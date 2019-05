Libeč - Žacléř 0:2 (0:2)

Branky: 17. a 25. Brožek. Rozhodčí: Tandler. ŽK: 0:1. Diváci: 150.

Ve šlágru kola sledovala nejvyšší sobotní návštěva pohledný fotbal. Favorit se už v prvním poločase ujal dvoubrankové vedení, přesto domácí neustále zlobili. Po pauze měli také gólové příležitosti, vyzrát na obranu Baníku ale nedokázali. Hrdinou utkání se tak stal střelec dvou branek Lukáš Brožek.

Rudník - Poříčí 3:2 (2:1)

Branky: 1. a 12. Jakoubek, 50. D. Čáp – 19. a 57. Brus. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

Souboj mužstev z popředí tabulky nabídl zajímavý fotbal okořeněný pěti góly. Domácí se vedení ujali již v 1. minutě. To se trefil obrozený kanonýr Jakoubek, jenž navíc ve 12. přidal i druhý gól. Hosté záhy snížili, ale pět minut po přestávce je třetím gólem zchladil Čáp. Poříčtí znovu bleskově odpověděli, na víc než kontaktní branku se ale nezmohli, a z duelu odešli poraženi.

Trutnov C - Rtyně 1:4 (1:1)

Branky: 34. Turek – 11. Prouza, 58. R. Černý, 61. Čepelka, 87. Zvara. Rozhodčí: P. Šolc. ŽK: 0:2. Diváci: 30.

Nejjednoznačnější výsledek 20. kola se zrodil na trávníku v Horním Starém Městě, kam si pro zasloužené tři body přijeli fotbalisté Rtyně. Snaživí domácí jim vzdorovali více než poločas, od druhého gólu z dílny Radka Černého už ale bylo na hřišti jen jedno mužstvo.

Podhůří - Vítězná 2:1 (2:0)

Branky: 12. Holas, 28. Kunc – 73. Plch. Rozhodčí: Kuric. ŽK: 0:3. Diváci: 60.

Domácí odstartovali jarní část debaklem 0:10 v Žacléři, v dalších duelech ale se svými soupeři pokaždé sehráli vyrovnané partie, které rozhodovaly maličkosti. Proti favorizované Vítězné se štěstí k týmu konečně natočilo čelem. Povedený úvod totiž Podhůří využilo k dvoubrankovému náskoku a proti dobře hrajícímu soupeři už těsné vedení dokázalo uhájit.

Strážné - Janské Lázně 4:3 (3:1)

Branky: 2. a 10. A. Hampl, 13. Sokol, 64. Kouřil – 40. J. Hradecký, 71. J. Stránský, 90. Štelzer. Rozhodčí: Petrů. Hráno bez karet. Diváci: 40.

Běžela 13. minuta a domácí v utkání vedli 3:0. Rozhodnuto? Ale kde že! Janské Lázně se vzepřely podobně jako pražská Slavia nedávno na Chelsea. Snížily na 3:1, ve druhé půli se přiblížily až na stav 4:3. Obrat ale do zdárného konce nedotáhly.

Hajnice - Volanov 2:2, penalty 2:3

Branky: 8. J. Mencl, 77. Řehák – 43. T. Voňka, 55. Miklušák. Rozhodčí: Lebeda. ŽK: 0:1. Diváci: 80.

Domácí šli do utkání coby papírový outsider, v této roli už ale několikrát dokázali soupeře zaskočit. A povedlo se jim to i tentokrát. To když už v 8. minutě skóroval Mencl. Hosté orámovali poločasovou přestávku dvěma trefami, kompletní sadu bodů si ale přesto neodvezli. To proto, že Hajničtí Řehákem vyrovnali a vítěznou radost soupeři dovolili až v penaltovém rozstřelu.

Mladé Buky - Lánov 3:2 (1:1)

Branky: 26. a 65. Ruml, 90. (+1) Kancok – 11. Havránek, 76. P. Horák. Rozhodčí: D. Hampl. ŽK: 2:2. Diváci: 40.

