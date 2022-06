Po Náchodu prohrál i Trutnov. V Kosmonosech rozhodla produktivita soupeře

Letos se zde bude konat již 45. ročník hlavního turnaje a organizátory jistě těší, že se na klání dávno dopředu přihlásila plná kapacita, tedy rovných čtyřiadvacet mužstev.

Skupina A: HAFA Havlovice B, FC Hanousek Jirny, Kapalabanga Trutnov, Čechie Dubeč.

Skupina B: FC Sychrov, KAL@M!TA Jaroměřice nad Rokytnou, Jokr Club Praha, Atletico Chuligán Dobruška.

Skupina C: Švery team Trutnov, Pouchov Hradec Králové, FC Dublin Irská, HC THC Hvozdec.

Skupina D: FC Cuba libre Trutnov, FC Zličín, Pub gól Jelenia Góra, FC Baník Hradec Králové.

Skupina E: Batinka Náchodsko, Hráči kopané Milotice, Pross Sport Praha, HAFA Havlovice A.

Skupina F: Red Castle Červený Kostelec, Kodymka Praha, Hokejky Trutnov, Lumírkovci Úpice.

Ta byla bezmála měsíc před výkopem rozlosována do šesti skupin po čtyřech a Krkonošský deník dostal možnost představit v jednotlivých skupinách všech 24 týmů, které se do Havlovic na konci června sjedou takřka z celé republiky, ba i Polska.

Na turnaji HAPO nemůže chybět ani havlovický vodník.Zdroj: Alena ToholováMimochodem hrát se v den turnaje začne již v 7.30, aby se nabitý program stihl zvládnout. Vždyť po odehrání základních skupin následuje atraktivní play off, kdy „pavouk“ vyvrcholí jak duelem o třetí příčku, tak především finálovým zápasem. V roli obhájců trofeje do Havlovic přijede celek Atletico Chuligán Dobruška, který byl nalosován do skupiny B.

Sportovní zápolení jako každý rok při turnaji doplní bohatý doprovodný program. Fotbalisté, ale i jejich rodiny, se mohou těšit na obří nafukovací horolezeckou stěnu, nafukovací míč s trampolínou, dětskou tvořivou dílnu, chybět nebude přelet letadla s házením bonbónů, na své si přijdou milovníci automobilů a vedle kola štěstí bude možnost vyhrát zajímavé ceny v tombole. Velkým lákadlem pak jistě budou i vyhlídkové lety vrtulníkem.

Kdo v sobotu 25. června dorazí do Havlovic, jistě nebude litovat. Zvlášť, když po celý den nebude chybět občerstvení od klobás, guláše, přes zmrzliny, kávy až po alkoholické i nealkoholické nápoje.

Večer navíc obohatí ohnivá show Lukáše Bunny Králíka, hasičská vodní fontána, ohňostroj a závěrečná diskotéka Davida Krůty.