Ani na závěr první poloviny podzimní části nebyla nouze o atraktivní zápasy. Ošizeni zůstali jen fanoušci v Bernarticích, kde domácí tým nebyl schopen nastoupit k utkání s Bohuslavicemi.

Okresní přebor, skupina A – Chcete tři body, nastřílejte minimálně pět branek. A skupina okresního přeboru je na gólové hody zvyklá a z tradice nevybočilo ani sedmé kolo. Krásné zápasy viděly podzvičinské trávníky. V Bílé Třemešné se lídrovi tabulky postavilo Podhůří a oba týmy divákům nabídly skvělý duel, z něhož jako vítěz odcházeli domácí. Na Mostku bezbrankový první poločas nudil, ve druhém ale padlo deset (!) branek a k vidění byly tři hattricky. Domácí Lashchukj jej stihl během deseti minut, spokojenější ale byli hostující kanonýři Řehák s Teuberem, jejichž střelecké manévry zajistily Hajnici premiérové vítězství v sezoně.

Bílá Třemešná – Podhůří 5:3 (2:1), branky: 34. M. Pátý, 35. Macek, 47. M. Jákl, 69. D. Kubelka, 82. J. Jákl – 38. a 65. M. Hradecký, 60. Smejkal. Rozhodčí: Smola. ŽK: 1:1. Diváci: 70.

Rudník – Vítězná 6:1 (2:0), branky: 21. a 51. D. Čáp, 25. a 59. Frýba, 49. z pen. a 72. M. Zeman – 82. Dušánek. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

Hostinné – Strážné 5:0 (2:0), branky: 30. A. Hák, 41. J. Novotný, 60. Morávek, 70. Maličký, 80. Jakoubek. Rozhodčí: Wiesner. ŽK: 2:2. Diváci: 70.

Mostek – Hajnice 4:6 (0:0), branky: 71. D. Duchek, 77., 78. a 88. Lashchuk – 47., 51. a 87. S. Řehák, 58., 75. a 83. Teuber. Rozhodčí: Prinz. ŽK: 2:4. Diváci: 50.

Okresní přebor, skupina B – První bodovou ztrátu v sezoně zaznamenali v sobotu fotbalisté Volanova, když si z jejich hřiště cenný bod odvezli hráči Rtyně v Podkrkonoší. Na druhém místě se nadále drží tým Mladých Buků a odvetnou část podzimu zahájí právě bitva vedoucího celku tabulky s nejbližším pronásledovatelem. Důležitý zápas se hrál v 7. kole na hřišti Janských Lázní. Domácí v něm přehráli tým Starých Buků a v tabulce se probojovali už na pátou příčku, soupeř naopak spadl na sedmou. Jak se zdá, o čtyři postupová místa do elitní společnosti přeboru bude ve zbytku podzimní části v této skupině ještě velký boj.

Volanov – Rtyně v Podkrkonoší 1:1 (1:1), penalty 2:1, branky: 9. T. Voňka – 33. D. Havel. Rozhodčí: M. Černý. ŽK: 2:0. Diváci: 75.

Svoboda nad Úpou – Mladé Buky 1:1 (0:0), penalty 3:4, branky: 90. Uiberlay z pen. – 80. Kahoun. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 3:1. Diváci: 100.

Janské Lázně – Staré Buky 2:0 (1:0), branky: 34. R. Pour, 78. V. Kozák. Rozhodčí: Laštovka. ŽK: 2:2. Diváci: 70.

Libeč – Poříčí u Trutnova 2:1 (0:1), branky: 61. a 90. Meisner – 15. Janas. Rozhodčí: L. Nývlt. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Okresní soutěž, skupina A – Sedmé dějství skupiny nabídlo přímý souboj o vedoucí příčku a v divoké přestřelce si na hřišti Rudníku vybojovali post lídra fotbalisté Lánova. Ti ve šlágru kola neustále vedli, přesto soupeř v závěru duel zdramatizoval a nechybělo mnoho, aby zápas dovedl k nerozhodnému výsledku. Překvapení se zrodilo na Mostku, kde domácí přestříleli favorizovaný Libotov.

Rudník B – Lánov 4:5 (2:3), branky: 6. Tichý, 37. Kršík, 78. A. Hofman, 81. Štemberka z pen. – 3. Erben, 13. Tošovský, 19. Hartig, 56. Foubík, 60. J. Škoda. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 0:1. Diváci: 50.

Kunčice nad Labem – Prosečné 1:1 (0:0), penalty 3:1, branky: 70. D. Jeřábek – 47. L. Špička. Rozhodčí: M. Černý. ŽK: 0:3. Diváci: 50.

Černý Důl – Kuks 4:2 (3:1), branky: 4. a 34. Ilić, 25. Z. Pavlíček, 55. Vídeňský – 27. a 85. Šibor. Rozhodčí: Bittman. ŽK: 2:3. Diváci: 40.

Mostek B – Libotov 4:3 (3:3), branky: 8. a 21. Borůvka, 11. a 78. L. Belák – 7. F. Kraus, 13. J. Pitro, 26. Vršecký. Rozhodčí: Boubín. ŽK: 3:1. Diváci: 70.

Okresní soutěž, skupina B – V podzimní části sezony se v každé ze dvou skupin III. třídy hraje o čtyři postupová místa do jarních bojů o postup do okresního přeboru. No a v béčku vše směřuje k tomu, že si místenku v „lepší společnosti“ vybojuje čtveřice Pilníkov, Starý Rokytník, Malé Svatoňovice a Bohuslavice. Malé naděje jsou ještě na straně Radvanic, ty si ale situaci výrazně zkomplikovaly domácí porážkou od Studánky.

Radvanice v Čechách – Malé Svatoňovice 2:3 (1:3), branky: 33. Seňko, 47. Hepnar – 22. Málek, 29. J. Králíček, 36. Tišler. Rozhodčí: Boubín. Hráno bez karet. Diváci: 30.

Horní Maršov – Pilníkov 0:1 (0:1), branka: 8. Duong Min Tu. Rozhodčí: Smola. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Starý Rokytník – Lampertice 3:2 (2:2), branky: 15. J. Havrda, 16. Jirka, 81. M. Bartoš – 39. J. Kadlec, 43. Popelka. Rozhodčí: P. Doubic. ŽK: 2:1. Diváci: 50.

Utkání Bernartice/Žacléř B – Bohuslavice nad Úpou nebylo odehráno. Důvodem byl nedostatečný počet hráčů domácího klubu. SA největší pravděpodobností bude duel kontumován ve prospěch hostujícího mužstva.