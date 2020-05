Poznali to tenisté, poznali to golfisté, poznávají to i představitelé nejrozšířenějšího kolektivního sportu u nás – fotbalisté. A právě další anketa mezi nimi, přesněji mezi funkcionáři podkrkonošských oddílů, nabízí odpovědi na pět otázek týkající se právě rozvolňování dříve nastolených přísných opatření.

Momentálně je sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech povoleno. Probíhat ale musí za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně dva metry;

nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně dva metry; b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně dva metry;

společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně dva metry; c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Jak zatím poslední úpravu pravidel vnímají kluby? A co se u nich změní? To si prozradíme v dalším seriálu, který trvá od pondělí 4. do pátku 8. května. Každý den na našich internetových stránkách přineseme nový díl. První dotaz na funkcionáře zněl:

Přemýšlíte o organizovaných trénincích pro některé mládežnické mužstvo, případně mužstva?

Stanislav Ježek, šéftrenér mládeže TJ Dvůr Králové nad Labem: „Situaci pečlivě sledujeme. Pokud se pravidla ještě více uvolní, tak bychom si s trenéry mládeže sedli a případný tréninkový plán/režim/provoz vymysleli. Pokud budou omezení ve vzdálenosti a kontaktu, tak to ale bude složité, protože hlavně menší děti kontakt vyhledávají a při tréninku by bylo složitější pravidla dodržet.“

Zdeněk Matěna, sekretář MFK Trutnov: „Trenéři jednotlivých kategorií dostali za úkol připravit tréninkový plán na období do konce srpna. Jedná se o všechny týmy klubu = 14 mužstev.“

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „Po dohodě s šéftrenérem mládeže a trenéry jednotlivých kategorií se budeme snažit toho do prázdnin v rámci možností natrénovat co nejvíce.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „Dětem fotbal a pohyb všeobecně chybí, takže o zahájení určitě uvažujeme. Ještě se ale musíme detailněji seznámit s podmínkami trénování, neboť zatím v tom je mírně řečeno chaos.“

Pavel Korec, předseda TJ Sokol Staré Buky: „Ano přemýšlíme. Ale vše bude záležet na trenérech a rodičích dětí. Pokud budou mít zájem, určitě by bylo fajn se každý týden sejít. Alespoň než dětem začnou oficiálně prázdniny.“

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř: „Rozhodnutí je na trenérech a především na rodičích, zda to dětem dovolí. Ještě v květnu to vidím na určitou dobrovolnost. A pokud bude situace příznivá, postupně zkusíme četnost přidávat.“

Martin Záruba, sekretář TJ Sokol Bílá Třemešná: „U těch nejmladších kategorií se tréninky určitě uskuteční. U dorostu a žáků to bude asi složitější.“

Jakub Daniel, člen výboru Sokola Vítězná: „Zatím nevím, jak kolegové, ale mladší přípravka se normálně rozjede ve stejném režimu dvou tréninků týdně (pondělí a středa od 17.30 do 19.00). To potrvá do konce června. Chceme si domluvit přátelské zápasy a rádi bychom na našem hřišti uspořádali turnaj Stavhaus Cup 2020 určený pro všechny mládežnické kategorie co máme (minipřípravka, mladší a starší přípravky, mladší žáky). Vše opět závisí na uvolnění vlády. Bohužel hlavně víme, že teď budeme hledat podobné nadšence trenéry mezi nás pro jednotlivé kategorie a nejspíš nám odejdou šikovní hráči do týmů co hrají vyšší soutěže, což nám dělá radost.“

Miroslav Lebeda, člen výboru FK Mostek: „U nás mládež momentálně nemáme.“

Petr Janovec, sekretář SK Janské Lázně: „U mládežnického týmu budeme vyčkávat stejně jako u dospělého. Děti těžko uchráníte kontaktu v zápalu boje. A roušky k puse nepřilepíte. Rodičům pak těžko vysvětlíte, že případnou nákazu mohl chytit potomek i jinde než na tréninku.“

Filip Kraus, sekretář FC Libotov: „U nás mládež nemáme.“

Filip Hrubý, sekretář TJ Sokol Černý Důl: „U nás mládež nemáme. Určitě by ale pro děti bylo lepší někde sportovat a trénovat, než doma hrát počítačové hry.“

Již ve středu přineseme odpověď na druhou otázku:

Registrujete v tomto ohledu hodně dotazů od rodičů dětí, kteří už by rádi své ratolesti zapojili do tréninkového procesu?

Další díly seriálu:

Čtvrtek: Jak se daří trávníku ve vašem fotbalovém areálu? Je hodně znát, že se mu dopřává odpočinku? Dali jste se třeba i do nějaké modernizace svého stánku?

Pátek: Jistě jste příznivcem FORTUNA:LIGY. Kdy se podle vás zase rozběhne a jakým stylem myslíte, že bude tento ročník dohrán?