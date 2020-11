V posledních kolech jste si zvykli (a naučili se) tipovat nejprestižnější evropské ligy (hlavně Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, Francie). Jenže o nadcházejícím víkendu, kdy má naše tipovačka na programu závěrečné dějství, je zrovna reprezentační přestávka.

Proto tedy přijdou na řadu duely Ligy národů včetně nedělního domácího utkání českého mužstva s Izraelem, ale také rozhodující zápas české „jednadvacítky“ v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy, který se hraje na půdě Řecka.

Zápasy 13. kola:



1. Česká republika – Izrael (Liga národů)

2. Slovensko – Skotsko (Liga národů)

3. Portugalsko – Francie (Liga národů)

4. Belgie – Anglie (Liga národů)

5. Itálie – Polsko (Liga národů)

6. Německo – Ukrajina (Liga národů)

7. Švýcarsko – Španělsko (Liga národů)

8. Švédsko – Chorvatsko (Liga národů)

9. Nizozemsko – Bosna (Liga národů)

10. Řecko – ČR (kvalifikace ME do 21 let)