První zářijový den nepatřil jen dětem, které šly poprvé do škol a školek, nýbrž i dospělým fotbalistům na Trutnovsku. Ti měli na programu 2. kolo okresního poháru, jenž letos podle svého sponzora nese název Penzion Poříčí Okresní pohár mužů.

Pohár je letos po delší době pro všechny účastníky okresních soutěží povinný a zatímco v úvodním dějství si postup připsali povětšinou favorité, tentokrát se rodily pořádně překvapivé výsledky.

V pěti duelech se přitom proti sobě postavili účastníci okresního přeboru napříč skupinami A a B. Ve čtyřech z těchto duelů se z postupu radovali domácí fotbalisté, hned třikrát přitom rozhodovaly penaltové rozstřely.

V soubojích mužstev z III. třídy a přeboru postoupil dvakrát favorit, v jednom případě se tak ale nestalo, to když hráči Lánova v derby přestříleli Podhůří 6:3.

2. kolo Poháru OFS

Hostinné – Volanov 4:0 (2:0), branky: 10. D. Blažek, 36. Jakoubek, 69. D. Horák, 85. Morávek. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 1:5. Diváci: 50. Jednoznačným šlágrem druhého kola byl souboj vedoucích mužstev A a B skupiny okresního přeboru. Tatran v něm naplno využil výhody domácího prostředí, když nebezpečného soka z Volanova přehrál jednoznačným výsledkem 4:0.

Svoboda nad Úpou – Rudník 5:4 (4:3), branky: 4. Haider, 7. Machalík, 10. T. Matějka, 40. z pen. a 52. Uiberlay – 18. a 43. M. Mečíř, 21. Kršík, 84. F. Čáp. Rozhodčí: Turek. ŽK: 4:4. Diváci: 150. Nejdivočejší přestřelku nabídl duel na hřiti Svobody nad Úpou, který zároveň přilákal nejvyšší středeční návštěvu (150 diváků). Nováček přeboru zaskočil papírového favorita třemi góly v úvodní desetiminutovce, hosté se však do přestávky stihli do zápasu vrátil. Brzy po pauze ale na 5:3 svým druhým gólem zvýšil Uiberlay a jeho trefa se nakonec stala vítěznou. Hosté totiž v závěrečném náporu stihli už jen snížit.

Vítězná – Mladé Buky 3:3 (3:2), penalty 6:5, branky: 1. Andrle, 4. J. Tomášek, 25. J. Pacák – 35. a 79. Sucháň, 45. O. Šulitka. Rozhodčí: B. Hradecký. ŽK: 2:2. Diváci: 30. Také fotbalisté Vítězné předvedli fantastický vstup do zápasu. Proti soupeři z Mladých Buků se Andrlem trefili už v 1. minutě a ve čtvrté vedli dokonce 2:0. Když se pak krátce před uplynutím půlhodiny prosadil Pacák, zdálo se být o postupujícím rozhodnuto. Jenže hosté ožili po nástupu střídajícího Sucháně, jenž dvěma góly pomohl k vyrovnání na 3:3. Na postup to ale hostům nestačilo, v penaltové loterii totiž byli šikovnější domácí.

Poříčí u Trutnova – Mostek 2:2 (2:0), penalty 2:4, branky: 18. Jandera, 23. R. Rada – 58. T. Hampl, 73. D. Kracík. Rozhodčí: 40. ŽK: 1:1. Diváci: 40. A další duel, který okořenily zvraty. V tomto případě dění v prvním poločase nasvědčovalo postupu Poříčí do dalšího kola. Domácí trefami Jandery a Rady vedli 2:0. Po pauze ale Mostek vrátil do hry Hampl a v 73. minutě střídající Kracík vyrovnal. Hosté nakonec v penaltovém rozstřelu dotáhli velký obrat a na jaře se mohou těšit na pohárové čtvrtfinále.

Hajnice – Rtyně v Podkrkonoší 1:1 (0:0), branky: 4:3, branky: 62. D. Šimek – 70. M. Novotný. Rozhodčí: Smola. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (61. Jiránek). Diváci: 20. Za šera a pod umělým osvětlením se dohrával duel mezi Hajnicí a nedalekou Rtyní. Na vině byl pozdější termín duelu, který domácí přesunuli ze svého úpického azylu na umělý trávník do Trutnova. Po bezbrankovém poločase šel do vedení Spartak, radost jeho fanouškům ale vydržela pouhých osm minut. Tudíž se i ve čtvrtém zápase šlo do penalt a postup si v nich vybojovali domácí.

Malé Svatoňovice – Bílá Třemešná 1:3 (0:1), branky: 86. Rudolf – 35. a 52. Hendrych, 90. M. Jákl. Rozhodčí: M. Černý. ŽK: 1:2. Diváci: 60. Na hřišti Studánky se hrál pro oko diváka atraktivní fotbal, ve kterém si obě mužstva vytvořila spoustu brankových příležitostí. V první půli se prosadil pouze hostující kanonýr Hendrych, jenž v 52. minutě zvyšoval na 0:2. Favorizovaní hosté mířili za vítězstvím, v 86. minutě ale duel zdramatizovala dorážka z nohy Rudolfa a bojovně ladění domácí usilovali o vyrovnání. Při poslední standardce šel do vápna i gólman Teichman, z brejku však třemešenský Jákl udeřil do prázdné branky potřetí.

Lánov – Podhůří 6:3 (4:0), branky: 2. P. Mencl, 8. Capoušek, 39. M. Mašek, 42. Schmidt, 77. Seifert, 86. Tringela – 60. a 89. F. Peterka (obě z pen.), 83. Matloch. Rozhodčí: J. Petrů. ŽK: 2:0. Diváci: 60. Pořádnou facku po velmi dobrém vstupu do sezony inkasovalo na hřišti Lánova o soutěž lépe postavené Podhůří. Domácí zvládli fantasticky první poločas, ve kterém byli jasně lepší a převahu přetavili ve čtyři vstřelené branky. Po pauze se hosté hrající bez řady členů základní sestavy zlepšili, stačilo to však pouze na kosmetické úpravy v konečném skóre.

Lampertice – Strážné 1:2 (1:1), branky: 33. Mačo – 2. V. Zárybnický, 85. J. Srnský. Rozhodčí: Wiesner. ŽK: 1:1. Diváci: 35. Že žádný z papírových outsiderů nedaroval ve druhém pohárovém kole favoritovi nic zadarmo, o tom podal důkaz i poslední ze zápasů konaný v Lamperticích. Zde předpoklady hovořily ve snadný postup Strážného, jemuž také brzké vedení zajistil Zárybnický. Domácí ale do pauzy stihli Mačem srovnat a o postup bojovali do samého konce utkání. Rozhodnutí přinesla 85. minuta a v ní trefa hostujícího Jana Srnského.

V jarním čtvrtfinále by se měly potkat dvojice Svoboda nad Úpou - Bílá Třemešná, Lánov - Hostinné, Mostek - Strážné a Hajnice - Vítězná. O tom, kdo bude moci využít domácího prostředí, rozhodne Sportovně-technická komise Okresního fotbalového svazu Trutnov.