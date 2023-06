Matěj TišlerZdroj: archiv DeníkuŠest branek jste nastříleli už do poločasu. Bylo před druhou půlí cílem týmu dosáhnout poprvé v sezoně na dvojciferné vítězství? Na tohle jsme rozhodně nemysleli, chtěli jsme si zahrát pěkný fotbal a především hrát pořád stejně. To, že jsme výsledek dotáhli na dvojciferný, už bylo opravdu tím nejmenším, důležité pro nás byly tři body.

Vám se zadařilo, vsítil jste čtyři branky, tedy stejný počet jako v dosavadním průběhu sezony. Jak jste si tento počin užil?

Měl jsem samozřejmě velkou radost, střelecky se mi zatím v novém týmu moc nedařilo a už bylo na čase proměňovat šance a střílet góly. Důležité byly jak pro mě, tak i pro celé naše mužstvo.

Kdy naposledy jste se v jediném zápase trefil čtyřikrát?

Už je to celkem dlouho, čtyřikrát jsem se za zápas prosadil před třemi sezonami proti Mostku. Jen mě mrzí, že tolik gólů dávám pouze proti týmům ze spodní části tabulky a nedaří se mi je střílet v mnoha důležitějších zápasech, které jsme třeba nezvládli.

Matěj Tišler (třetí zleva) ještě v dresu Malých Svatoňovic, kde v mistrovských zápasech sázel jeden gól za druhým.Zdroj: archiv Deníku

Nyní pro vás jde o premiérovou půlsezonu ve rtyňském dresu. Roky jste působil v Malých Svatoňovicích. Byl přechod z III. třídy do přeboru snadný?

Přechod pro mě byl těžší, než jsem si původně myslel. První zápasy byly z mé strany nervózní, neproměňoval jsem šance. Navíc, na co jsem byl sám zvyklý ze Svatoňovic, tak ve Rtyni se to hrálo na druhého útočníka. Co ale čas běží, tak je to zápas od zápasu lepší. Nebo to aspoň takhle vidím já (usmívá se).

Vášnivý hráč šipek Matěj Tišler (dole)Zdroj: archiv DeníkuPro tým jste na jaře rozhodně dobrou posilou. Plánujete v oddíle zůstat i pro další sezonu nebo jaké máte do dalších let ambice?

Žádné velké ambice nemám, kloubím navíc dva koníčky dohromady (Matěj vedle fotbalu hraje ještě šipky – pozn. aut.) a chci se věnovat oběma, jak jen to půjde. Co se tyče dalšího působení v Baníku, byl bych rád, kdybych v oddíle vydržel i následující sezonu nebo i sezony. S klukama se mi hraje dobře, jsem rád za to, jak mě vzali mezi sebe.

Celý váš tým prožívá vydařené jaro, když jste kompletní, máte na okresní soutěž opravdu výborné mužstvo. Jaké umístění by podle vás Baníku slušelo na konci sezony?

Vidím to stejně, když jsme kompletní, můžeme v soutěži hrát naprosto s kýmkoliv a pak se to podepíše i na výsledcích. Abych pravdu řekl, nevím, jaké kluci před sezonou měli ambice, ale po povedeném začátku jara jsme klidně mohli bojovat o první trojku. Pak však přišly důležité zápasy, které jsme bohužel nezvládli. Měli jsme tam nějaké zraněné, další kluci nemohli hrát z jiných důvodů a to nás stalo důležité body. Přesto máme před sebou ještě tři zápasy. Zkusíme je zvládnout, abychom ještě mohli skončit na čtvrtém místě.

Čtyři trefy v Libči zaznamenal také Víťa Prouza, dvakrát se prosadil Martin Hoffman. To jsou tradiční kanonýři Baníku. Jak se vám s nimi hraje?

Jsem moc rád za to, že jsem dostal příležitost hrát ve Rtyni a zkusit si zahrát okresní přebor, když se nám to v Malých Svatoňovicích nepodařilo. S klukama se mi hraje dobře, jsou to skvělí fotbalisti a jsem rad, že si mohu fotbal zahrát s nimi. Snad se nám bude i ve zbytku aktuální sezony dál podobně dařit.

Okresní výběr dvanáctiletých slaví skvělý úspěch. Zahraje si republikové finále

V mladším dorostu jste působil v Trutnově, kde jste si zahrál krajský přebor. Jak vzpomínáte na toto období, kdy jste měl průměr gól na zápas (12/12)?

Máte pravdu, na tohle období si čas od času vzpomenu velice rád, byl to tehdy byl můj vrchol. Mohl jsem si zahrát dobrý fotbal a ještě se mi navíc dařilo střelecky. Bylo to pro mě nejlepší fotbalové období, jaké jsem zažil. Navíc jsme ještě v Trutnově v tu sezonu vyhráli soutěž – jak říkám, nezapomenutelné období.

Snímek ze vzájemného utkání mezi Rtyní v Podkrkonoší a Malými Svatoňovicemi.Zdroj: archiv Deníku

Na závěr odbočím k vrcholovému fotbalu. Ve středu se hrálo finále Evropské ligy, příští týden vyvrcholí Konferenční liga a Liga mistrů. Komu budete fandit a jak podle vás zápasy dopadnou?

V Evropské lize jsem přál pro letošní sezonu úplně někomu jinému, ale nakonec to zvládla Sevilla, což je pro mě velké překvapeni už jen kvůli tomu, že se jí ve španělské lize vůbec nedařilo a bojovala do posledních zápasů o záchranu. Co se tyče Konferenční ligy, tak ve finále je také tým, který bojoval do posledních chvil o záchranu. Myslím tím West Ham United a jim bych moc přál, aby tohle tažení zvládli až do konce. Soupeř z Fiorentiny jim to ale nedá zadarmo. No a o Lize mistrů se snad bavit nemusíme (směje se). Tam očekávám jasnou záležitost v podání Citiziens (Manchester City), snad konečně tuhle trofej zvládnou získat. Ačkoliv se milánský Inter určitě bude snažit úplně o to samé, moc šancí mu nedávám.