One Man Show. I tak by se dal přejmenovat rozhodující duel skupiny o konečné umístění ve III. třídě na Trutnovsku. Fotbalisté Libotova na hřišti Černého Dolu dokonali parádní jarní jízdu, během níž vyhráli všech čtrnáct utkání a ztratili přitom pouhý jeden bod.

Individuálně skvělé tažení druhou polovinou sezony demonstroval také libotovský středopolař JAKUB PITRO. Při výhře 4:1 se postaral o všechny trefy svého mužstva a své sezonní střelecké konto zakončil na čísle 25.

Volanov má titul, Rudník postup. Slaví Bohuslavice i na jaře neporažený Libotov

Ne náhodou se tak devětadvacetiletý borec přidal k zástupu kanonýrů, jejichž střelecké počínání na jaře Deník týden co týden bedlivě sledoval.

Jakube, výhra 4:1 v rozhodujícím utkání o první příčku v tabulce a do toho čtyři vstřelené góly. Mohl jste si vůbec přát lepší rozlučku se sezonou?

To určitě nemohl. Když jsme přijeli, kluci v kabině začali počítat, zda nám stačí remíza. Já ale přijel vyhrát. Ze základní sestavy nám vypadlo hned několik hráčů, ale možná nás to všechny nakoplo k takovému bezchybnému výkonu. Kluci jezdili jeden za druhého. Na mně zůstalo jen trefit bránu. A to se povedlo. Gólů mohlo padnout víc, i tak jsme však s výsledkem spokojeni. Hráli jsme výborně a podle toho vypadal konečný výsledek.

Jakub PitroZdroj: is.fotbal.czJaký tedy z pohledu Jakuba Pitra ročník 2021/2022 byl?

Ze začátku šlo o velké zklamání, že jsme se nedostali do skupiny o postup. Ale jak se říká „všechno zlé je pro něco dobré“. Na podzim jsme neměli úplně týmového ducha. Velká marodka a ani v kabině to nebylo dobré. Na jaře díky pohodě a výsledkům jsme tu partu zase stmelili a je vše tak, jak má být. A to, jak vše skončilo, ukázalo, že patříme k týmům z horní části tabulky. Takže za mě pro FC Libotov povedený ročník.

Na Trutnovsku se letos soutěže dospělých hrály formou čtyř skupin. Líbil se vám tento systém? V čem byl podle vás zajímavý?

Popravdě je mi osobně jedno, jak to bylo, je a bude. Budu hrát za jakýchkoliv podmínek. Jen si myslím, že tento systém není dobrý pro týmy, které potřebují nové mladé hráče. Mladí potřebují motivaci o něco hrát.

Vy jste na podzim v základní skupině skončili pátí, jarní část o umístění jste jasně vyhráli. Odpovídající výsledek libotovských ambicí?

Určitě, s tímhle nikdo nepočítal. Chtěli jsme hrát na horních příčkách už na podzim, to se bohužel nepovedlo. Jak už jsem ale říkal v jedné z předchozích odpovědí, tímhle se aspoň ukázalo, že k těm nejlepším ve III. třídě opravdu patříme.

Není tajemstvím, že hlavním tahounem mužstva jste byl se svým bratrem Ondřejem a dalším kanonýrem Michalem Vršeckým právě vy. Jste spokojen s tím, jak se vám sezona povedla?

Bratrské střelecké konto

Jakub Pitro v sezoně 25 branek

(4 na podzim a 21 na jaře)

Ondřej Pitro v sezoně 14 branek

(7 na podzim a 7 na jaře)

Vrša je určitě tahounem týmu. Je tam od toho, aby dával góly, což se mu daří. Věřím, že kdyby se nezranil, tak tento rozhovor děláte s ním. A já na bráchu, brácha na mě? Ano, tak nějak by se to dalo popsat. Na bráchovi je vidět, že hrál vyšší třídu. Rozdává balóny a má přehled. Letos se konečně párkrát prosadil v dost důležitých zápasech, což je pro nás strašně fajn. Je to člověk, který dělá partu. Jeden z prvních, kdo přijde pomoct na hřiště a odchází poslední. Takže ano, jsem velmi spokojený s uplynulou sezonou.

Fotbal hrajete už dlouho. Na které své časy v kariéře vzpomínáte vůbec nejradši?

Mé nejkrásnější momenty byly určitě v královédvorském dorostu, kdy spolu hrály ročníky 1988 až 1993. Tenkrát jsme byli parta, kterou tvořili i kluci starší o čtyři roky. Ti, kteří to budou číst, určitě vědí. Ale myslím si, že ať už to bylo ve Dvoře Králové nad Labem, v Hostinném nebo v Přepeřích, všude byla skvělá parta a jsem rád, že jsem tam mohl hrát. Našel jsem si díky fotbalu spoustu přátel, se kterými se dnes potkáváme na pivu.

Jakub Pitro u míčeZdroj: Tomáš PlecháčČekal jste, že rozhodující bitvu v Černém Dole tým takhle zvládne? K potvrzení prvního místa jste si nesměli dovolit prohrát.

Popravdě? (usmívá se) Ano čekal. Před zápasem byla mírná nervozita. Možná by nám stačila i remíza. Já ale nejsem hráč, který hraje na remízu. Snažil jsem se vzít to břímě na sebe, věděl jsem, že musím dát góly. Naštěstí se to povedlo. Sám bych to samozřejmě nezvládl. Zásluhu na výhře má celý tým, který hrál neskutečně dobře.

Jak byste popsal své čtyři trefy?

Jednoduše a skromně… Dejte mi balón a běžte se radovat (směje se).

Mimochodem, pětadvacet branek za sezonu je skvělý počin, ať už hrajete jakoukoliv soutěž. Plánujete v Libotově pokračovat nebo vás třeba láká si zahrát ještě někde jinde?

Tak samozřejmě, že láká. Nicméně už nejsem nejmladší. Letos můj věk pokoří třicítku. Problém je také s trénováním. Na tréninky bohužel nemám z pracovního vytížení čas. Každý, kdo dělá nějaký sport, dobře ví, že bez tréninku to prostě nejde.

Sezona skončila. Jak budete trávit letní přestávku a na co se nejvíc těšíte?

První víkend volna od fotbalu půjdu na Libotov cup (smích). A potom určitě přijde čas taky na odpočinek a výlety s rodinou. A také samozřejmě začne příprava na další sezonu.