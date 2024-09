Byli jsme si vědomi, že Kocbeře nebudou lehkým soupeřem. I když je začátek sezony nezastihl v nejlepší formě, tak mohou být velmi nebezpeční. Snažili jsme se do začátku utkání vstoupit aktivně, dostat soupeře pod tlak a hrát na míči, což se nám skvěle dařilo a poměrně brzo se nám podařilo skórovat. Od toho se pak už odvíjelo celé utkání. Soupeře jsme do moc šancí nepustili a naopak jsme si je dokázali vytvářet a hlavně proměňovat, což nás od začátku sezony dost trápilo. Řekl bych, že zasloužený výsledek na naší straně.

close info Zdroj: Jiří Petr zoom_in Martin Fidranský s rozhodčím Lukášem NývltemNa vítězství jste měl zásadní podíl, jelikož jste zaznamenal tři branky. Jak byste je popsal, kdo vám při nich asistoval?

Za hatrtrick jsem samozřejmě rád, ale individuální statistiky nejsou pro mě nijak zásadní. Mnohem důležitější je první domácí vítězství a také jsme dokázali domácím fanouškům, že fotbal jsme hrát nezapomněli. Ale tři góly a ještě k tomu na domácím hřišti, jsou vždycky skvělou motivací do dalších utkání. První branka padla po krásné kombinaci, kdy mi asistoval Patrik Ondráško, který mi připravil míč na penaltě a se zakončením jsem si už poradil. Při druhém gólu jsem byl ve správný čas na správném místě a po střele našeho hráče jsem si dokázal poradit s dorážkou. Při třetím gólu se opět jednalo o kombinaci s Patrikem, kdy mi to skvěle prostrčil mezi bránící hráče a z otočky jsem střelu dokázal umístit k tyči.

Hattrick jste naposledy zaznamenal v červnu na hřišti Libotova, na další jste tedy nečekal dlouho. Jak tento počin umí ocenit pokladník Baníku?

Zajímavá otázka, musím se ho na to sám zeptat! Snad budou naopak nějaké prémie (smích). Samozřejmě vtipkuji a draho to přijde spíše mě. Ale máte pravdu, že hattrick jsem vstřelil poměrně nedávno a sezona je ještě dlouhá, takže si budu muset dát pozor, aby mě to nevyšlo opravdu draho. Pokud ale mé góly pomohou Baníku k vítězstvím, tak se je budu pokoušet střílet i nadále.

Do zápasu s Jiskrou jste šli vlastně na konci „anglického týdne“. Projevila se nějak únava?

Stále jde o začátek sezony, přípravu jsme měli skvělou, takže únava určitě roli nehrála. Navíc máme i kvalitní lavičku a oproti minulému ročníku poměrně širokou, což je obrovská výhoda.

Když jsme u poháru, poslední dva ročníky jste proměnili ve finálovou účast a nyní se loučíte už v osmifinále, mrzí to hodně? Co k postupu ve Rtyni scházelo?

Do Rtyně jsme přijeli postoupit, ale byli jsme si vědomi jejich kvality, kterou od začátku podzimu předvádí. Také jsme ale měli v hlavách, že posledních několik zápasů se nám proti nim dařilo, což bylo také během utkání vidět. Zápas to byl více než vyrovnaný. Prohra nás samozřejmě mrzí, ale za sebe mohu říci, že nejsem nijak zklamaný, minulá sezona právě díky poháru a odloženým utkáním byla velmi náročná.

Středečních zápasů bylo hodně, že?

Je to tak. Od dubna do června jsme hráli snad každou středu a projevilo se to jak na výsledcích, tak i na kvalitě našich výkonů. Jak už jsem dříve zmiňoval, k postupu určitě scházelo proměňovaní šancí, možná trochu více štěstíčka. K tomu se přidaly naše zbytečné chyby, díky kterým jsme dovolili soupeři dvakrát skórovat. Ale svou roli také zahrálo zranění některých hráčů či pracovní vytíženost, která nás v Baníku bohužel trápí každou sezonu. I tak se ale jednalo o vyrovnané utkání, jemuž by po devadesáti minutách slušela spíše remíza.

