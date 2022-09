III. třída východ, 4. kolo

Ve východní skupině III. třídy na sebe upozornili hned dva kanonýři. Pilníkovský Jakub Kulda se čtyřmi vstřelenými góly podílel na vítězství 7:3 proti Malým Svatoňovicím. Remízou 1:1 by možná skončil duel Radvanic v Čechách s týmem Lampertice/Žacléř B, to by ale v závěru nesměl řádit nejlepší střelec soutěže Jan Holeček, který dosáhl čistého hattricku.

Horní Maršov doma nakonec nezaváhal s Bernarticemi (2:1) a největší drama bylo k vidění ve Starém Rokytníku. Po bezbrankovém poločase zde domácí dvěma góly odskočili do náskoku 2:0 a ten drželi ještě 15 minut před koncem. Pak se ale hosté neskutečně zvedli a trefami Hlaváčka, Pospíšila a Reginy otočili stav ve svůj prospěch (2:3).

Pilníkov – Malé Svatoňovice 7:3 (4:3), branky: 8., 24., 78. a 82. J. Kulda, 14. a 35. A. Starý, 58. J. Hospodka – 21. a 42. J. Haník, 40. F. Králíček. Rozhodí: M. Černý. ŽK: 1:1. Diváci: 65.

Starý Rokytník – Janské Lázně 2:3 (0:0), branky: 61. J. Handlíř, 70. L. Handlíř – 75. Hlaváček, 84. T. Pospíšil, 90. Regina. Rozhodčí: Řezáč. ŽK: 1:2. Diváci: 60.

Horní Maršov – Bernartice 2:1 (1:1), branky: 4. Bažant, 49. Duch – 19. Kabourek. Rozhodčí: Ilchenko. ŽK: 4:3. Diváci: 60.

Radvanice v Čechách – Lampertice/Žacléř B 4:1 (1:1), branky: 24. Císařovský z pen., 56., 57. a 76. J. Holeček – 17. J. Janata. Rozhodčí: Šeda. ŽK: 1:2. Diváci: 30.

III. třída západ, 4. kolo

Na západní frontě klid? Ale kdeže! Jedna přestřelka vedle druhé a pokaždé vítězný celek nastřílel čtyři góly. Jako první to zvládl Lánov ve šlágru kola na půdě Mostku. Dvěma trefami výhru jistil Michal Losenický. Stejným výsledkem si radost udělali hráči Dolní Kalné B, kteří uspěli na půdě Černého Dolu.

Výhry 4:3 si pak připsaly celky Libotova a Kuksu. Zatímco lídr soutěže vyhrál v Kunčicích nad Labem vcelku hladce, jelikož v zápase vedl už tříbrankovým rozdílem, Kuks otáčel ze stavu 1:3 a vítězný gól vstřelil v 71. minutě z pokutového kopu Tomáš Roman.

Mostek – Lánov 2:4 (1:1), branky: 18. Truhlář, 65. Borůvka – 44. I. Souček, 60. a 90. Losenický, 78. M. Mašek. Rozhodčí: Mader. ŽK: 2:1. Diváci: 70.

Kunčice nad Labem – Libotov 3:4 (1:3), branky: 12. M. Krejčík, 83. J. Janda, 87. Szombat – 1. Haase, 19. O. Pitro, 29. J. Pitro, 56. Vl. Hospodka. Rozhodčí: M. Petrů. ŽK: 3:0. ČK: 1:0 (89. Vyroubal). Diváci: 30.

Kuks – Prosečné 4:3 (1:3), branky: 24. Lustig, 57. Fišer, 69. L. Hrneček, 71. T. Roman z pen. – 18. L. Vacek, 32. a 45. L. Špička. Rozhodčí: J. Petrů. ŽK: 3:2. Diváci: 45.

Černý Důl – Dolní Kalná B 2:4 (2:2), branky: 11. M. Rodr, 41. vlastní (Tušiak) – 7. Koss, 17. Klůz, 77. V. Kodytek, 86. Zilvar. Rozhodčí: Chleborád. ŽK: 1:1. Diváci: 50.