Fotbalové dění na Trutnovsku také o tomto víkendu patří soutěžím dospělých a znovu je ve hře dohromady dvaatřicet mužstev, která se spolu svádí boje o mistrovské body. Některé týmy mohou být unavené po středečním osmifinále okresního poháru, jak moc se duely na výkonnosti hráčů podepsaly, to ukáží až samotná utkání.

V okresním přeboru a jeho skupině A byla suverénně největším šlágrem bitva v tabulce druhé Bílé Třemešné s lídrem z Hostinného. Oba celky v sezoně třikrát vyhrály a jednou remizovaly, rozdíl je v tom, že zatímco Tatran svůj penaltový rozstřel v Hajnici zvládl, Sokol na hřišti Strážného nikoliv.

Ve skupině B měl být nejatraktivnější souboj hraný v Poříčí u Trutnova. Tam dorazili fotbalisté Rtyně, kteří si rozhodně před měsícem představovali lepší rozjezd do sezony. Momentálně jim se šesti body patřila čtvrtá příčka, důležitý ale byl právě sobotní duel - a ten zvládli za tři body.

V okresní soutěži skupiny A se v sobotu od 13.30 hrálo utkání Prosečné - Mostek B. Domácí v něm byli jasným favoritem na zisk tří bodů a svoji úlohu i hravě potvrdili. Zbylá utkání se uskuteční v neděli.

To ve skupině B III. třídy se kompletní program vměstnal do nedělního odpoledne. A šlágry tu budou k vidění hned dva. Bohuslavice nad Úpou přivítají v jednom z nich soupeře z Radvanic, do Pilníkova přijedou hráči Starého Rokytníku.