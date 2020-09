Zatímco před týdnem jsme v rubrice měli dvacetiletého mladíčka z Rudníku Adama Kaprála, jenž v okresním přeboru docílil pěti branek proti Mostku, tentokrát se podobně zaskvěl o 28 (!) let starší KAREL ŠPIDLEN. Kuriózně hráč právě z Mostku.

Osmačtyřicetiletý matador nasázel do branky Libče čtyři góly a kdo si myslí, že podobný kousek zažil poprvé v kariéře, ten se hluboce mýlí.

„Asi šest let nazpátek jsem vstřelil čtyři góly za Borovnici,“ vzpomíná bleskově borec, který první sobotní trefy dosáhl v 54. minutě z pokutového kopu, když zvyšoval na 2:0.

„Že zápas dospěje k výsledku 9:0 by mě v té chvíli nenapadlo. Soupeře pak ale zlomily třetí a čtvrtý gól. My se uklidnili a už to tam padalo,“ všiml si kanonýr.

Branek mohl dát minimálně o jednu více, v 80. minutě už ale na druhou penaltu nešel. „Šel ji kopat brácha. Chtěl jsem, aby i on dal v zápase gól. A povedlo se, za což jsem moc rád,“ prozradil sympaticky Karel Špidlen, pro něhož je oddíl pod Zvičinou devátou fotbalovou štací v kariéře.

„Čtyři roky jsem kvůli zranění nehrál a pokračování mě pořád lákalo. Nějaké nabídky byly v Hradci Králové, kde bydlím, ale brácha v té době hrál za Mostek a já si s ním chtěl v jednom dresu ještě na sklonku kariéry zahrát,“ dodává Špidlen.

Že mu za dva roky bude padesát? Jako důvod k ukon-čení kariéry to bývalý hráč Nového Bydžova, hradecké Slavie či Kunčic nevidí. „Fotbal mám zakotvený v srdíčku, je to pro mě zdroj aktivity a odreagování. Dokud to půjde a dokud to běhá, určitě chci hrát. Vše je odvislé od zdraví,“ dodává Karel Špidlen, jenž podle svých slov mistrovský zápas cítí v nohách někdy i dva dny. Před rozehráním po zranění to však bylo i mnohem déle.

Jak to v sobotu vlastně bylo?



Mostek – Libeč 9:0 (1:0)

Branky: 30., 65. a 78. Lashchuk, 54. z pen., 67., 76. a 87. K. Špidlen, 71. vlastní (Dewat), 80. M. Špidlen. Rozhodčí: Materna. ŽK: 1:1. Diváci: 68. Ač tomu po prvním poločase nic nenasvědčovalo, zrodil se právě v tomto souboji rekordní výsledek. Čtyřmi góly se na demolici soupeře z Libče podílel osmačtyřicetiletý Karel Špidlen. Obávaný šutér Lashchuk přispěl hattrickem.