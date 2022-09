Hajnický kolotoč v úpickém azylu. Krutě naděloval také obhájce z Volanova

Co je to za výsledky? Už před týdnem fotbalisté kocbeřské Jiskry nadělili Libči jedenáct branek, Žacléřští rovných deset nastříleli ve Svobodě nad Úpou. Uběhlo sedm dní a další divočiny na sebe nenechaly dlouho čekat. Ve Svobodě tentokrát úřadoval Volanov (11:1), Hajnice nebohému žacléřskému Baníku nasázela devět banánů. Co přijde příště?

Fotbalistům Volanova se na podzim daří těšit své fanoušky. | Video: Veronika Fiebigerová