Poprvé se sešli před týdnem k prvnímu kolu Penzion Poříčí Okresního poháru a na rozehrání to byla ideální příležitost. Dnes už ale fotbalistům na Trutnovsku oficiálně odstartuje mistrovský ročník 2022/2023. Hraje se totiž úvodní dějství okresního přeboru a III. třídy.

Okresní přebor

V elitní podkrkonošské soutěži se po skupinovém herním systému vrací ten s šestnáctičlenným „pelotonem“. Oproti loňsku přebor opustil Rudník, který zamířil na zkušenou do krajské I. B třídy. O patro níž, do III. třídy, naopak zamířily celky Mostku a Janských Lázní.

Tuto trojici tak nahradily nové týmy. Z I. B třídy do okresu sestoupily Jiskra Kocbeře a Baník Žacléř, právo na postup z okresní soutěže pak využili fotbalisté Bohuslavic nad Úpou.

A budou to právě Bohuslavičtí, kteří nový ročník odstartují na domácím hřišti jako první. V sobotu od 13 hodin vyzvou nadupaný kádr Hajnice. Hosté by měli k utkání dorazit se všemi letními posilami a vězte, že nejde o nijak neznámá jména. Petr Kobos, Jan Holub, Martin Škoda, Lukáš Böhm… Přesně tito zkušení borci dávají místo divize či krajského přeboru přednost malebné vesničce na Úpicku, kde hodlají minimálně na podzim rozdávat fotbalovou radost. Přičteme-li stávající oporu Martina Kruliše, má se zřejmě okresní přebor a jeho fanoušci na co těšit.

Fotbalisté Volanova letos budou v okresním přeboru obhajovat titul.Zdroj: Veronika Fiebingerová

Ve 14.00 odstartuje druhý podzimní duel a také ve Vítězné půjde o lákavý šlágr. Po krátké pauze do Hunťáku přijedou sousední Kocbeře, tedy další z favoritů na celkové prvenství v soutěži. Také Jiskra po sestupu z I. B třídy výrazně obměnila kádr a v sezoně jistě bude lačnit po návratu do kraje.

Zbylých pět utkání je na programu v 17 hodin. Obhájce titulu okresního přeborníka (Volanov) startuje doma proti Starým Bukům. Výhody vlastního hřiště využije proti Podhůří také na jaře druhý Sokol Bílá Třemešná.

K největším hitům kola bude jistě patřit bitva Mladých Buků s Baníkem Žacléř, Strážné v Dolní Branné vyzve Hostinné a do Poříčí u Trutnova k dalšímu prestižnímu derby dorazí Libeč.

Osmý duel byl odložen. Fotbalisté Rtyně v Podkrkonoší totiž dnes slaví stoleté výročí klubu a zápas ve Svobodě nad Úpou tak byl odložen na středu 24. srpna.

Okresní soutěž III. třídy

Zatímco přebor se vrátil k hernímu systému o šestnácti účastnících, III. třída zůstala skupinová. Na podzim tak celky budou o nejlepší čtyři místa bojovat ve skupinách východ a západ.

Mostek v minulé sezoně došel do finále okresního poháru. Zároveň ale sestoupil z okresního přeboru.Zdroj: Renata Jírová

Mezi první osmičkou by podle papírových předpokladů měly hrát prim týmy Janských Lázní, Pilníkova a Malých Svatoňovic. Ve druhé skupině je favoritem na návrat do přeboru Mostek, hodně kousat jistě bude Lánov, navázat na jarní tažení se jistě pokusí už dlouho neporažený Libotov.