O uplynulém víkendu nasázel do sítě Hostinného šest branek, dohromady jich v sezoně nastřádal už úctyhodných sedmadvacet, přesto v Okresním přeboru na Trutnovsku není nejlepším střelcem. Emir Grizič (31) se v tomto ohledu kouká na záda ještě produktivnějšímu spoluhráči Martinu Škodovi (36) a kocbeřskému Martinu Kilevníkovi (30), nic to ale nemění na faktu, že také on platí za kanonýra par excelence.

Půltucet gólů v podání Griziče. Favorité v přeboru nezaváhali a dnes hrají znovu

Do konce sezony může klidně usilovat o zdolání čtyřicetigólové mety, která by případně mohla přiblížit Spartak Hajnice k vítězství v soutěži. „Je to samozřejmě náš cíl, ale do konce soutěže zbývá ještě spousta kol a hodně náročných zápasů,“ je si vědom jednatřicetiletý střelecký zabiják.

Emire, v sobotu jste proti Hostinnému dosáhl vlastně na dva hattricky v řadě. Jeden v prvním poločase, další ve druhém. Už se vám tohle někdy povedlo?

Emir Grizič (vlevo) v souboji proti Volanovu.Zdroj: Veronika FiebingerováMyslím, že se nám minulá sobota povedla. Byla dobrá nejen pro mě, ale pro celý náš tým. Určitě jsem už v jednom zápase dal hodně branek, ale aby to byly hned dva hattricky, to se mi povedlo opravdu poprvé.

V první půli jste na tři branky potřeboval 21 minut, po pauze pouhých devět. Cítil jste se jak se říká v laufu?

Dalo by se to tak říct. Řekněme, že to z mé strany bylo takové spontánnější (usmívá se).

Šest branek je hodně, přesto vzpomenete si, který gól se vám povedl nejvíc?

Samozřejmě šest gólů za jediný zápas je dost i na mě. Pokud bych měl některou z těch branek vyzdvihnout, byla by to asi ta, kterou jsem vstřelil hlavou. Trefil jsem to pěkně od břevno a myslím, že to byl povedený gól.