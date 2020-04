Na zelené ploše, která byla placenou firmou čerstvě pohnojena, jsou nyní vyježděné koleje, a kdyby se snad měly fotbalové soutěže v nejbližších dnech znovu rozběhnout, nehrálo by se fotbalistům ideálně.

„Musím říct, že překvapení to pro nás ani nebylo. Nestalo se to totiž poprvé a nejspíš ani naposled. Bohužel doplácíme hodně na to, že nemáme areál (hřiště) oplocený a je tedy volně přístupný. Pak není problém, aby na něj kdokoliv vjel a užil si svých pět minut slávy,“ řekl Krkonošskému deníku sekretář místního oddílu Tomáš Roman, jenž nastínil, že chvíli potrvá než koleje zarostou trávou.

Na policii klub přestupek nehlásil, považuje to totiž za zbytečné. „Ne, ne, nikam jsme to nehlásili, nikdo s tím stejně asi nedokáže nic udělat. Jediné, co vždy učiníme, tak se poptáme našich občanů, zda někoho neviděli.“

Fotbalistům Kuksu se podzimní část nejnižší okresní soutěže na Trutnovsku výsledkově nevydařila, v té jarní měli za cíl opustit spodní patra tabulky a docílit co nejlepšího umístění. Však se jim v předchozích ročnících dařilo o mnoho lépe.

Jenže nyní si o aktivním měření sil se soupeři Kuksáci mohou nechat jen zdát. Soutěže jsou pozastavené a sportovní aktivity v kolektivu zakázané.

„Fotbal nám samozřejmě hodně chybí. Ale ač se nesmí hrát, nezahálíme. Hřiště potřebuje určitou údržbu, natřeli jsme branky, koupili za ně nové sítě a nyní budujeme nový stánek s občerstvením. Alespoň tímto způsobem si krátíme tu dlouhou pauzu bez fotbalu,“ nastiňuje Tomáš Roman dění v oddíle.

On i jeho kolegové kladou důraz na vylepšení trávníku, jak je ale vidět, ne každý má pro nadšení fotbalových funkcionářů pochopení.