Své k tomu řekla i hvězda týmu, za kterou lze jistě považovat bývalého hráče Slovanu Liberec či pražské Slavie Jana Blažka. Ostatně ten v posledním utkání proti Vítězné nastřílel čtyři branky a přispěl jimi k vítězství svého Baníku 7:0.

Honzo, zatím vaše nejvyšší výhra v sezoně, celkové skóre v soutěži 15:7 a s devíti body pátá příčka. Panuje v Žacléři spokojenost se vstupem do podzimní části?

Spokojenost určitě panuje, ale máme náročného trenéra a ten nikdy spokojen nebude. O skóre ani tak nejde, spíš o hru jako předvádímě. A ta nebyla zatím ideální. Poslední mistrovských zápas ve Vítězné byl ale dobrý, kluci zaslouží pochvalu. Soupeř byl sice oslabený, měl tam řadu hodně mladých hráčů, obrana však byla zkušená, takže nás výhra těší.

logo TJ Baník ŽacléřZdroj: archiv DeníkuJak jste na tom vy se zdravím? Když jsme se spolu bavili naposledy, měl jste před operací.

Je to špatný. Pořád mám před operací, stále k ní nedošlo. Koleno mám po každém zápase nateklé, bolí to. Musím hrát přes bolest a operace se stále oddaluje, což mě samozřejmě štve. Podle poslední zpráv bych se měl dočkat až někde okolo prosince.

Prvním zápasem v novém ročníku pro vás byl duel III. třídy v dresu Lampertic. Trochu překvapení pro fanoušky. Co vás do zápasu béčka vedlo?

To je jednoduchý. Já to mám v Lamperticích hrozně moc rád. Mám tak kamarády, jezdím tam za Kubou Drábkem, i táta tam chodí pořád na fotbal. Za áčko jsem proti Podhůří hrál jen chvilku, tak jsem si dal zápas za Lampertice, je tam vždycky dobrá parta.

Jan Blažek v dresu LamperticZdroj: Jiří PetrVe Vítězné už jste ukázal, kde je vaše místo. Čtyři branky v jednom utkání přeboru, to není zanedbatelný počin. Mají fotbaloví příznivci podobnou palbu čekat i v dalších duelech?

Spíš ne (úsměv). Já původně myslel, že je to pro mě zase poslední zápas a že se možná vrátím do Horek. Tam jsem to ale nakonec odpískal. Před utkáním ve Vítězné jsem si říkal, že do toho půjdu, že budu chodit víc do zakončení. Povedlo se, čtyřikrát mi to tam spadlo. Ale asi to byla výjimka, netlačím se do sestavy. Tím, že chodím přibližně jednou za měsíc, je mi i blbý, abych hrál místo kluků, kteří pravidelně trénují.

Každý týden u kanonýrů víkendu zkouším paměť. Dokážete i vy označit jeden ze čtyř gólů za nejhezčí?

Ony byly všechny tak nějak podobné. Nějaké ty individuální akce, po kterých si vybavím jednu pěkně umístěnou ránu k tyči a pak taky jeden gól levou nohou.

Hned ve středu jste odehráli pohárový zápas. Jak náročný duel v Dolní Kalné byl a jakou váhu Baník přikládá případnému zopakování finálové účasti?

Na rovinu, o pohár nám jde hodně. Každý v kabině si chce zopakovat finálovou účast z jarní části poslední sezony. Je to pro nás hodně důležité a jsme rádi, že jsme duel v Dolní Kalné zvládli. Soupeř postavil několik kluků z áčka, taky chtěli postoupit. Musím celý náš tým pochválit, jak zápas zvládl a jak se kluci poměřili s hráči z I. B třídy, jimž se teď v krajské soutěži daří.

Už tuto sobotu vás čeká souboj dvou mužstev z čela tabulky. Co očekáváte od souboje s Volanovem a na co byste rád nalákal diváky?

