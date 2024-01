Jelichov cup v Jaroměři, Horňák cup v Trutnově, Victory cup ve Dvoře Králové nad Labem či další halový turnaj v Lánově. Fotbalisté o vánočních svátcích, před nimi a ani po nich nelenili. Pátým tradičním kláním v okolí byl oblíbený Rtyně cup.

Wayne's Team, opírající se mimo jiné o fotbalisty z České Skalice, ve finálovém dni nenašel přemožitele a mohl se tak radovat z nejcennější trofeje. | Foto: Vladimír Vasiljev

První víkend nového kalendářního roku patřil ve Rtyni v Podkrkonoší už tradičně halovému turnaji mužů. O 17. ročník Rtyně cupu, který je součástí seriálu halových turnajů „Sportem proti drogám“, byl opět velký zájem. Bohužel je však omezen kapacitně, nelze vyhovět všem zájemcům, a tak bylo u přihlášek uplatněno pravidlo, kdo se dříve přihlásí, ten hraje.

Sobotní večeře se zvrtla, přesto FC Cuba Libre slaví čtvrtý triumf na Rtyně cupu

Turnaj byl rozlosován do tří kvalifikačních skupin po šesti týmech a z každé do nedělního finále postupovaly dva celky. Hned na úvod došlo k překvapení, když ze skupiny A do finálové části nepostoupil pravidelný finalista a dvojnásobný držitel prvenství hradecký Vítěz tohoto zápasu. Úspěch naopak po kvalitních výkonech slavily celky FC Kapalabanga a posílený nováček z Provodova. S ním ve vzájemném utkání naopak štěstí opustilo broumovská Káňata, která odehrála skupinu vcelku kvalitně.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Skupina B měla jednoznačného favorita v podobě FC Cuba Libre, šanci porvat se o druhé postupové místo měli všichni ostatní. Nakonec se vše zúžilo na souboj trutnovských mladíků FC Lambáda a novobydžovských RMSK Squad. Rozhodlo vzájemné utkání a v něm uspěli borci z Nového Bydžova.

Čtyřnásobní vítězové Rtyně cupu a zároveň obhájci prvenství skončili tentokrát druzí.Zdroj: Vladimír Vasiljev

Ze skupiny C postoupili favorité, oba loňští finalisté hradecký Pouchov a českoskalický Wayne's team. Na záda jim však zle dotírali náchodští Lenoši i borci z Pilníkova, tým Pilsdorf.

Nedělní finálová část začala pro všechny účastníky od nuly. Na některých týmech se projevila určitá „únava“ ze sobotních zápasů, a tak jejich úvodní utkání byla rozpačitá. Toho využili borci z Wayne's team, kteří ráno jasně přehráli FC Cuba Libre. V tomto duchu pak prošli celým dnem, když jejich kvalitu v zakončení drželi hodně vysoko Martin Diviš a Stanislav Hanel.

Hráči FC Cuba Libre se postupně vzpamatovali z úvodního šoku, stačilo to ale pouze na konečné druhé místo. Třetí pozici obhájil Pouchov HK, který přehrál v rozhodujícím utkání Provodov. Pro ten zbyla bramborová medaile a ve tvářích hráčů bylo vidět zklamání. Pátou příčku si odvezli mladíci RMSK Squad, kteří sympatickými výkony rozhodně nezklamali. Pro FC Kapalabanga bylo asi šesté místo zklamáním, ale i na nich únava ze soboty zanechala hlavně v prvních dvou důležitých zápasech stopy.

Na třetí příčce skončil tým Pouchov HK, který se po oba turnajové dny prezentovaly sympatickými výkony.Zdroj: Vladimír Vasiljev

Turnaj opět potvrdil vysokou hráčkou kvalitu a předvedlo se na něm množství výborných fotbalistů. Cenu pro nejlepšího hráče získala dnes již legenda turnaje, nestárnoucí Petr Holubec z FC Cuba Libre. Stanislav Hanel s Martinem Divišem z Wayne's teamu byli se sedmnácti (!) zásahy nejlepšími střelci, když vyšší počet branek ve finále přisoudil trofej pro prvně jmenovaného. Cenu pro nejlepšího gólmana si odnesl Michael Pelc z Wayne's Teamu.

Turnaj rozhodovala dvojice arbitrů Dmytry Ilchenko a Miroslav Seidel, kteří všechny duely zvládli s přehledem. To jim ostatně ulehčili i samotní hráči vcelku fair play vystupováním. Ocenění finálovým celkům předal spolu s předsedou oddílu kopané Petrem Garčekem starosta města Stanislav Řezníček, jenž účastníkům poděkoval a popřál úspěch v letošním roce. Všem tak patří poděkování za vynikající propagaci kopané a všichni se určitě již těší na příští 18. ročník, který se bude konat ve dnech 4. až 5. ledna 2025.

Konečné pořadí Rtyně cupu 2024

1. Wayne's team 5 4 1 0 23:13 13

2. FC Cuba Libre 5 4 0 1 17:10 12

3. Pouchov HK 5 2 1 2 21:19 7

4. Sokol Provodov 5 2 0 3 13:13 6

5. RMSK Squad 5 1 1 3 12:19 4

6. FC Kapalabanga 5 0 1 4 11:20 1

Individuální ocenění pořadatelem turnaje

Nejlepší hráč: Petr Holubec (FC Cuba Libre)

Petr HolubecZdroj: Vladimír Vasiljev

Nejlepší střelec: Stanislav Hanel (Wayne's Team)

Stanislav HanelZdroj: Vladimír Vasiljev

Nejlepší brankář: Michael Pelc (Wayne's Team)

Michael PelcZdroj: Vladimír Vasiljev

Zdroj: Vladimír Vasiljev, TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší