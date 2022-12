Divizi dvorští fotbalisté hrají nepřetržitě dodnes, přesněji už dlouhých 19 sezon! Ale zmiňovaný areál v Podharti? Ten chátrá, dalo by se říct, že mizí před očima. Přitom se zde odehrála řada jiných, mnohem větších bitev, než byl onen divizní zápas a poté i mnoho dalších v této soutěži.

Dukla Praha v Podharti vyhrála 8:0.Zdroj: archiv Pavla LiptákaDokonce tu v roce 1966 hrála i slavná Dukla Praha, kterou před lety na zdejší pažit přivedl kapitán Josef Masopust. O tom, ale i o mnoho dalších momentech stadionu, pojednává kniha „Historie fotbalové Tiby Dvůr Králové nad Labem“, která se v podkrkonošském městě poprvé objeví na předvánočních pultech v knihkupectví „U Veselých“, v Infocentru, v Městské knihovně Slavoj a také dne 16. prosince na vánočních trzích.

Autorem knihy je dlouholetý fotbalový trenér a královédvorský rodák Pavel Lipták. Kniha mapuje historii fotbalu v Podharti od začátku SK Amatérů v roce 1925 až po zánik Tiby v roce 1974. Kromě ohlédnutí za jednotlivými roky činnosti SK Amatérů a TJ Tiba se čtenář může začíst do výsledků, tabulek, řady fotografií a jmen hráčů či funkcionářů.

Lze v ní získat informace ze zápasu pražské Slavie i Dukly Praha, které se v Podharti představily v polovině 60. let. Nechybí ani něco málo o střetnutí československé fotbalové reprezentace na stadionu Pod Hankovým domem, trenérské legendě československé kopané Václavu Ježkovi a tak dále.

Něco málo v odpovědích pro Krkonošský deník prozradil i samotný autor publikace. Zajímá vás například, jak dlouho dával knihu dohromady?

Pavel Lipták s Antonínem PanenkouZdroj: archiv Pavla Liptáka„Nápad napsat něco z historie fotbalové Tiby Dvůr Králové nad Labem vznikl v pátek 13. září 2019 v úpickém divadle Aloise Jiráska. Účastnil jsem se tam slavnostního křtu knihy u příležitosti 110 let kopané v Úpici. Měl jsem tu možnost pohovořit s těmi, kteří to z Úpice s fotbalem někam dotáhli, ať už to byli Hanuš (Dukla Praha), Sedláček, Loukota (Bohemians Praha), mluvil jsem i s přítomným Antonínem Panenkou. Následně jsem začal sbírat podklady a definitivně se rozhodl asi v únoru 2021, kdy jsem začal vše sepisovat a skončil v prosinci téhož roku,“ prozradil dnes šestašedesátiletý autor knihy.

I jeho jistě netěší, v jakém stavu se momentálně hřiště, o kterém kniha pojednává, nachází. „Ani mi nemluvte. Nedávno jsem se byl v Podharti podívat a řeknu vám, je to smutný pohled. Smutný pohled na hřiště, kde v roce 1965 hrála slavná Slavia Praha se svými tehdejšími legendami a o rok později neméně slavná Dukla Praha v čele s Masopustem.

Křest knihy Historie fotbalové Tiby Dvůr Králové nad Labem se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2022 v Městské v knihovně Slavoj.

Je zajímavé, že když jsem sháněl podklady pro knihu, kontaktoval jsem přes kolegu z Trnavy Františka Kozinku, tehdejšího brankáře Dukly Praha, kde byl na vojně (jinak brankář Spartaku Trnava). V Podharti tehdy chytal. Dnes je to již důchodce. I on si ještě vzpomněl na zmiňované utkání i na to, že navštívili po zápase pod hřištěm závod Tiby, kde dostali s sebou šatovky,“ usmívá se bývalý uznávaný trenér a dnes již fotbalový historik Lipták.

Kniha údajně vychází v nákladu 250 kusů a pokud o ni bude zájem, mělo by dojít i k dotisku. Vedle Pavla Liptáka se na ní podílely osoby, jímž by rád autor poděkoval. „Především bych rád poděkoval za ochotu, vstřícnost a pomoc ředitelce knihovny Slavoj Martě Peškové - Staníkové, bývalému generálnímu řediteli národního podniku Tiba ing. Josefu Jiránkovi, bývalému hráči a synovi správce stadionu v Podharti Zdeňku Brentnerovi, ale i řadě dalších osob, dcerám, synům, vnoučatům bývalých hráčů a funkcionářů fotbalové Tiby. V neposlední řadě také manželce Haně. Bez jejich pomoci by kniha nevznikla,“ pronesl sympaticky Pavel Lipták.

V roce 1966 přivedl na Podharť slavnou Duklu Praha v roli kapitána Josef Masopust.Zdroj: archiv Jaroslava Grona

Ten přitom dosud žádné zkušenosti s psaním knih neměl, v minulosti byl pouze sportovním dopisovatelem bývalé Krkonošské pravdy a Krkonošského deníku. „Psaní bylo odjakživa takovým mým koníčkem,“ usmál se.

Podle svých slov je zároveň moc rád, že se podařilo knihu vydat, zvlášť v roce, kdy si fotbalová Tiba Dvůr Králové nad Labem připomíná 70. výročí svého založení (rok 1952).

Zbývá dodat, že kniha obsahuje kromě textu okolo 40 fotografií a dále ještě fotogalerii. Zmínka je také o Sportovních hrách národního podniku Tiba, rovněž s řadou fotografií z této akce. Čtenář v ní najde například fotografii herecké legendy Josefa Beka v brankářském dresu hradecké spořitelny (rok 1940 v Podharti), což se ví asi málo, stejně tak foto slavné Dukly s Masopustem a Slavie před zápasy v Podharti.

Na své si přijdou i milovníci statistik. Kniha totiž obsahuje řadu výsledků, tabulek, jmen hráčů, kteří oblékali dres fotbalové Tiby a jejího předchůdce SK Amatéři Dvůr Králové nad Labem.

Kniha „Historie fotbalové Tiby Dvůr Králové nad Labem“, která se v podkrkonošském městě poprvé objeví na předvánočních pultech.Zdroj: Pavel Lipták