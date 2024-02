Vízek: Hašek u repre? Já ho tam cpal. Sparťani jsou hladoví. A teď ještě Šmicer

V sobotu se v obci na Semilsku konal tradičně povedený večer autorského čtení a vyprávění příběhů Berana a Bizona (fotbaloví pardálové Slavomír Beran a Petr Kuchta), kteří bavili do posledního místa zaplněný sál za doprovodu muzikantů Pavla a Tondy.

Ladislav Vízek se zlatou olympijskou medailí.Zdroj: Zdeněk MaturaNásledoval však hlavní program večera, na který přijali pozvání vzácní hosté Ladislav Vízek (zlatý olympionik z Moskvy 1980), Pavel Chaloupka (bývalý reprezentant, mistr republiky s pražskými Bohemians 1982/83) a vyhlášený bavič, bývalý fotbalový rozhodčí Pavlín Jirků přezdívaný Paša.

Přítomní diváci se mimo jiné dozvěděli, jakým způsobem proběhlo první setkání Pavla Chaloupky s Karolem Dobiášem. „Pozdravil jsem normálně dobrý den. On se na mě podíval a říká: A ty si kto? Ako sa voláš? Chalúpka? Dyk ty na futbal nemáš meno…“ Dobiášova slova tehdy byla mnohem ostřejší, ostatně, to už lze vypozorovat z video nahrávky v sále přítomného fotografa Zdeňka Matury.

Ten v sobotu zachytil i příběh, při němž Ladislav Vízek vypráví, jak jeho dcera Pavlína přišla z diskotéky, kde si poprvé zatančila s budoucím manželem Vladimírem Šmicrem. „Hned jsem volal na Slavii, kde trénoval Pepa Pešice. Říkám Pepo, co je to za člověka? On na to: Kamaráde, toho si nech, to je slušnej kluk, bude bohatej, hodnej…“

Vízek poslechl, šanci Šmicerovi dal, ale snadné to budoucí vítěz Ligy mistrů neměl. Dnešní tchán mu totiž vymyslel sázku: „Říkám mu před svatbou, když mě na půlce porazíš ve slalomu, dám ti holku. Jenže Pavlína na to: Tati neblbni, ten tě nikdy neporazí a já se chci vdávat…“ A jak to bylo dál? Také to dosvědčí další video Zdeňka Matury.

Veselých historek bylo o sobotním vyprávění v KD Aréna Svojek hned několik a všichni pozvaní hosté společně vyprávěli publiku veselé zážitky nejen z fotbalu. Vízek přivezl i zlatou medaili z Letních olympijských her v Moskvě 1980. Celý večer pak byl zakončen taneční zábavou, na které zahrála rocková kapela Rouden Band.

