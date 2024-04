Vojtěch Valent v barvách svého Černého Dolu. Tým by dle svých slov za nic neměnil.Zdroj: archiv DeníkuValentův tým nakonec v roli jasného favorita čepoval jedenáctku a soupeře, který navíc k utkání přijel v nedostatečném počtu hráčů, vůbec nešetřil. V tabulce se Černý Důl zásluhou lepšího skóre posunul před Jiskru Kuks, sám střelec dohromady již šesti gólů v sezoně zaplul mezi třicítku nejlepších kanonýrů III. třídy.

Byl to zápas, jaký ještě nikdy předtím nehrál. Třiadvacetiletý útočník Černého Dolu Vojtěch Valent dokázal v utkání 23. kola JAKO Okresní soutěže III. třídy mužů na Trutnovsku nastřílet čtyři branky do sítě Bernartic. Dvě stihl v rozmezí od 13. do 17. minuty, ty zbylé pak přidal krátce po přestávce, kdy v 50. a 51. minutě zvyšoval postupně na 6:1.

Řekl bych, že loňské utkání proti Hornímu Maršovu. To bylo z mé strany poměrně povedené.

Sezonní střelecká produkce Vojtěcha Valenta 1 branka: Horní Maršov – Černý Důl 0:5 (5. kolo)

1 branka: Černý Důl – Horní Maršov 5:2 (20. kolo)

4 branky: Černý Důl – Bernartice 11:1 (23. kolo)

Je vám třiadvacet let a odjakživa hrajete za Černý Důl. Považujete se za místního srdcaře nebo byste vyslyšel nabídku jiného týmu, kdyby přišla?

Rozhodně spíš za toho srdcaře. Mám to u nás v Černém Dole moc rád a jsem tu doma. Takže bych případnou jinou nabídku pravděpodobně odmítl.

V sestavě Sokola má Valent místo v útoku.Zdroj: archiv DeníkuKdo je vlastně v Černém Dolu pomyslným šéfem kabiny? A který spoluhráč vaším největším kamarádem, parťákem?

Tak my máme v kabině takové lídry hned dva. Pan Hrubý s panem Kasnarem jsou tím nejlepším, co se nám mohlo do kabiny dostat. U nás v týmu mám spoustu dlouholetých kamarádů ještě z dob, kdy jsem fotbal ani nehrál. Mám tu spolužáky ze školy, bratra a spoustu skvělých lidí. Myslím si, že náš kolektiv je perfektní a asi vám nejsem schopen říci, kdo je tím úplně největším parťákem.

Proti Bernarticím jste měl vyloženě střeleckou. Který gól byl z vašeho pohledu nejpovedenější? Jak byste jednotlivé trefy popsal?

Nejhezčí gól byl za mě hned ten první. Dostal jsem krásnou přihrávku do ulice a ocitl se sám před gólmanem. Po takové přihrávce pak není těžké zakončit. Ke druhému gólu toho moc co říci nemám. Obdržel jsem balón na velkém vápně, tak jsem prostě vystřelil a ono to vyšlo. Ten třetí jsem dostal zadarmo po chybě obrany a čtvrtý jsem jen doťukl na brankové čáře.

V celé sezoně jste se trefil dvakrát proti Hornímu Maršovu a teď s Bernarticemi. Cítíte se teď jako střelec? A na kolik branek byste rád své konto navýšil?

(usmívá se) To bych těch tref potřeboval trochu víc, abych se cítil jako střelec. Ale teď samozřejmě doufám, že se ještě párkrát trefím. Čím víc těch gólů bude, tím líp.

Černému Dolu v tabulce III. třídy patří šestá příčka. Je to podle vás odpovídající pozice?

Myslím, že jsme tam, kde si zasloužíme být. Jestli se chceme posunout nahoru, musíme určitě zabrat.

Koho v soutěži považujete za největšího rivala? S kým berete zápas jako nejprestižnější derby?

Za derby se v našem případě dají považovat zápasy s Lánovem. Alespoň na mě působí ta atmosféra trochu jinak než na jiných zápasech.

Sokol zve fanoušky na výjezd do Radvanic.Zdroj: TJ Sokol Černý DůlNyní vás čeká duel na půdě Radvanic. Co od něj očekáváte? Určitě jste jasným favoritem.

Od Radvanic nikdy nevíte, co můžete čekat. Věřím samozřejmě, že vyhrajeme, ale že to bude těsné.

Fotbal určitě není vaším jediným koníčkem. Co dál vás baví a naplňuje, jsou to jiné sportovní aktivity?

Mimo fotbalu se věnuji ještě street dance ve Vrchlabí. No a díky těmto dvěma aktivitám už nemám moc času na nic jiného.