Vím, že ve Volanově mají dobré hráče, loni nás tu porazili, bude to šlágr kola. Rozdáme si to. Oba naše týmy jsou podle mě dost vyrovnané, uvidíme, jak to bude probíhat na hřišti. Myslím, že ani jedno z mužstev letos nějaké postupové ambice nemá, hlavně ať z toho má každý radost.

Ve čtvrtek jste jistě sledoval zápas české reprezentace. Máte v aktuálním výběru nějakého kamaráda? A jak se vám utkání proti Albánii líbilo.

Po pravdě na zápasy reprezentace už moc nekoukám, jelikož jsem často v cizině. Teď jsem ale byl doma a podíval jsem se. Nebylo to dobrý z naší strany. Líbila se mi Albánie, líbila se mi snad jen naše jedna akce, ta Součkova gólová, jak to zasekl, to bylo super, jinak se mi ale fotbal fakt nelíbil. A jestli se s někým znám? V Liberci jsem nastupoval s Vláďou Coufalem, ale že bychom si teď volali, to ne.

Mládežnické kluby Jana Blažka:

Žacléř → Trutnov → Hradec Králové → Trutnov → Liberec



Profesionální kluby Jana Blažka:

FC Slovan Liberec → SK Slavia Praha → AE Larissa (Řecko) → Slavia Praha → SK Roudnice nad Labem → Apollon Smyrnis (Řecko) → Podbeskidzie Bielsko-Biała (Polsko) → AP Eginiakos (Řecko) → FC Slovan Liberec → FK Dukla Praha → FK Slavoj Vyšehrad → BV Cloppenburg (Německo) → MFK Frýdek-Místek



Mládežnické reprezentace → 43 startů a 18 branek

Reprezentační A mužstvo → 3 starty

Dva mistrovské tituly → 2005/06 Slovan Liberec, 2007/08 Slavia Praha

Mohou se fandové Žacléře spolehnout na to, že v klubu odehrajete celou sezonu? Nebo máte ještě nějaké jiné fotbalové plány a ambice?

Měl jsem nabídku od Horek vrátit se do Středočeského přeboru. Váhal jsem, ale radši budu doma. Byl jsem tam trochu znechucenej rozhodčíma. Radši budu doma a hrát fotbal pro radost. I když tady stačilo pár zápasů a musím říct, že v tomhle ohledu to taky není ideální. To je ale na více vět.

Povídejte.

Nechci hanit každého, třeba naposledy ve Vítězné pískal rozhodčí fakt výborně. Ale zápas před tím? Tady někdy sudí ani nezná pravidla. Mohl bych dát příklady, mohl bych jmenovat, ale nechci si stěžovat. Jen bych chtěl apelovat na předsedu svazu pana Pilného, jehož plně respektuji a uznávám, pískal mě odmala.

Jan Blažek v dresu LamperticZdroj: Jiří PetrChcete být nějak konkrétní?

Nevím, jak to u rozhodčích z našeho okresu chodí, ale chtělo by to asi nějaké školení. Říct si, co a jak se píská, kde se karta uděluje, kde ne, za co se vylučuje. A nejlépe, ať tohle všechno vědí i kluby. Pak se nebude nikdo zbytečně rozčilovat. Když jsem četl poslední zprávu disciplinární komise, pak se ani nedivím, že se někde hráč s rozhodčím popere.

Vám tedy na okresních rozhodčích vadí přesně co?

Sám jsem za těch pár kol zažil několikrát pachuť. Mluvil jsem o pískání ve středních Čechách. Tam vám je rozhodčí schopný už před zápasem říct: „Máš to marný, tady dneska nevyhraješ.“ V tom jejich kraji to budou dělat pořád, to mi za to nestojí. Neříkám, že je to tak na Trutnovsku, tady ale sudí chybu neuznají, dokáží být ještě arogantní, vysmívají se vám. Nemám tohle rád. I rozhodčí by měl přece chápat, že hráči v týdnu trénují a nechtějí si někým nechat zkazit víkend.