Teď už se tedy můžete soustředit jen na okresní přebor. Jaké má Baník letos v soutěži ambice?

Já bych se chtěl fotbalem bavit a ukázat zejména domácím fanouškům, že fotbal opravdu hrát umíme, protože ze začátku sezony toho hezkého od nás až do utkaní s Kocbeřemi moc neviděli. Nerad bych mluvil za celý tým, ale já bych rád bojoval o nejvyšší příčky, myslím si, že skončit do TOP 3 by pro nás bylo skvělé. Kvalitu na to rozhodně máme a je jen na nás, jak moc to budeme chtít. Rozhodující také bude, jak se nám bude dařit vyhnout se zraněním, protože od začátku podzimu nás zastihla poměrně rozsáhlá marodka.

Nyní budete zajíždět do Mladých Buků a hned potom doma Rtyni v baníkovském derby přivítáte. Půjde tedy o velkou odvetu za pohárové vyřazení?

close info Zdroj: Jiří Petr zoom_in Martin Fidranský, druhý zlevaVýjezd do Mladých Buků ani domácí utkání proti Rtyni nebude ničím jednoduchým. Budeme ale chtít získat všech šest bodů a potvrdit tak skvělý domácí výkon proti Kocbeřím. Já osobně jsem rád, že Rtyni máme na našem domácím hřišti a právě takto rychle po pohárovém utkání, protože jsme na jejich trávníku předvedli kvalitní výkon a věřím, že doma to bude ještě lepší a povede to ke třem bodům.

Znamená to tedy, že víte, co by na soupeře mohlo platit?

Víme, kde pro nás byli nejvíce nebezpeční a jakým stylem se snaží hrát. Budeme se na to snažit určitě připravit, vyvarovat se zbytečných chyb a urvat vítězství. Rozhodně jim to budeme chtít za pohárové utkání vrátit a vyrovnat tak „stav série“ na 1:1. Co se týče utkání na hřišti Mladých Buků, tak já osobně nevím, co od toho čekat. Určitě bychom to tam měli zvládnout, ale je otázkou, jestli se bude jednat o podobné utkání jako právě doma proti Kocbeřím. Zda utkání budeme od začátku kontrolovat nebo půjde o mnohem těžší duel a bude to boj až do závěrečného hvizdu, k čemuž se já osobně přikláním více.

Martine, je vám pětadvacet, s fotbalem už jste něco zažil. Na co vzpomínáte vůbec nejradši, jaký úspěch řadíte nejvýš?

Nejhezčí vzpomínky mám určitě na své působení v Trutnově, kde jsem toho s fotbalem zažil spoustu. Pokud bych měl ale vyzdvihnout jednu vzpomínku, tak to určitě bude turnaj v Českých Budějovicích. Odhaduji, že se jednalo o kategorii U13 nebo U14. Konal se tehdy celorepublikový dvoudenní turnaj, kde jsme se ve skupině utkali například s pražskou Spartou nebo Teplicemi. Právě na to asi vzpomínám nejčastěji. Možná to je i díky tomu, že jsem Trutnov mohl vést jako kapitán. Ale nejvíce si cením kamarádů, které mi fotbal do života přinesl.

Chtěl byste si ještě zahrát vyšší soutěž než je okresní přebor? Kdyby se to nevedlo s Baníkem, umíte si představit ještě nějaký přestup?

Párkrát jsem o tomto již přemýšlel, ale vždy to byly smíšené pocity. Vyšší soutěž bych si ještě rád zahrál, ale nevím zda v jiném týmu. S Baníkem jsem si zahrál I. B třídu, ale bohužel to bylo v době, kdy jsem byl nucen si dát delší pauzu od fotbalu a působení tam si tak moc neužil. Zároveň ze Žacléře se jedná o poměrně zdlouhavé cestování proti týmům v I. B třídě, což je obrovská nevýhoda, protože si nemyslím, že se jedná až o tak moc kvalitnější soutěž, abychom trávili prakticky celé odpoledne na cestách. Nevylučuji ani jednu z možností, ale momentálně jsem se svým působením v Baníku spokojený. Uvidíme, co přinesou další sezony a kam se Baník posune.