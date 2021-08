Už za týden se uskuteční divizní derby Trutnova a Dvora Králové nad Labem. Tuto neděli odehrají oba rivalové mistrovské generálky na pikantní bitvu.

V sobotu startuje Pohár Okresního fotbalového svazu Trutnov. | Foto: archiv Deníku

Amatérští fotbalisté se dočkali. Po dlouhé covidové pauze a s jarní turnajovou výplní, se konečně zase zapojí do mistrovských bojů. V sobotu a neděli odstartuje soutěžní ročník 2021/2022. Do hry jdou divizní kluby MFK Trutnov a TJ Dvůr Králové nad Labem, v krajském přeboru si premiéru odbyde FC Vrchlabí a desítky dalších oddílů vyšlo své dospělé celky do boje.