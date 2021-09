Okresní soutěž, skupina A - Událostí šestého kola v nejnižší okresní soutěži bylo předčasné ukončení zápasu v Rudníku. V souboji místní rezervy s Prosečným zkolaboval domácí hráč Marián Jindra, jehož za stavu 2:2 postihla mozková příhoda. Střelce úvodního rudnického gólu následně odvezla záchranka do Hradce Králové, o den později již sám hráč formou textovky děkoval všem přítomným za rychlou pomoc. Krkonošský deník přeje Mariánovi brzké uzdravení.

Okresní přebor, skupina B - Pouhých 13 branek nabídlo víkendové dějství v B skupině a to ještě více než polovina padla v jediném utkání. Přestřelka se totiž odehrála v Libči, kde ještě dvacet minut před koncem svítil na ukazateli skóre stav 1:1. Pak se ale účastníkům zápasu splašily kopačky a výsledkem byla sedmigólová přestřelka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.