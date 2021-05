V kategorii dospělých se do turnaje přihlásilo úctyhodných 26 oddílů, které byly rozděleny do šesti skupin. V pěti se sešla konkurence čtyř mužstev, pouze ve skupině C se potká hned půltucet týmů. Ze zájmu o turnaj pořádaný okresním svazem ma pochopitelně radost i šéf OFS Marek Pilný.

„Počet přihlášených je nad moje očekávání. A to jak u dospělých, tak i u mládeže. Perfektní je, že chuť do fotbalu se po takové dlouhé době neztratila ani u hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních. Ba naopak - doufám v to, že tenhle přípravný turnaj nás všechny opět nakopne.“

Organizátora Červnového poháru tlačil čas. Dlouho nebylo jasné, jakým stylem bude probíhat rozvolňování proticovidových opatření a přitom se stále více blížil konec května, tedy termín, kdy by ještě mělo smysl podobný projekt uspořádat.

„Že budeme něco takového pořádat, jsme avizovali dopředu, a tak mohly kluby s něčím takovým počítat. Přesto musely čekat, až se uvolní tréninky apod., aby zjistily, kdo se jim vrátí. V tomhle ohledu beru konečný počet přihlášených jako velmi hezký.“

Jistě nebylo jednoduché vymyslet herní model tak, aby byly všechny kluby na maximum spokojené.

„V hlavě jsem měl několik variant, ale bylo nutné čekat do úterního večera, kdy jsem očekával poslední zprávy z váhajících klubů. Ve středu ráno jsem to uzavřel a už na tom hned dělám tak, abych mohl nejpozději do pátku poslat na kluby verzi k připomínkování, hlavně tedy domácích termínů a časů,“ upřesnil Marek Pilný a rázem prozradil, podle čeho kluby do jednotlivých skupin rozděloval.

Rozdělení do skupin Červnového poháru OFS Trutnov

- kategorie dospělých



Skupina A: Hostinné, Rudník, Dolní Kalná, Žacléř

Skupina B: Volanov, Úpice, Mladé Buky, Staré Buky

Skupina C: Bohuslavice nad Úpou, Libeč, Poříčí u Trutnova, Pilníkov, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov

Skupina D: Bílá Třemešná, Mostek, Vítězná, Hajnice

Skupina E: Strážné, Lánov, Černý Důl, Kunčice nad Labem

Skupina F: Kuks, Malé Svatoňovice, Lampertice, Starý Rokytník

„Snahou bylo rozdělit je do skupin v kombinaci výkonnosti, regionálnosti a případných derby utkání. To se, alespoň myslím, povedlo,“ dodal.

Potěšitelný je také obrovský zájem z řad mládežnických družstev. Vždyť do poháru mladších žáků se přihlásilo 9 týmů, stejným počtem se může pochlubit kategorie mladší přípravky. Pohár starších přípravek bude hrát 16 (!) družstev a pětice se popasuje v turnaji MINI přípravky.

„Škoda jen, že se nepodařila soutěž starších žáků, kde se přihlásilo jen jedno družstvo,“ lituje Marek Pilný.

Předseda svazu se zároveň zamyslel nad otázkou, zda očekává, že by nějaký okresní klub po době poznamenané dlouhou covidovou pauzou zmizel z fotbalové mapy.

„Průzkum jsme si žádný nedělali, skutečný obraz nám ukáží až přihlášky do ročníku 2021/2022. Jako životní optimista chci však věřit, že se s tím všichni společně úspěšně popereme.“