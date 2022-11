Libotov otáčel z 0:4 na 5:4. Ve Starém Rokytníku se dva prali, aby třetí se smál

V obou nejsledovanějších duelech padlo po čtyřech gólech. Tři body vydolovali kocbeřští fotbalisté, z bitvy s Hajnicí vyšli spokojenější fotbalisté Třemešné, kteří vyhráli po penaltovém rozstřelu. Spousta gólů padala i v dalších utkáních, například úpský souboj Svobody a Bohuslavic přinesl plných devět branek.

Okresní přebor, 14. kolo

Hajnice – Bílá Třemešná 2:2 (1:1), na penalty 2:3. Branky: 45. a 50. S. Řehák – 31. M. Jákl, 89. J. Hažer. Rozhodčí: Prokůpek. ŽK: 3:2. Diváci: 75. Nedělní bitva v Trutnově nabídla jeden z vrcholů podzimní části a aktéři zápasu nenechali přítomné diváky snad ani na minutu vydechnout. První poločas vyšel o dost lépe hostujícímu celku, který byl pohyblivější, hrál s velkým nasazením a vytvořil si i řadu gólových příležitostí. Většinu z nich pochytal skvělý Kobos v brance Spartaku, vyzrál na něho pouze Martin Jákl po půlhodině hry. Domácím se zásluhou krásné rány Řeháka podařilo chvíli před pauzou vyrovnat, ještě před odchodem do šaten nastřelil tyč hostující Jan Jákl.

TOP kanonýři přeboru

1. Martin Škoda (Hajnice) 28

2. Martin Kilevník (Kocbeře) 20

3. Emir Grizič (Hajnice) 18

4. Martin Jakoubek (Hostinné) 15

5. Patrik Ondráško (Žacléř) 14

5. Kristian Šereš (Hajnice) 14

7. Martin Votava (Volanov) 13

8. Ondřej Šulitka (Rtyně v P.) 12

9. Marek Tůma (Mladé Buky) 11

9. Jan Novotný (Hostinné) 11

9. Pavel Matějka (Kocbeře) 11

Druhá půle nabídla zcela jiný scénář. Hajničtí na soupeře vlétli a už ve 49. minutě stav otočili. Hlavičku Škody ještě gólman Zlatník bravurně vyrazil, s dorážkou Řeháka ale nemohl nic dělat. Domácí pak měli několik příležitostí na navýšení náskoku, útočné duo Škoda - Grizič ale tentokrát nemělo svůj den. V závěru hosté vrhli všechny síly do útoku a v 89. minutě přece jen vyrovnali kapitánem Hažerem, v nastaveném čase navíc obrovskou šanci promarnil dorostenec Rydval.

Šlo se tak do penaltového rozstřelu a v něm nejprve kralovali oba brankáři, aby nakonec v páté sérii o druhém bodu pro Sokol rozhodl junior Hruška. Pochvalná slova od trenérů obou mužstev si po utkání vysloužili jak hráči, tak hlavní rozhodčí Prokůpek.

Poločasová smršť katapultovala Trutnov na pátou příčku. Náchod obral o bod lídra

Mladé Buky – Kocbeře 1:3 (0:1). Branky: 51. Hrubeš – 14. Kilevník, 77. P. Matějka, 89. M. Šíl. Rozhodčí: Janota. ŽK: 1:2. Diváci: 70. Také v Mladých Bukách se hrál nadprůměrný okresní duel. V prvním poločase byli lepším týmem hosté, které do vedení poslal už ve 14. minutě Kilevník. Zbylé příležitosti ale Jiskra nevyužila a na startu druhé půle domácí trestali, když se po centru Štěpána prosadil hlavičkující Hrubeš. Buky byly rázem na koni, v závěru zápasu ale promluvily zkušenosti soupeře a po trefách Matějky s Šílem si hosté přece jen vybojovaly další cenné tři body.