S ohledem na postavení v tabulce mělo jít o snadnou záležitost domácího mužstva. Jenže stejně jako na podzim se i tentokrát hrál mezi oběma soupeři vyrovnaný fotbal. Nejdřív vedli hosté, pak domácí, aby po devadesáti minutách hry bylo vyrovnáno. K penaltám ale nedošlo. V první minutě nastavení totiž rozhodl utkání domácí Kancok.

Program 21. kola (11. – 12. května) – sobota 17.00: Žacléř – Lánov, Mladé Buky – Rudník, Rtyně – Vítězná, Poříčí u Trutnova – Trutnov C, Janské Lázně – Libeč, Volanov – Strážné, Hajnice – Podhůří. Středa 8. května (17.00): Mladé Buky – Janské Lázně (15. kolo).

MUŽSTVO KOLA - TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší

Už aby začali pokukovat po vyšších patrech tabulky. Fotbalisté Rtyně na jaře předvádějí dobré výkony, tentokrát nastříleli čtyři góly.



BOREC KOLA - Martin Jakoubek

Nejlepší bomber soutěže zatím na jaře nepotvrzoval podzimní formu. Dvěma góly proti Poříčí ale možná najel na střeleckou vlnu.



SMOLAŘI KOLA - TJ Lánov

V této rubrice je poslední tým tabulky rekordmanem. Tentokrát si místenku zajistil smolným gólem inkasovaným v nastaveném čase.

Výsledky nejnižších soutěží

OS III. třídy:

Mostek – Bohuslavice nad Úpou 3:0

Malé Svatoňovice – Pilníkov 2:5

Dolní Kalná B – Radvanice 3:3, pen. 1:0

Úpice B – Svoboda nad Úpou 0:4

Libotov – Kunčice nad Labem 0:2

Chvaleč – Starý Rokytník 2:1

OS IV. třídy:

Kuks – Lampertice 7:1

Bernartice/Žacléř B – Černý Důl 2:1

Borovnice/Mostek B – Prosečné 2:4

Tabulky okresních soutěží mužů

Okresní přebor:

1. Žacléř 20 19 1 0 0 92:8 59

2. Rudník 20 12 3 2 3 67:42 44

3. Vítězná 20 10 2 5 3 49:29 39

4. Strážné 20 10 2 2 6 56:37 36

5. Poříčí u Trutnova 20 9 4 0 7 46:33 35

6. Libeč 20 7 4 3 6 38:34 32

7. Volanov 20 8 3 2 7 35:37 32

8. Rtyně 20 9 1 2 8 50:41 31

9. Janské Lázně 19 7 2 2 8 26:40 27

10. Mladé Buky 19 6 3 0 10 37:54 24

11. Trutnov C 20 6 1 1 12 26:47 21

12. Podhůří 20 3 3 3 11 22:65 18

13. Hajnice 20 1 1 6 12 22:59 11

14. Lánov 20 2 0 2 16 35:75 8

Okresní soutěž III. třídy:

1. Mostek 19 14 0 2 3 64:21 44

2. Úpice B 19 12 1 1 5 75:37 39

3. Malé Svatoňovice 19 10 2 1 6 56:36 35

4. Bohuslavice 19 11 0 2 6 52:35 35

5. Pilníkov 19 9 2 3 5 37:29 34

6. Kunčice 19 9 2 1 7 54:45 32

7. Svoboda 19 8 3 1 7 56:49 31

8. Dolní Kalná B 19 7 3 1 8 36:46 28

9. Starý Rokytník 19 6 1 0 12 28:53 20

10. Libotov 19 5 0 1 13 33:54 16

11. Radvanice 19 4 0 2 13 18:55 14

12. Chvaleč 19 3 2 1 13 21:69 13

Okresní soutěž IV. třídy:

1. Prosečné 18 14 1 0 3 75:28 44

2. Horní Maršov 18 13 0 1 4 71:44 40

3. Černý Důl 18 10 1 2 5 48:32 34

4. Kuks 18 7 2 1 8 47:54 26

5. Bernartice 18 7 0 1 10 48:40 22

6. Lampertice 18 5 1 2 10 39:67 19

7. Borovnice 18 0 2 0 16 30:93 4