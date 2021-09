Okresní soutěž, skupina B – V béčku je po šesti odehraných kolech čelo tabulky vzácně vyrovnané, ale z vedoucí čtyřky budou moci pouze fotbalisté Starého Rokytníku nyní využít domácího prostředí. Proti soupeři z Lampertic jsou jasným favoritem. Více se věří i Pilníkovu a Bohuslavicím a tak by měl být nejvyrovnanějším soubojem kola zápas v Radvanicích, kam dorazí Malé Svatoňovice.

Okresní soutěž, skupina A – V první ze dvou skupin III. třídy dojde ke šlágru druhého celku tabulky s prvním a těžko lze v souboji rezervy Rudníku s Lánovem hledat favorita. Aby se to nepletlo, závěr první poloviny podzimní části nabídne i přímou bitvu mezi třetím a čtvrtým týmem tabulky, Kunčice nad Labem v ní přivítají Prosečné. Pokud chce aktuálně šestý Libotov myslet na umístění mezi nejlepší čtyřkou, potřebuje nutně uspět v derby na Mostku.

Okresní přebor, skupina B – O rovných šest bodů je na čele B skupiny zatím suverénní a bodově stoprocentní Volanov, asi nikdo tak nepochybuje o tom, že si poradí také se sedmým soupeřem, jímž bude navíc v jeho domácím prostředí host ze Rtyně v Podkrkonoší. Také zde se hrají všechny duely v sobotu, pouze s tím rozdílem, že dva zápasy budou zahájeny už ve 13 hodin. Jednak derby Libeč vs. Poříčí u Trutnova a pak i další souboj dvou zeměpisných sousedů Svoboda nad Úpou vs. Mladé Buky.

Okresní přebor, skupina A – Na čele tabulky skupiny A se po šesti kolech vyhřívá třemešenský Sokol a vyhřívat se bude i po sobotě, to je jisté. Na prvním místě si totiž velebí s náskokem čtyř bodů na dva své nejbližší pronásledovatele. Jedním z nich je třetí Podhůří a právě překvapení letošního ročníku v sobotu dorazí na Dubinu, kde se pokusí stáhnout náskok lídra na jediný bod. Šanci přiblížit se vedoucí příčce by tak měli i fotbalisté Rudníku, kteří ve stejnou dobu hrají utkání s Vítěznou. Vlastně všechny zápasy této skupiny mají výkon naplánován na sobotní 16. hodinu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.