Fotbalisté Mladých Buků po porážce od Kocbeří klesli v tabulce na pátou příčku.Zdroj: fcmladebuky.cz

Hostinné – Staré Buky 3:3 (2:2), na penalty 0:2. Branky: 6. a 78. z pen. Jakoubek, 34. J. Novotný – 4. Pištora, 10. R. Procházka, 84. vlastní (J. Novotný). Rozhodčí: Seidel. ŽK: 4:7. ČK: 1:0 (88. D. Polák). Diváci: 50. Fotbalový Tatran se na konci podzimní části zvedá a potvrdit to chtěl i v domácím souboji se Starými Buky. Gólově atraktivní úvodní desetiminutovka sedla lépe hostům, kteří dvakrát vedli, poločasový stav 2:2 ale zajistila trefa Novotného. Dvanáct minut před koncem šlo Hostinné po proměněné penaltě Jakoubkem dokonce do vedení, výhru však ztratilo v 84. minutě, kdy si vlastní gól vstřelil Novotný. Penaltový rozstřel již vyšel lépe hostům.

Volanovský Martin VotavaZdroj: Veronika FiebigerováLibeč – Volanov 2:5 (1:3). Branky: 32. D. Štěpánek, 57. D. Horváth – 8. a 72. Votava, 31. M. Voňka, 35. J. Zeman, 80. Holas. Rozhodčí: Frýdl. Hráno bez karet. Diváci: 60. Čtrnáct utkání, čtrnáct porážek. Ani v předposledním utkání podzimu nedokázali fotbalisté Libče bodovat. Tentokrát odešli se sklopenými hlavami ze zápasu proti Volanovu. Hosté potvrdili roli favorita pěti góly, dvakrát se v jejich dresu prosadil podzimní kanonýr Martin Votava.

Podhůří – Rtyně v Podkrkonoší 1:5 (1:1). Branky: 19. David Zdržálek – 28. V. Prouza z pen., 68., 74. a 79. O. Šulitka, 72. T. Brus. Rozhodčí: Ilchenko. ŽK: 1:4. ČK: 1:0 (84. Pařez. Diváci: 45. Jiskra dostala ve 14. kole jedinečnou šanci, jak se bodově dotáhnout na soupeře ze Rtyně, aby se tak stalo, musela ale soka bezpodmínečně porazit. Úvod domácím vyšel a v 19. minutě poslal tým do vedení matador David Zdržálek. Ještě do pauzy ale hosté vyrovnaly Prouzou z penalty a ve druhé půli skóre dokonale otočili. V rozmezí od 68. do 79. se třikrát trefil Ondřej Šulitka a mezi jeho branky vměstnal jeden gól kapitán Brus.

Vítězná – Strážné 3:0 (1:0). Branky: 35., 56. a 67. Gábriška. Rozhodčí: Bittman. ŽK: 1:0. Diváci: 60. Pokud by se měl některý ze sedmi víkendových výsledků označit za překvapivý, byl by jím snad jedině ten, který se zrodil ve Vítězné. Kdo ale sleduje počínání tamních fotbalistů v závěru podzimní části, mohl s výhrou nad Strážným kalkulovat. A měl by pravdu. Domácí byli proti tabulkově lépe postavenému soupeři po celý zápas lepším týmem a zásluhou hattricku Luboše Gábrišky vyhráli hladce 3:0.

Votroci Burena neuhlídali. Liberecký kanonýr pálil i přihrával

Svoboda nad Úpou – Bohuslavice nad Úpou 1:8 (0:3). Branky: 69. J. Kosina – 4. Sunek, 37. Milo, 41. Ondráček, 49. Kroka, 68. M. Kulda, 77. Čukan z pen., 79. Piskor, 85. M. Vávra. Rozhodčí: M. Černý. ŽK: 3:0. Diváci: 80. Ve Svobodě se hrál zápas, který měl jednoznačného favorita v týmu z Bohuslavic. Hosté gólově udeřili třikrát už za první poločas, ve druhém pak přidali dalších pět branek. Podělilo se o ně osm odlišných střelců. Čestný úspěch poražených zaznamenal Kosina.

Utkání Žacléř – Poříčí u Trutnova bylo z důvodu podmáčeného terénu odloženo. Soupeři se dohodli na náhradním termínu, jímž bude sobota 19. listopadu od 13 hodin.