ač je jako domácí tým veden Tatran, hrát se bude na hřišti jeho soupeře.

Také program ve skupině o záchranu okresního přeboru bude rozdělen do dvou dnů, zde ale mezi sobotu a neděli. Ve všech sobotních duelech jsou papírovými favority domácí mužstva. Každý jiný výsledek než výhry Starých Buků, Podhůří a Vítězné by byl považován za překvapení. Ostatně platí to i pro nedělní bitvu Hajnice s Mostkem, která se tradičně uskuteční na stadionu v Úpici.

Ve velkého favorita skupiny o postup z III. třídy se jarními výsledky proměnil tým Bohuslavic nad Úpou. Mužstvo v čele s nestárnoucím kanonýrem Milanem Kuldou v šestém dějství přivítá Prosečné. Největším konkurentem lídrovi tabulky budou nejspíš ve zbytku jara hráči Malých Svatoňovic, kteří se tentokrát představí na půdě Kunčic nad Labem. Kompletní dění ve skupině proběhne v neděli, v 17 hodin jej zakončí souboj Lánova se Starým Rokytníkem.

Čtyři zápasy okresní soutěže se budou hrát také ve skupině o umístění a šlágr je zde předem daný. V neděli od 17 hodin se totiž potkají dva dosud bodově stoprocentní týmy. Libotov na vlastním hřišti přivítá soupeře z Černého Dolu.