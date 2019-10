Okresní přebor fotbalistů v sobotu pokračoval dvanáctým dějstvím, navíc byly dohrány dva zápasy 9. kola.

Ještě před začátkem víkendu měli fotbalisté Volanova velkou šanci na tabulkový posun do úplného čela. To by ale museli zvládnout jak duel na půdě Rudníku, tak pondělní dohrávaný souboj s lídrem přeboru. V prvním zápase se ale Volanovští probrali až za stavu 4:0 pro domácí a přes povedenou stíhací jízdu už na body nedosáhli. Dva dny na to pak padli i v souboji s kocbeřskou Jiskrou.