Ony všechny ty góly vypadaly dost podobně. Krásné balóny na levou stranu a pak už to bylo jednoduché. Dostal jsem konečně možnost se přesunout zpět na levou zálohu a myslím si, že mi to svědčilo mnohem více než na středu hřiště či v útoku. Kdybych měl vybrat jednu branku, tak určitě tu čtvrtou.

A ta tedy padla jak?

Po skvělém presinku vpravo jsem dostal vysoký balón na levou stranu vápna, zpracoval jsem ho, navedl si míč do protipohybu přes protihráče ke středu a zpoza vápna zakončil k levé tyči.

Zdroj: Youtube

Všechny góly jste stihl za jediný poločas. Hádám, že za stavu 5:2 jste už bral duel za rozhodnutý. Co se pak přihodilo?

Znáte fotbal, stačí jeden gól a všechno může být jinak. To tu bylo už nesčetněkrát. Nebral jsem duel za rozhodnutý, ale věřil jsem, že dokážeme přivézt tři body. Upřímně ani nevím, co se stalo. Hru jsme měli vcelku pod kontrolou, ale jednou za čas přišlo přečíslení, pár menších „zkratů“ v obraně a soupeř se rázem dostal do hry. Naštěstí se nám ale ten jejich rodící se zvrat podařilo pohlídat.

Nakonec jste tři body přece jen uhráli a hned ve středu navíc doma porazili silný Žacléř. Cítíte se jako tým momentálně v dobré formě?

Skalp Žacléře je pro nás hodně cenný, jelikož jsme se konečně odtrhli od spodku tabulky, kam dle mého našim stylem hry rozhodně nepatříme. O formě bych úplně nemluvil, ale můžeme si říct, že už jsme rozehraní.

Tomáš Maličký v roli kapitána TatranuZdroj: Veronika FiebingerováMáte hodně mladý kádr, který postupně sbírá zkušenosti. Věříte, že by třeba už v příští sezoně mohl Tatran patřit do horních pater tabulky?

Mladý kádr máme, to je pravda, je zde spousta kluků, kteří v dospělém fotbale teprve sbírají zkušenosti. Podobně jako všude jinde, i nám dělá problém marodka, chcete-li docházka. Na druhou stranu, když se sejdeme jak se říká v „plné palbě“, jsme schopni hrát s kýmkoliv a v příští sezoně bychom to rádi pravidelně dokazovali.

Sám jste si fotbal zahrál ve Dvoře Králové nad Labem a ve Vrchlabí. Jak na obě štace vzpomínáte a jaký fotbalový zážitek byste označil za svůj největší v kariéře?

Rád vzpomínám především na Dvůr. Tam jsem pár let strávil pod vedením pana Kazdy a to mě hodně naučilo. Ve Vrchlabí jsem se ohřál jen chviličku po nešťastné události s mým spoluhráčem. Za svůj největší zážitek bych označil postup Tatranu do I. A třídy po padesáti letech. Měli jsme mladý tým, chodilo hodně lidí a hráli jsme krásný fotbal, rád na to vzpomínám. Dneska je to podobné, a i když to tak asi nevypadá, tak se sem konečně zase vrací taková ta zdravá chuť k fotbalu, což mě hrozně těší.

V sobotu vás čeká duel proti soupeři ze Rtyně v Podkrkonoší. Na podzim jste na hřišti Baníku prohráli 0:2, jste přichystáni na odvetu?

Jak už jsem naznačil, máme problémy se zraněními a na Rtyni se nás z různých důvodů moc nesejde. I tak ale doufám, že kluci budou schopni i bez opor zabrat a tři body zůstanou doma.

Určitě sledujete hokejový šampionát. Jak se vám zatím líbí výkony českého nároďáku a koho tipujete na zisk světového titulu?

Měli jsme teď v posledních třech týdnech šest zápasů, takže jsem stihl vidět jen dvě utkání. Ale za mě hrají naši zatím skvělý hokej. Říkal jsem, že když se nepovede příprava, tak je to první krok k zisku zlata (úsměv). A tak rovnou řeknu, že na titul tipuji naše kluky, bylo by krásný to po těch letech oslavit doma.

Tomáš Maličký patří k oporám Tatranu Hostinné a v kabině plné mladíků už i mezi ty zkušenější borce.Zdroj: Veronika Fiebingerová