Okresní soutěž, skupina A - Tři pikantní souboje okořenily další dějství A skupiny III. třídy. Hodně živo bylo v Rudníku, kde místní rezerva hostila Černý Důl. Hosté dlouho vedli, v rozmezí od 73. do 84. minuty ale obdrželi tři (!) červené karty, vyrovnávací gól inkasovali z penalty a minutu před koncem jim i jediný bodík sebral gól Filipa Čápa. Domácí tým vyhrál i derby v Libotově, odkud si Kuks odvezl porážku 0:3. Lánov doma nečekaně hladce padl s Prosečným a za zmínku stojí fantastický úvod hostujícího mužstva, které po čtvrthodině hry vedlo rozdílem čtyř branek a náskok ve zbytku utkání uhájilo. Hattrick si připsal Libor Špička, podobně úspěšný byl v Mostku střelec Kunčic nad Labem Jakub Petrák.

Okresní přebor, skupina A - Fotbalisté Bílé Třemešné odcházeli spokojenější ze šlágru 11. kola, ve kterém si to rozdaly vedoucí dva celky tabulky. Kvalitní duel nabídl bezbrankový první poločas, na jehož konci hasil požár před hostující šestnáctkou kapitán Sokola Hažer a lídr tabulky musel hrát více než polovinu utkání o deseti. Přesilovku domácí využili devět minut po přestávce trefou Kaprála, minutu na to se ale počet hráčů vyrovnal, když se po druhé žluté kartě poroučel z placu Hloušek. Hosté nabídnuté příležitosti využili. Vyrovnat dokázal dorážkou trestného kopu David Kubelka a dvě minuty před koncem potrestal faul na střídajícího Zivra proměněnou penaltou Sadský. Nečekanou ztrátu utrpěl Tatran Hostinné, který na půdě Mostku vyhrál až po penaltovém rozstřelu. I zisk dvou bodů mu ale stačil k poskočení na druhou příčku. Důležitou bitvu ve Vítězné ovládlo Strážné, jehož hráči tak uhájili naději na umístění v nejlepší čtyřce skupiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.